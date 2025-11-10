【何啟聖專欄】季麟連的沉默，是軍魂在時代中的沉淪
何啟聖／資深媒體人
本週六馬場町的秋祭，鄭麗文向「白色恐怖受難者」行九十度大禮，現場播放《安息歌》，氛圍如國殤日般肅穆，邏輯上卻是荒腔走板。這首本屬於殉國者的樂章，竟被用來送別企圖摧毀中華民國的地下組織。
然而全場最刺目的矛盾，不是鄭麗文的政治錯亂，而是站在她背後、沉默如石的那個人——國民黨副主席、黃埔出身、曾統領黨內軍系的季麟連。
鄭麗文的錯雖然荒腔走板，但至少符合她一貫錯亂的政治邏輯，那種在民進黨時期，所紮根的錯誤史觀。
季麟連的沉默，卻象徵軍人本分、軍系價值與國安底線的全面崩壞。
一、季麟連最清楚白色恐怖的真相，卻選擇沉默
季麟連是黃埔出身，是在國共內戰後留在中華民國體制內的將領。
他比任何政客都清楚：
白色恐怖不是二二八。
白色恐怖也不是「民主受難史」。
白恐之中確有冤案，但更龐大的一塊，是國共內戰延伸到台灣的「隱蔽戰線」：
• 中共台灣省工委
• 二七部隊
• 地下交通線、人頭港
• 軍中滲透網
• 校園地下黨
• 情報滲透、暗殺、武裝暴動部署
這些人不是「不同政見者」，而是受命於中共、實質進行顛覆中華民國的敵後組織。
季麟連或許曾親手逮捕、審訊、看過機密檔案，至少他比鄭麗文更清楚當年中共在台灣的滲透模式：
• 收買公務員
• 滲透軍中
• 蒐集海防弱點
• 發展武裝暴動
• 暗殺軍官
• 送交機密到廈門
他更清楚：
這些不是抽象的政治理念，而是以軍人生命換來的國安警訊。
然而今天，他卻眼睜睜看著黨主席向敵方地下組織鞠躬，卻選擇沉默。
二、鄭麗文不懂軍事可以理解，但季麟連不能裝不知道：吳石不是受難者，是叛變者
鄭麗文向吳石致意，或許出於無知。
但季麟連完全不能。
吳石洩漏的是足以造成軍隊覆滅的核心軍事機密。
包括：
• 國軍兵力部署
• 海防弱點
• 戰備計畫
• 指揮體系代號
• 撤退路線
• 補給線位置
這類情報被敵軍掌握，後果不是「價值差異」，而是：
• 部隊遭埋伏
• 港口失守
• 情報官遭清除
• 戰線被切斷
• 成百上千軍民傷亡
在軍事倫理中，這不是受難，而是叛變。
鄭麗文不知道可以理解，但季麟連不能。
他長年在軍中，看過無數因情報外洩而殉職的官兵名冊，他知道那些死亡不是戲劇，是血。
如今黨主席向叛變者鞠躬，而且是深深彎腰的90度。而代表軍人、代表軍系價值的季麟連——沉默。
這不是中立，而是背叛。
三、安倍晉三事件：季麟連的沉默不是偶發，而是慣性
這種沉默不是第一次。
真正的可怕，是它已經成為季麟連的「習慣」。
2022 年安倍晉三遭暗殺、朱立倫下令全黨降半旗時，季麟連不是一般黨職，而是國民黨黃復興黨部主委。
黃復興主委是什麼？
是「國民黨軍系的最高負責人」。
而安倍是誰？
• 日本右翼代表
• 多次否認南京大屠殺
• 向靖國神社獻花
• 軍國主義象徵
• 侵華歷史美化的主導者之一
對任何有軍人血性的中華兒女而言，靖國神社不是外交象徵，而是民族屠殺記憶的圖騰。
在那一刻，最該出聲提醒朱立倫「務實與底線不能混為一談」的人，就是季麟連。
但他一句話都沒說。
今天，他又在鄭麗文向中共地下組織90度鞠躬時選擇沉默。
這不是偶然，而是模式：
遇到權勢，他沉默；遇到原則，他退縮。
四、季麟連不是軍系領袖，只是逢迎權力的政客
季麟連最愛批國民黨「內鬥內行」，但從他口出「四號死了了」、從他為特定候選人四處奔走、操弄軍系票源、剝奪自主意願，從他分化黃埔、見風轉舵的行為來看——誰才是最擅長內鬥的人？
朱立倫裁撤黃復興，他沉默。
黨中央向安倍降半旗，他沉默。
