【何啟聖專欄】日本自民黨勝選的真正訊號

何啟聖／資深媒體人

當安全被政治化，台灣也可能成為被放大的風險標靶

日本眾議院選舉落幕，自民黨再次鞏固執政優勢。多數評論將此結果解讀為日本政治穩定的象徵，甚至視為民主陣營在東亞安全格局中的勝利。然而，若從台灣視角觀察，這場選舉帶來的訊號，遠比政黨版圖消長更加複雜，甚至隱含一項極具現實壓力的戰略警訊。

自民黨內強硬安全路線代表人物高市早苗，近年持續以「台灣有事即日本有事」作為政治論述主軸。這套語言在日本國內成功塑造安全危機感，也有效轉化為選舉動員能量。但問題在於，當這類安全論述成為政治資本，日本獲得的可能是選票，而區域承擔的，卻可能是更高層級的衝突風險。

安全恐懼正在成為選舉最有效的動員工具

自民黨此次勝選，本質上並不只是政黨品牌優勢的延續，而是安全焦慮被高度政治化的結果。當國際局勢動盪與區域軍事競逐升高，選民自然傾向支持能夠提供「安全確定感」的政黨。

高市早苗的政治策略，正是將台海衝突轉化為日本國內安全議題，並藉此合理化軍備提升與安全政策調整。這種操作對日本內政而言確實有效，但也同時在區域層面產生危險的訊號升級。

當政治人物不斷將衝突描繪為不可避免的未來，對手往往會用更強硬的手段回應。安全敘事於是形成一種自我強化循環，最終可能使危機從語言層面轉化為軍事現實。

日本強化台海論述，未必全然是台灣的安全紅利

台灣社會長期將日本視為民主陣營的重要夥伴。然而，自民黨安全路線的升高，也必須從另一個角度理解。

當日本政治人物將台海議題日本化，北京對此的回應，往往不只針對日本，也會同步加強對台灣的軍事與政治壓力。換言之，日本在安全論述上的升級，雖然提升威懾效果，卻也可能在客觀上加速台灣被視為衝突核心。

這正是國際政治中最典型的同盟困境。盟友的安全承諾，既可能形成防護，也可能讓衝突焦點更加集中。當盟友透過台灣議題強化自身安全正當性時，台灣同時也可能被推向戰略最前線。

危機敘事若成為主流，外交空間將被壓縮

自民黨此次勝選另一個值得警惕的現象，是安全議題逐漸成為政治正當性的核心來源。當政黨透過危機動員取得選票，政策調整空間往往隨之收縮。

安全語言一旦走向極端化，不僅削弱外交協商空間，也可能讓區域安全架構陷入「只能升高、難以降溫」的困境。

對台灣而言，最需要警惕的並非盟友支持，而是區域安全敘事若持續升溫，台灣可能被迫承擔超過自身戰略承受能力的風險。

台灣最大的危機，是失去安全敘事主導權

日本選舉結果真正帶來的提醒，是台灣不能將安全完全寄託於外部政治語言。當盟友將台海議題納入自身國內政治操作時，台灣若缺乏自主戰略論述，很容易從合作夥伴變成戰略工具。

真正成熟的安全戰略，應該同時具備威懾能力與降溫能力。若台灣只在安全同盟中尋求保護，而忽略自身戰略定位與風險管理，最終可能被推向衝突最前沿，卻缺乏調整局勢的主動權。

在大國競逐之間，台灣不能只是被定義的角色

自民黨的勝選固然顯示日本社會對安全政策的信任，但也意味著東亞政治正在進入更高強度的戰略競逐期。

對台灣而言，真正需要思考的，不是盟友是否支持台灣，而是當盟友將台灣納入自身安全敘事時，台灣是否仍能掌握自身命運。

當安全被政治化，支持往往同時伴隨風險。當盟友透過台海議題強化自身戰略位置時，台灣若缺乏清晰定位，很可能從合作夥伴逐漸轉變為衝突敘事中的象徵符號。

地緣政治從來不是善意競賽，而是利益與權力的重組過程。真正能保障台灣安全的，不是誰替台灣說話，而是台灣是否有能力決定自己在棋盤上的位置。

如果台灣只滿足於成為被保護的對象，最終可能會發現，在大國競逐的棋局中，被保護的位置，往往也是最先承受衝擊的位置。

