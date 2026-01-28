【何啟聖專欄】《制度重於人意 — 從2022高雄初選到2026花蓮初選的民主教訓》 3

何啟聖／資深媒體人

政治不是權力的遊戲，而是民主程序的守護。近日，前花蓮市長葉耀輝依法向法院聲請初選程序假處分，要求凍結國民黨花蓮縣長初選提名作業，正當性與制度價值的重要性，值得每一位關心民主與政黨改革者深思。

初選程序出現重大瑕疵

國民黨花蓮縣長初選中，花蓮縣黨部在未完整公告報名登記程序、未妥善協調參選人意願、民調時程被提前等情況下，匆促進行全民調；且在未尊重擬參選人基本程序訴求的前提下，仍將當事人姓名納入民調，並將結果對外發布，作為建議黨中央提名的依據。葉耀輝指出這些作為不僅損及個人選舉權益，更已違背程序正義的基本原則。

廣告 廣告

不僅如此，被排除在初選程序之外的資深媒體人何啟聖也公開批評初選不公，並透過社群媒體提出疑問，要求黨部公開說明初選作業的正當性與透明度。

歷史並非個案：回顧2022年的高雄初選

這樣的程序爭議並非首次出現在國民黨的初選作業。回到2022年高雄市長初選時期，黨中央依據內部民調做為提名依據，將部分名單排名結果對外公布，引發黨內質疑。當時的民調作業透明度、資料公開程度，以及執行方法，曾遭參選陣營公開提出質疑與不滿。此類爭議凸顯出制度如果缺乏足夠透明與可受檢驗的機制，其結果往往比選舉本身更令人失望。

儘管當年的爭議最終以黨內程序運作方式結束，卻留下許多反省空間：當政黨本身的程序被質疑不透明、不公平，如何能期待社會相信其能依法治理國家？

為何制度比人更重要

政黨初選制度的目的，是讓參選人與支持者都相信這個制度是真正「公平競爭的場所」。程序不公的後果，不僅是某位參選人的權益受損，更可能讓整個政黨的公信力與民主形象受到損害。當公開性、透明性與程序正義被弱化，贏得的不再是信任，而是民眾的疑慮與疏離。

當黨內初選程序製造「草率」、「一言堂」、「驟然決定」的印象時，黨外選民不免會問：這樣的政黨制度，值得託付國家治理嗎？公民社會需要的是能自我修正、能以制度服人的政黨，而非以權力決定人選的集團。

改革呼籲：初選制度必須重建公信力

面對制度層面的質疑與訴求，我們必須提出具體改革方向：

1. 公開完整提名與初選規程：從公告、報名、協調到民調流程，都應以書面形式公開，明訂程序與時程，避免口頭決定或片面操作。

2. 建立監督與申訴機制：讓每一位擬參選人都有明確管道提出程序異議，並能在黨內或制度外機制下被聽見、被回應。

3. 民調與調查公司資訊透明化：民調公司名稱、執行方式、抽樣設計、結果細節等，都應對內對外公開，並接受第三方查證。

4. 尊重參選人意願與競爭權利：任何想參與初選的人，不能因程序性障礙、非制度依據的理由，而被排除在外，這是基本選舉公平性的底線。

結語

程序正義不是形式，而是民主的核心。當一個政黨的初選程序被質疑時，不只是個別參選權益受損，更是民主肌理正在遭受不必要的磨損。

正因如此，支持司法救濟的行動不應被視為對立，而是促使制度回到正軌的必要提醒。唯有讓程序能真正服人、透明、可檢驗，政黨才能真正反映民意、重建公信，並在國家治理中贏得社會信任。

【以上言論為第三人投書，不代表本刊立場，讀者請本於客觀事證自行評價】

照片來源：

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

【何啟聖專欄】從服務出發 而非動員先行──黃復興再造的關鍵抉擇

【何啟聖專欄】「三張門票」的真正用途：為什麼民進黨如此害怕兩岸對話

【文章轉載請註明出處】