今天鄭麗文向中共地下組織行大禮，他仍沉默。
他不是軍系的代表，他是軍系的恥辱。
五、最悲哀的是：你讓真正的反共英烈再次沉默在荒塚裡
那些深入大陸、被刑求、被處決、被埋在無名荒土的國軍隱蔽戰線人員，那些因地下黨破壞而喪生的軍人、特工、警察、家屬——從未被追悼、未被雕像紀念、未被完整記錄。
而你季麟連，本來是最該替他們說話的人。
然而你：
• 不為他們出聲
• 不為他們辯護
• 不為他們堅持歷史
• 不為他們反擊錯誤敘事
你眼睜睜看著黨主席錯認敵我，卻選擇沉默。
你背叛的不是鄭麗文，而是你自己曾經效忠的中華民國，背叛那些在荒塚中沉默的英靈。
結語：季麟連，你到底在沉默什麼？
你曾穿軍服、立誓、效忠、戰備、受訓，你知道什麼是敵我邊界，你知道什麼是軍魂底線。
但你一次又一次選擇沉默。
你不是不知道，你是不敢講。
你今天的沉默，不是無聲，那是一種背叛的聲音——背叛中華民國的歷史、背叛反共英烈的忠誠、背叛你自己曾經誓死捍衛的價值。
季麟連，你若還記得你從哪裡來，你就該回答：
你，到底在沉默什麼？
【以上言論為第三人投書，不代表本刊立場，讀者請本於客觀事證自行評價】
照片來源：鄭麗文臉書
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
【何啟聖專欄】花放在吳石碑前 香氣飄向對岸——鄭麗文現身秋祭的思考
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
張善政2026危險了？詹江村曝「民進黨亮王牌」：沒想到怕什麼來什麼
2026地方選舉腳步逼近，各黨派都磨刀霍霍，民進黨桃園市長候選人目前尚未拍板，不過傳出不分區立委王義川有望角逐，而他近日也在桃園設立服務處，一舉一動引發外界好奇，王義川是否有意參選。對此，國民黨議員詹江村在臉書發文疾呼，桃園市長張善政危險了，民進黨出大招，沒想到怕什麼來什麼。除了王義川外，總統府副秘書長何志偉也被視為民進黨內部有望角逐下屆桃園市長的人選，......風傳媒 ・ 23 小時前
不是吳怡農！蔣萬安對手驚爆「總統級綠營大咖」內幕曝光
2026九合一大選將於明年登場，台北市長蔣萬安的「前對手」壯闊台灣聯盟理事長吳怡農日前赴民進黨中央黨部遞交意願書，表態參選台北市長。然而據媒體報導，吳怡農在去年立委選舉中未參選決定，使他在這次選舉中受到黨內質疑。同時綠營人士指出，台北市長的人選從來都是總統級人選參選，如行政院副院長鄭麗君就是很好的人選。中天新聞網 ・ 19 小時前
見蕭美琴IPAC演說提台灣時疑哽咽 黃暐瀚感動喊謝謝：不敢想像的事情
副總統蕭美琴7日應邀進入比利時首都布魯塞爾的歐洲議會，出席「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）峰會」發表專題演說。媒體人黃暐瀚發現，蕭美琴一開口提到演說對台灣意義重大時疑似哽咽，他說，我國副總統出現在歐洲議會發表演說是不敢想像的事情。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
誰來挑戰張善政？凌濤、徐巧芯都挺「這人」
[NOWnews今日新聞]民進黨布局2026年九合一選舉，台北市長與桃園市長人選尚未確定，傳出民進黨立委王義川可能被徵召參選，但總統府副秘書長何志偉也在勤跑基層。國民黨桃園市議員凌濤說，他期盼立委王義...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
鄭麗文拜共諜害慘全黨？柯志恩被牽連開火 前藍委直嘆：真不知明年怎麼選
