【何啟聖專欄】兩通電話讓日相轉頭 讓台人看清國際現實的危機（下） 3

何啟聖／資深媒體人

整件事最令人心痛的是：台灣完全缺席。高市談論台灣的未來，沒有台灣的聲音；北京抗議日本的言論，找的是美國，而不是台灣；美國要求日本降溫，也不需要徵詢台灣的意見。這個結構讓台灣的處境暴露無遺：中華民國是主權國家，但在大國互動中，我們沒有足夠的地位介入任何一個決策。台灣是整個事件的關鍵詞，但不是任何一個電話的對象。台灣不是參與者，而是被討論者；不是決策者，而是承受者。

更嚴峻的事情是，高市的原始強硬談話，真正承受風險的不是日本，而是台灣。北京不會因為高市的說法而派軍機到日本，而會派到台灣。台海軍事壓力會提高、日本可以抽身；台灣的空防壓力增加、日本無須承擔；台灣面臨的威脅是真實的，但日本面臨的頂多是經濟波動與外交斡旋。這讓台灣必須理解一件事──別人的挺台言論，若沒有經過美中日三方的權力平衡，只會讓台灣更暴露在危險之中。

廣告 廣告

而整個事件真正凸顯的，是台灣目前的兩大結構性困境：一方面，台灣面臨來自中國大陸持續增加的軍事威脅；另一方面，台灣在安全上又過度依賴美國，導致任何涉及美國立場的轉折，都會直接牽動台灣的命運。這次事件證明，美國可以因中國的不滿而調整對日本的訊息，而日本也會因此調整對台灣的語氣。而台灣無力影響任何一方，卻必須承受所有後果。這種雙重壓力讓台灣既不能脫離美國，又不能挑戰中國；既不能失去美日支持，又不能忽略北京的反應；既無法完全靠外國自保，也無法完全靠自己獨撐。

因此，台灣最該從這次事件得到的啟發是：國家安全不能寄望在外國政治人物的友好言論，也不能把自己的命運交給任何大國的承諾。台灣需要的不是浪漫，而是彈性；不是激情，而是智慧；不是綁死在某方，而是為自己保留迴旋空間。中華民國要在這個地區生存，不能只靠大國，而必須懂得如何在大國之間保持距離、維持對話、掌握縫隙、確保自身不成為第一線的犧牲者。

兩通電話改變了日本的語氣，但更揭露了台灣的處境。這不是悲觀，而是現實。真正的問題不是高市是否親台，而是台灣能不能不被任何國家牽著走。台灣是否有足夠的韌性與彈性，才是決定未來的關鍵。只有看懂這個局，台灣才有辦法讓下一次的「兩通電話」不再左右台灣的命運。

【以上言論為第三人投書，不代表本刊立場，讀者請本於客觀事證自行評價】

照片來源：Lawrence Wong臉書

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

【何啟聖專欄】兩通電話讓日相轉頭 讓台人看清國際現實的危機（上）

【何啟聖專欄】陸配參政權爭議升溫之際，國民黨更須謹慎處理何鷹鷺

【文章轉載請註明出處】