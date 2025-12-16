【何啟聖專欄】從服務出發 而非動員先行──黃復興再造的關鍵抉擇 3

何啟聖／資深媒體人

中國國民黨主席鄭麗文上任後，迅速啟動黃復興組織的再造工程，無論是成立籌備委員會、提出六大方向，或明確宣示要讓黃復興成為助力2026、2028的重要力量，都顯示新任黨主席試圖回應長期以來軍系黨員的期待，也試圖修補過去裁撤黃復興所留下的裂痕。就黨內整合與安定人心而言，這樣的啟動，本身具有其政治現實與象徵意義。

然而，真正值得深思的，並不只是「要不要恢復黃復興」，而是「恢復後的黃復興，究竟要成為什麼樣的組織」。

回顧黃復興的歷史，經國先生成立的初衷，並非單純為選舉而存在，而是源於對退伍軍人生活安置、權益照顧與精神連結的制度性安排。這是一個以服務為核心、以尊嚴為根本的組織設計，而非僅僅作為政治動員的工具。也正因如此，若再造工程一開始便過度聚焦於「如何在選舉中運用黃復興」，而相對忽略「如何服務退伍軍人、回應其實際需求」，反而容易讓外界產生「再次消費退伍軍人」的疑慮，這對黨務發展與軍人尊嚴，都是一種傷害。

從治理角度觀察，目前籌備與推動過程，仍帶有高度個人化領導色彩。集中式規劃在短期內確實有助於效率，但若缺乏制度化的決策流程、清楚的權責分工，以及可被檢驗的成效指標，長期而言，反而可能重蹈過去黃復興遭質疑的覆轍——組織角色模糊、功能重疊，甚至被貼上「派系化」或「投票部隊」的標籤。這不僅不利於組織永續，也容易讓原本應被尊重的退伍軍人群體，再度承受不必要的社會誤解。

因此，黃復興再造真正的關鍵，或許不在於編制擴張得多快、人事布署得多密，而在於能否確立一條清楚而健康的發展順序：先以服務凝聚向心力，再由認同轉化為支持，最後才談組織化的政治運用。這樣的路徑，不但更符合退伍軍人的尊嚴，也更符合現代民主政黨的治理邏輯。

更進一步說，黃復興若要擺脫過去「搖旗指定方向的投票工具」形象，就必須轉型為一個能夠參與決策、反映基層民意的政策平台。退伍軍人並非只能被動接受指令，他們累積了豐富的組織經驗、公共服務精神與社會觀察，完全可以在黨務建言、政策討論與地方治理中，發揮實質影響力。

同時，透過退伍軍人參與社會服務、公益行動與社區關懷，不僅能回應自身轉型後的生活角色，也能重新連結社會對「軍人」的正面印象，延續「軍愛民、民敬軍」的良性傳統。這樣的黃復興，才不會被簡化為選舉節點才被想起的動員工具，而是長期深耕社會、與人民站在一起的公共力量。

總結而言，黃復興再造確實是一項重要工程，但它考驗的，不只是執行速度與動員能力，更是國民黨是否有能力跳脫舊有政治操作思維，真正以制度、服務與尊嚴為核心，為退伍軍人，也為整個政黨，開啟一條可長可久的發展之路。只有當服務先行、制度到位、參與被尊重，黃復興的力量，才能成為正資產，而非爭議的來源。

