【何啟聖專欄】「恩人說」的致命錯誤 鄭麗文把國民黨送進民進黨的敘事陷阱

何啟聖／資深媒體人

政治上，最愚蠢的事情之一，

就是替對手完成他最想說、卻不方便自己說出口的話。

而鄭麗文以中國國民黨主席之尊，公開宣稱「美國是台灣的恩人」，正是這樣一個典型案例。這句話表面上溫和、務實，實際上卻是一個戰略層級的錯誤定位——不只傷害台灣的談判空間，更親手替民進黨鋪好了一條毫無阻礙的論述道路。

一、國際政治沒有「恩人」，只有使用關係

必須先把最基本的現實說清楚：

在國際政治中，不存在施恩與報恩的倫理關係，只存在利益交換與權力配置。

美國不是慈善機構，而是一個以自身國家利益為最高原則的強權國家。這一點，美國自己從不諱言，反倒是台灣內部有人急著替它寫下「感恩敘事」。

問題不在於美國「用不用」台灣——強權必然使用盟友；

真正的問題在於：

當台灣自己把這種使用關係，說成「恩情」，就等於主動放棄了談條件的資格。

二、美國如何「使用」台灣？三個層次，一個現實

第一層：戰略前沿的風險外包

在美中競逐架構中，台灣被定位為第一島鏈的前沿支點，是牽制、測試、消耗對手的重要節點。

但殘酷的現實是：

• 風險主要由台灣承擔

• 升高成本的壓力落在對手

• 是否介入、何時介入、如何介入的最終決定權，則牢牢掌握在美國手中

這不是守護，也不是恩情，

這是戰略風險的精密配置。

第二層：安全體系中的穩定市場

台灣在美國安全架構中，同時也是一個高度穩定、政治上難以拒絕的軍事採購市場。

當台灣被要求不斷提高國防支出、快速通過特別預算、大量採購美規系統，卻在價格、交期、性能適配性上缺乏對等談判空間時，請問一句：

這更像是夥伴，還是被高度依賴的客戶？

而一旦你自己先說了「恩人」，

接下來任何質疑，都會被貼上「忘恩負義」的標籤。

第三層：供應鏈重組中的可搬移資產

在「去風險化」的名義下，台灣被同時定義為關鍵技術集中地，卻也是「地緣政治高風險區」。

於是出現一個極其矛盾、卻極其現實的邏輯：

技術與產業必須移走，風險不能留在美國。

這不是在保護台灣，

而是在為美國自身的供應鏈安全，重新配置台灣的產業優勢。

三、「恩人說」的真正功能：解除監督、取消談判

當一位政黨領導人，率先替對方貼上「恩人」標籤，會發生什麼事？

• 軍購價格能不能談？

• 交期能不能問？

• 產業外移能不能協商？

在「恩人」框架下，這些原本正當的民主提問，都會被簡化成一句話：

「人家幫你這麼多，你還好意思計較？」

這不是外交，這是自我解除監督的語言陷阱。

四、為什麼這套話術，最後一定壯大民進黨？

因為民主進步黨長年最核心、也最具動員力的敘事，本來就是：

「只有我們，才真正、毫不保留地站在美國那一邊。」

當國民黨主席也開始用「感恩」來描述對美關係，民進黨什麼都不用做，只要補一句：

「既然如此，那當然該讓最會感恩的人來執政。」

國民黨連辯論的起點都被自己親手關掉。

更諷刺的是，

這套話術既搶不走民進黨的票，還會流失國民黨自己的基本盤。

因為國民黨支持者要的，從來不是媚美或反美，而是清醒、務實、有尊嚴的對外關係。

五、這不是失言，而是路線迷航

「美國是台灣恩人」不是一句說錯的話，

而是一個說錯方向的訊號。

它暴露的，不只是個人判斷問題，

而是中國國民黨當前最嚴重的危機——

連自己該站在什麼位置談外交，都開始說不清楚。

結語

美國對台灣是使用關係，不是恩情關係。

使用，本來可以談條件；

一旦說成恩情，就只剩下跪著配合。

國民黨最大的錯誤，不是不夠親美，

而是用最廉價的語言，

替民進黨證明：

「感恩這件事，還是原廠來得比較真。」

