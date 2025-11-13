【何啟聖專欄】別讓辯解取代領導──陷入防衛迴圈的鄭麗文主席請帶領全黨前進吧！
何啟聖／資深媒體人
還真不是要批評鄭麗文，實在是她自己怎麼老是陷入爭議的泥淖，讓全黨焦慮不已呢！如果她自己惹來的爭議可以消停，我可以悶不吭聲；如果不是為了中國國民黨好，誰又願意做一隻烏鴉呢？
鄭麗文主席上任以來的每一個言行，都不只是個人選擇，而是牽動整個政黨命脈的象徵。她的一句話、一個行程，外界都在看，黨內也在看。這不是苛責，而是現實。
短短上任兩週，鄭主席的幾個行程與發言接連成為輿論焦點。最受爭議的，莫過於她以黨主席身分出席馬場町的所謂白色恐怖秋祭慰靈活動。這場追思會的主辦方強調「紀念吳石精神」，然而吳石正是中共情報系統的重要幹部，其任務之一就是要瓦解國民黨、推翻中華民國。鄭主席出席活動，固然可被視為以包容之姿面對歷史，但在政治象徵上，卻讓人難以分辨國民黨究竟在紀念什麼、立場何在。這樣的模糊訊號，不僅動搖了支持者，也讓外界質疑國民黨是否還握有價值坐標。
隨著，鄭麗文的五度「變身」，從不知有祭拜吳石，到不是祭拜共諜，又變為是為了和解、再呼籲各界放下仇恨，最後「終於」找到「拆穿民進黨多年謊言」這個可以攻擊政敵的理由，但，這又是哪門子「和解」呢？
而在更早之前，她接受德國之聲專訪，表示「普丁不是獨裁者」、「中國大陸沒有要將台灣香港化」，這些說法或許出於個人觀察，但在國際情勢與輿論敏感的時刻，極容易被放大解讀。特別是「香港化」這個議題，對台灣社會而言，是安全與自由的底線焦慮。當這些言論與馬場町事件相繫，國民黨整體的形象更顯混亂。
然而，真正的危機不在於爭議本身，而在於鄭主席似乎逐漸陷入「回應與防衛的迴圈」。新上任的黨主席本應設定議題、引領方向，但當所有焦點都圍繞在澄清、解釋與反駁之間，政黨的節奏就會被動化，領導威信也會被稀釋。鄭麗文現在不再是名嘴鄭麗文，而是中國國民黨的主席。她必須認清自己的角色：黨主席的任務是凝聚力量、整合路線、帶領團隊，而不是陷入輿論泥沼。名嘴靠話題生存，主席必須靠行動立威。
上任後，未循往例前往總理孫中山先生、總裁蔣中正先生與前主席蔣經國先生靈寢致祭，也讓黨內感到失落。這些儀節不是形式，而是傳承的象徵，是宣示「新主席承接歷史使命」的必要儀式。國父誕辰一百六十週年，選擇在黨中央舉行紀念，而非前往國父紀念館致敬，也讓外界感受到國民黨與中華民國象徵體系的距離。這些細節本可成為展現信念的機會，如今卻成了困惑的來源。
鄭麗文在選舉期間強調要做一位「走動的黨主席」，但上任兩週以來，地方仍期待看到她的身影。2026年選舉提名期實際上只剩不到一年，國民黨若再陷於解釋與反應的被動狀態，基層士氣將難以凝聚。此刻，黨最需要的不是更多話語，而是具體的行動。
中國國民黨是百年政黨，承載的不只是歷史榮光，也有時代責任。黨主席若能及時走出防衛與回應的旋渦，以團結、理性、中道的姿態重新掌握主動，黨的能量仍可復甦。但若繼續困在自設的言語陷阱裡，讓爭議取代行動、讓防衛取代領導，那不只是個人的困境，更是整個政黨的重傷。
國民黨不能再輸，也輸不起。鄭麗文主席，妳已經不再是電視辯論場上的名嘴，而是要帶領百年政黨走出泥濘的掌舵者。黨員與社會都在等著看到妳的行動，不是要挑剔妳，而是因為大家仍然相信，這個黨，還值得被救回來。
【以上言論為第三人投書，不代表本刊立場，讀者請本於客觀事證自行評價】
照片來源：鄭麗文臉書
【何啟聖專欄】鄭麗文不是去和解，而是補上民進黨敘事的最後一塊拼圖