國民黨主席鄭麗文8日出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，由於追思名單中有共諜吳石而被綠營圍剿，連國民黨內都有人很不以為然。繼前立委蔡正元重話抨擊，國民黨主席去祭拜要顛覆國民黨政府的英雄，「中國國民黨」可以改名為「中國國民投降黨」後，前立委陳學聖今（9）日表示，鄭麗文上任黨主席才一周，國民黨就已被打成急統，真不知國民黨候選人明年要怎麼選？陳學聖指出，......風傳媒 ・ 18 小時前
鄭麗文出席白色恐怖秋祭挨批 蔡正元揭真相
[NOWnews今日新聞]「台灣地區政治受難人互助會」今（8）日將舉辦「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，國民黨主席鄭麗文也受邀參加，不過綠營質疑，主要追思對象包括是1950年所破獲中共安插在國府內...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
認蔣萬安「95％會連任」 王世堅曝不選北市長原因：民進黨這2人出來才是真大咖
2026縣市長選戰選情升溫，藍綠白皆積極投入備戰，壯闊台灣創辦人吳怡農日前正式表態參選明年台北市長，而目前擁有高聲量的立委王世堅、吳思瑤等人也被點名為人選之一。對此，王世堅在風傳媒節目《下班瀚你聊》表示，絕對不敢說要參選，因為選舉就要有規劃，不只是提出願景，而是要對參選地方提出具體計畫。民進黨人才濟濟，永遠有最強的人還沒站出來。 王世堅坦言，若最終被徵召參......風傳媒 ・ 13 小時前
鄭麗文出席追思共諜吳石! 蔡正元轟:應改名"國民投降黨"
政治中心／綜合報導國民黨主席鄭麗文出席追思共諜吳石的慰靈大會引發熱議，儘管她今天解釋，收到的邀請資訊並未提及吳石，也從未以吳石為祭悼主角，但連自家人也難以力挺。蔣萬安喊話，該紀念捍衛中華民國的前輩。徐巧芯也要鄭麗文講清楚。前立委蔡正元甚至轟，以後該改名爲「中國國民投降黨」更名符其實。民視 ・ 1 天前
「應紀念為中華民國犧牲的前輩」 鄭麗文：蔣萬安說的沒錯！
國民黨主席鄭麗文今（8）日出席白色恐怖受難者追思大會，因追思對象包含中共地下黨員及情報人員吳石引發爭議，台北市長蔣萬安直言「應紀念為捍衛中華民國犧牲奉獻的前輩」。對此，鄭麗文下午受訪附和表示「蔣萬安說的沒錯」。中天新聞網 ・ 1 天前
蕭美琴到歐洲演說 許宇甄揪這事實酸爆了
[NOWnews今日新聞]副總統蕭美琴日前受邀出訪歐洲，進入比利時首都布魯塞爾的歐洲議會，參加「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年會並發表演說，讓外交部長林佳龍直呼「很多人都哭了。」不過，國民黨立委...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
2026高雄市長黨內初選民調出爐 "邱賴對決"機率大
南部中心／曾虹雯、謝耀德 高雄市報導2026年高雄市長選舉明年年初即將登場，根據綠營內部流傳最新民調，四位選將分別對上國民黨的柯志恩通通完勝。其中又以賴瑞隆和邱議瑩分居一、二名最高，值得注意的是，兩人間的支持度差距只有1.7%，明年一月的黨內初選，極有可能會是邱賴對決的局勢。民視 ・ 1 天前
鄭麗文：白色恐怖追思與共諜吳石無關 認同應悼念為中華民國犧牲者
國民黨主席鄭麗文今天下午出席在馬場町紀念公園舉行的白色恐怖追思活動，她表示，政治受難者與情報工作者不同，這場悼念是紀念政治受難者，與共諜吳石無關；她也贊同台北市長蔣萬安所說，應該紀念為中華民國犧牲奉獻的前輩。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
曝高雄選戰內幕！郭正亮戳穿「是陳其邁跟賴清德角力」 預測綠營將派他
