【何啟聖專欄】在夾縫中求生，還是在格局中成局？

何啟聖／資深媒體人

——近期台灣政局的三個訊號與一個關鍵抉擇

近來台灣政局出現幾個耐人尋味的訊號，看似零散，實則彼此牽動：一是柯文哲近期政治動作被外界解讀為「略向綠靠攏」；二是民進黨在台北市長提名問題上遲遲無法定錨，內部暗流浮現，鄭麗君的動向更引發派系角力的想像；三則是中國國民黨持續推動與大陸智庫的交流，嘗試為兩岸關係保留理性對話的空間。

這三件事若分開看，各有立場；但若合併觀察，其實都指向同一個問題：台灣政治，究竟是走向短期算計，還是重新學會結構性思考？

一、柯文哲的兩難：活下去，還是活得更大？

對柯文哲而言，當前最大的戰略焦慮並不難理解。他領導的台灣民眾黨，正處在一個關鍵節點：若過度依附藍營，恐重演當年國親合作後，小黨逐步被吸納、邊緣化的歷史；但若刻意與藍營保持距離，甚至對綠營釋出善意，則勢必衝擊年底選舉中「藍白合」的想像空間。問題不在於「靠不靠綠」，而在於是否說清楚自己的戰略角色。

若柯文哲希望同時做到兩件事——一方面保住民眾黨的主體性，另一方面又不破壞非綠陣營的合作基礎，那麼他必須做的不是姿態游移，而是界線清楚。對柯文哲而言，真正可行的平衡路徑，恐怕只有一條：在政策與制度層次上保持合作彈性，在價值與路線層次上保持公開透明。

不是用模糊語言製造空間，而是讓支持者與合作夥伴都知道：你在哪裡可以談、在哪裡不能退。

二、民進黨的台北焦慮：提名喬不定，其實是權力重分配

相較於藍白之間的算計，民主進步黨 的問題，則更像一場內部權力的拉鋸。台北市長提名人選遲遲未定，表面上是「慎選強棒」，實際上卻反映出派系間對未來政治布局的不同想像。鄭麗君的可能參選，更讓這場角力浮上檯面——她象徵的，不只是個人形象，而是「哪一條路線，代表未來的民進黨」。

提名遲疑，從來不是技術問題，而是誰要為下一階段的政治方向負責。這種內部張力，短期或許不會瓦解民進黨，但若處理不慎，卻可能在選戰節奏上留下破口，給對手可乘之機。

三、國民黨與大陸智庫交流：被污名化的理性選項

在高度對立的輿論場中，中國國民黨近來推動與大陸智庫交流，往往被簡化為意識形態標籤。但若回到國際政治的基本常識，這類交流本質上並非讓步，而是風險管理。

在沒有正式官方管道、軍事互信薄弱的情況下，智庫對話至少能：

• 降低誤判風險

• 傳遞政策底線

• 替未來留下非零和的想像空間

若連這樣的交流都被否定，那台灣剩下的，只會是情緒動員，而非戰略選擇。

從維持和平穩定的角度看，這類理性接觸，不但無害，反而必要。

結語：真正的考驗，不是選邊，而是成熟

藍白合也好，黨內提名也罷，兩岸交流亦然，這些議題的共同挑戰，其實只有一個：台灣政治，是否有能力同時處理競爭與合作？

成熟的政治，不是站在最安全的位置喊最響的口號，而是在壓力之下，仍能做出讓社會長期受益的選擇。接下來的幾個月，不只是選舉的前哨，更是一次對政治格局與政治膽識的總體檢。

【以上言論為第三人投書，不代表本刊立場，讀者請本於客觀事證自行評價】

