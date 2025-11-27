【何啟聖專欄】兩通電話讓日相轉頭 讓台人看清國際現實的危機（上） 3

何啟聖／資深媒體人

日本首相高市早苗對台灣問題的語氣在短時間內突然轉向，引發國際關注。在國會上，她從先前高調宣示「台灣有事就是日本有事」、暗示日本可能為台海動用集體自衛權，轉變為語氣明顯收斂，甚至補上一句：「日本無立場認定台灣的法律地位，日本有責任與中國建立良好關係。」這樣的轉折不是偶然，而是兩通電話引發的政治連鎖反應──先是習近平致電川普，再來是川普致電高市早苗。短短兩天，日本的外交敘事急速降溫，國際局勢因此再次提醒台灣：中華民國雖是主權國家，但在大國角力之中卻缺乏主導權；台灣面對的軍事威脅是真實的，但對外依賴卻是脆弱的。

廣告 廣告

高市早苗在最初的國會答詢中提出「台灣有事、日本有事」的說法，讓日本的立場看似明確地站到台灣這一邊。這句話在台灣引起不少掌聲，人們誤以為日本已準備好與台灣共同承擔台海風險。然而，北京並非不以為意。中國大陸立刻表達不滿，除外交抗議之外，也迅速採取有限度的實質反制，例如重新收緊對日本水產品的進口、暫停中國赴日團體旅遊。儘管這些反制不足以癱瘓日本經濟，但足以形成外交壓力，逼使日本不得不重新評估情勢。也正是在此背景下，北京做了最關鍵的一步：習近平直接致電美國總統川普。

這通電話是整件事的分水嶺。北京很清楚，如果要日本收回對台灣的強硬挺台言論，真正能讓日本退縮的不是中國，而是美國。日本的安全政策建立在美日同盟上，日本再怎麼親台，也不可能在沒有美國默許的前提下將台海問題推向緊邊。習近平選在此時打給川普，無非是要向美國傳達：日本的立場已觸碰到敏感界線，可能讓區域失去控制，北京希望美國出手引導日本降溫。這種「對美施壓、由美施壓日本」的外交模式，是中日關係中常見的權力結構，而這次同樣奏效。

幾個小時後，第二通電話來了──川普主動致電高市早苗。外界不必知道川普在電話中是否提出警告，因為高市後續的反應已經說明一切。日本首相不可能無緣無故在隔天的國會上大幅調整談話內容，更不會在沒有壓力的前提下，主動把「台灣法律地位」這種敏感議題拉回最保守的位置。川普的電話不必強硬，只要暗示「希望穩定」或「避免誤判」，東京就會理解華府的真正訊號。因為對日本而言，美國的立場遠比台灣的期待重要，也遠比北京的抗議可怕。日本必須確保美日關係的穩定，才能在整個印太戰略中保住自己的位置。

於是，高市早苗的態度迅速逆轉。她不再保證日本會介入台海，也不再將台灣與日本的安危綁在一起，而是改說「需要依具體情勢判定」。最引人注目的則是她新增的那一句──「日本無立場認定台灣的法律地位，日本有責任與中國建立良好關係。」這句話不僅讓人看見軟化，更是日本拉回戰略平衡的明確表態。日本雖然支持台海和平，但絕不會公開挑戰北京的核心立場；日本雖然善意對台，但不會將自己的國家利益押在台海衝突上；日本雖然珍惜與台灣的民意互動，但真正決定外交走向的仍是美國。

【以上言論為第三人投書，不代表本刊立場，讀者請本於客觀事證自行評價】

照片來源：高市早苗臉書

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

【何啟聖專欄】高市的強硬不是保護台灣 是重塑日本國防 台灣不能誤讀

【何啟聖專欄】陸配參政權爭議升溫之際，國民黨更須謹慎處理何鷹鷺

【文章轉載請註明出處】