藍綠白積極備戰2026大選，作為民進黨票倉的高雄、台南更被視為重點戰區之一；民進黨立委邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆、許智傑等4人全力爭取提名，盼對決國民黨立委柯志恩，挑戰高雄市長之位。前立委郭正亮指出，這局是總統賴清德跟高雄市長陳其邁的對決，預言民進黨將派賴瑞隆出戰。郭正亮在《林嘉源辣晚報》節目中表示，柯志恩雖然有把聲勢拉起來、也成為國民黨的不二人選，但她仍有「不......風傳媒 ・ 1 天前
鄭麗文赴秋祭惹議！謝寒冰舉1例嗆「民進黨也拜共諜」：故意模糊焦點
國民黨主席鄭麗文8日出席「台灣地區政治受難人互助會」所舉辦的「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，遭到民進黨及藍營保守派人士批評，雖然鄭麗文強調「共諜吳石非追思對象」，仍被翻出秋祭的採訪通知、發現明確將吳石定義為烈士，媒體人黃揚明則喊話鄭麗文「不如先去忠烈祠」；不過媒體人謝寒冰認為，鄭麗文出席的是「白色恐怖追思會」，痛批綠營一連串的砲火只是在模糊焦點而......風傳媒 ・ 22 小時前
陸配遭認「危害安定」 夫歿不准留台
徐姓陸籍女子二婚蕭姓男子來台，因價值觀差異屢齟齬，多次離家，蕭重病時，夫兄日付二千五百元，她才願照顧。徐女稱工作時「跌傷...聯合新聞網 ・ 1 天前
出席白色恐怖秋祭大會挨批 鄭麗文回應了
[NOWnews今日新聞]「台灣地區政治受難人互助會」明天將舉辦「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，國民黨主席鄭麗文也受邀參加，不過綠營質疑，主要追思對象包括1950年所破獲中共安插在國府內部最高階...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
新北市長4強對決最新網路投票 李四川、蘇巧慧纏鬥激烈
2026年新北市長選舉提前進入白熱化階段。新北市擁有超過300萬的選舉人數，遠多於其他6都城市，是全台最大票倉，成為藍、綠、白各黨必爭之地。民進黨徵召立委蘇巧慧參選，民眾黨主席黃國昌早已表態出戰，國民黨方面則有台北市副市長李四川及新北市副市長劉和然呼聲高漲。中天新聞網 ・ 22 小時前
真的假的？傳何志偉要選桃園市長 王義川回應了
即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導民進黨持續布局2026年縣市長選舉，其中，桃園市長熱門人選之一為不分區立委王義川，但現在地方也一直傳出總統府副秘書長何志偉要參選的消息，使得外界好奇究竟會是誰能代表綠營角逐市長寶座。對此，王義川今（9）日下午前往民進黨桃園市黨部演講前受訪回應了！民視 ・ 19 小時前
要當「打破西瓜的人」 陳以信：與謝龍介攜手爭取台南市長選舉獲過半支持勝選
國民黨迎戰2026台南市長選舉，在黨中央刻意安排下，不分區立委謝龍介幾已確定將再上陣，但前立委陳以信表態參選讓一切出現波瀾。陳受訪說，國民黨要在台南獨立勝選市長還需5至10萬票，「我就是那個打破西瓜的人」。太報 ・ 1 天前
中國三號航艦「福建艦」服役：跳過蒸氣彈射直上新科技，美智庫說北京仍有3點不如美軍
中國央視7日報導稱，在經過完整海上試航後，解放軍麾下最新型航空母艦「福建艦」，已正式在海南島服役、並由國家主席習近平親自出席儀式。隨著福建艦入列，也代表如今的解放軍海軍艦隊，繼遼寧、山東之後，又增加一艘可用的航空母艦，專家普遍認為，這能讓北京擴展其軍事力量到更遠的遠洋區域，不過美方智庫卻點出，雖然擁有新科技與三艘航艦，可解放軍在短時間之內，仍有三點無法超越美......風傳媒 ・ 1 天前