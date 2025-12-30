【何啟聖專欄】「三張門票」的真正用途：為什麼民進黨如此害怕兩岸對話 3

何啟聖／資深媒體人

近日，民主進步黨與自由時報反覆操作所謂「三張門票」的說法，指控鄭麗文明年赴大陸與習近平會面，必須以特定政治條件作為交換。這樣的敘事，看似是在抹紅個別政治人物，實際上卻暴露了民進黨對「和平敘事」的高度焦慮。

首先必須說清楚的是，「三張門票」從未是事實，而是一則刻意製造的政治謠言。鄭麗文接受德國之音專訪時，談的是降低敵意、避免誤判、讓兩岸關係回到理性互動的基本方向，卻在回到台灣的政治語境後，被剪裁、扭曲、再加工成「密室交易」「交換條件」的陰謀論版本。這並非誤解，而是標準的政治操作流程：先預設立場，再替對方安上動機。

廣告 廣告

更值得注意的是，民進黨一邊高調炒作大陸軍事演習，一邊卻將所有責任反手丟給在野黨與主張對話者，這種說法本身就是惡人先告狀。過去幾年，兩岸軍事緊張之所以持續升高，正是因為民進黨長期倚美日操作軍購、不斷拉高對抗語言、刻意將台灣推向前線的結果。當風險被層層堆疊之後，再回過頭指控「主張降溫的人才是問題」，這樣的邏輯，不僅顛倒因果，也是一種責任轉嫁。

諷刺的是，真正可能為兩岸創造和平契機的，反而正是仍願意談對話、談風險控管的政治路線。鄭麗文之所以被視為能與對岸高層對話的對象，並非來自任何交換條件，而是因為她清楚表明堅持九二共識、反對台獨的立場。反觀賴清德，長期對美輸誠、推動高額國防特別預算，甚至在產業政策上放任台積電被掏空，卻依然換不到實質政治待遇。這樣的對比，本身就已經戳破了民進黨「只有全面對抗才能換取安全」的神話。

也正因如此，民進黨才必須急於封堵任何可能讓社會冷靜下來的討論。因為一旦台灣社會開始誠實面對一個問題，整套政治操作就會站不住腳：在兩岸軍力高度不對稱的現實下，對美軍購的核心目的，究竟是為了實質防衛台灣，還是製造可以從中謀利、卻不容質疑的政治與預算空間？

一個真正以防衛為目的的政策，理應關心風險是否下降、誤判是否減少、人民是否因此更安全。然而在民進黨的敘事中，這些問題被刻意排除。只要談降溫、談對話、談避免衝突，就立刻被貼上「中共同路人」的標籤。原因並不複雜：風險一旦下降，恐懼就會退場；恐懼一退場，軍購與撕裂就失去正當性。

在軍力結構無法靠單純軍購逆轉的前提下，不斷加碼軍購真正能創造的，並不是安全感，而是一個長期、穩定、難以被監督的政治空間。只要戰爭風險被持續放大，軍購就永遠「不嫌多」，預算就永遠「不能問」，質疑者就永遠「不愛台灣」。防衛，於是從手段變成了動員選票與配置利益的工具。

從這個角度回看，「三張門票」的謠言就顯得格外合理。它的功能不是說服社會相信某件事是真的，而是確保社會不敢再相信和平是可能的。只要成功把對話等同於出賣，把降溫描繪成交換，民進黨就能同時守住恐懼動員與政策免責這兩道防線。

說到底，民進黨真正害怕的，從來不是統一這個結果，而是和平一旦成為理性選項，撕裂就會失去市場，軍購就會失去神聖性。當人民開始追問「除了買更多武器，還有沒有別的選項」，當社會開始要求檢驗風險是否真的被降低，民進黨長年倚賴的政治劇本，就不得不下架。

因此，「三張門票」不是偶發的媒體失誤，而是一種結構性的政治需求。只要還需要靠撕裂台灣、販售恐懼、放大敵意來維持權力，任何可能讓社會冷靜、讓和平被討論的力量，都必須先被抹黑成陰謀。

民進黨不是害怕統一，它害怕的是，台灣人民終於發現：恐懼不是唯一選項，而某些人的好生意，也將因此結束。

【以上言論為第三人投書，不代表本刊立場，讀者請本於客觀事證自行評價】

照片來源：鄭麗文臉書

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

【何啟聖專欄】從服務出發 而非動員先行──黃復興再造的關鍵抉擇

【何啟聖專欄】民進黨不敢改國號的真正原因 以及賴清德「去台獨化」的政治工程

【文章轉載請註明出處】