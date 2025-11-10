【何啟聖專欄】季麟連的沉默，是軍魂在時代中的沉淪 9

何啟聖／資深媒體人

本週六馬場町的秋祭，鄭麗文向「白色恐怖受難者」行九十度大禮，現場播放《安息歌》，氛圍如國殤日般肅穆，邏輯上卻是荒腔走板。這首本屬於殉國者的樂章，竟被用來送別企圖摧毀中華民國的地下組織。

然而全場最刺目的矛盾，不是鄭麗文的政治錯亂，而是站在她背後、沉默如石的那個人——國民黨副主席、黃埔出身、曾統領黨內軍系的季麟連。

鄭麗文的錯雖然荒腔走板，但至少符合她一貫錯亂的政治邏輯，那種在民進黨時期，所紮根的錯誤史觀。

廣告 廣告

季麟連的沉默，卻象徵軍人本分、軍系價值與國安底線的全面崩壞。

一、季麟連最清楚白色恐怖的真相，卻選擇沉默

季麟連是黃埔出身，是在國共內戰後留在中華民國體制內的將領。

他比任何政客都清楚：

白色恐怖不是二二八。

白色恐怖也不是「民主受難史」。

白恐之中確有冤案，但更龐大的一塊，是國共內戰延伸到台灣的「隱蔽戰線」：

• 中共台灣省工委

• 二七部隊

• 地下交通線、人頭港

• 軍中滲透網

• 校園地下黨

• 情報滲透、暗殺、武裝暴動部署

這些人不是「不同政見者」，而是受命於中共、實質進行顛覆中華民國的敵後組織。

季麟連或許曾親手逮捕、審訊、看過機密檔案，至少他比鄭麗文更清楚當年中共在台灣的滲透模式：

• 收買公務員

• 滲透軍中

• 蒐集海防弱點

• 發展武裝暴動

• 暗殺軍官

• 送交機密到廈門

他更清楚：

這些不是抽象的政治理念，而是以軍人生命換來的國安警訊。

然而今天，他卻眼睜睜看著黨主席向敵方地下組織鞠躬，卻選擇沉默。

二、鄭麗文不懂軍事可以理解，但季麟連不能裝不知道：吳石不是受難者，是叛變者

鄭麗文向吳石致意，或許出於無知。

但季麟連完全不能。

吳石洩漏的是足以造成軍隊覆滅的核心軍事機密。

包括：

• 國軍兵力部署

• 海防弱點

• 戰備計畫

• 指揮體系代號

• 撤退路線

• 補給線位置

這類情報被敵軍掌握，後果不是「價值差異」，而是：

• 部隊遭埋伏

• 港口失守

• 情報官遭清除

• 戰線被切斷

• 成百上千軍民傷亡

在軍事倫理中，這不是受難，而是叛變。

鄭麗文不知道可以理解，但季麟連不能。

他長年在軍中，看過無數因情報外洩而殉職的官兵名冊，他知道那些死亡不是戲劇，是血。

如今黨主席向叛變者鞠躬，而且是深深彎腰的90度。而代表軍人、代表軍系價值的季麟連——沉默。

這不是中立，而是背叛。

三、安倍晉三事件：季麟連的沉默不是偶發，而是慣性

這種沉默不是第一次。

真正的可怕，是它已經成為季麟連的「習慣」。

2022 年安倍晉三遭暗殺、朱立倫下令全黨降半旗時，季麟連不是一般黨職，而是國民黨黃復興黨部主委。

黃復興主委是什麼？

是「國民黨軍系的最高負責人」。

而安倍是誰？

• 日本右翼代表

• 多次否認南京大屠殺

• 向靖國神社獻花

• 軍國主義象徵

• 侵華歷史美化的主導者之一

對任何有軍人血性的中華兒女而言，靖國神社不是外交象徵，而是民族屠殺記憶的圖騰。

在那一刻，最該出聲提醒朱立倫「務實與底線不能混為一談」的人，就是季麟連。

但他一句話都沒說。

今天，他又在鄭麗文向中共地下組織90度鞠躬時選擇沉默。

這不是偶然，而是模式：

遇到權勢，他沉默；遇到原則，他退縮。

四、季麟連不是軍系領袖，只是逢迎權力的政客

季麟連最愛批國民黨「內鬥內行」，但從他口出「四號死了了」、從他為特定候選人四處奔走、操弄軍系票源、剝奪自主意願，從他分化黃埔、見風轉舵的行為來看——誰才是最擅長內鬥的人？

朱立倫裁撤黃復興，他沉默。

黨中央向安倍降半旗，他沉默。

今天鄭麗文向中共地下組織行大禮，他仍沉默。

他不是軍系的代表，他是軍系的恥辱。

五、最悲哀的是：你讓真正的反共英烈再次沉默在荒塚裡

那些深入大陸、被刑求、被處決、被埋在無名荒土的國軍隱蔽戰線人員，那些因地下黨破壞而喪生的軍人、特工、警察、家屬——從未被追悼、未被雕像紀念、未被完整記錄。

而你季麟連，本來是最該替他們說話的人。

然而你：

• 不為他們出聲

• 不為他們辯護

• 不為他們堅持歷史

• 不為他們反擊錯誤敘事

你眼睜睜看著黨主席錯認敵我，卻選擇沉默。

你背叛的不是鄭麗文，而是你自己曾經效忠的中華民國，背叛那些在荒塚中沉默的英靈。

結語：季麟連，你到底在沉默什麼？

你曾穿軍服、立誓、效忠、戰備、受訓，你知道什麼是敵我邊界，你知道什麼是軍魂底線。

但你一次又一次選擇沉默。

你不是不知道，你是不敢講。

你今天的沉默，不是無聲，那是一種背叛的聲音——背叛中華民國的歷史、背叛反共英烈的忠誠、背叛你自己曾經誓死捍衛的價值。

季麟連，你若還記得你從哪裡來，你就該回答：

你，到底在沉默什麼？

【以上言論為第三人投書，不代表本刊立場，讀者請本於客觀事證自行評價】

照片來源：鄭麗文臉書

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

【何啟聖專欄】花放在吳石碑前 香氣飄向對岸——鄭麗文現身秋祭的思考

【何啟聖專欄】待遇不是口號：從提前退伍潮看志願役的信任赤字

【文章轉載請註明出處】