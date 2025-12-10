【何啟聖專欄】民進黨不敢改國號的真正原因 以及賴清德「去台獨化」的政治工程 3

何啟聖／資深媒體人

賴清德在「自由中國遺產」論壇上的一席話，看似對雷震、傅正、殷海光等前輩致敬，實則是一套精心鋪陳的政治敘事：把民進黨的「台灣前途決議文」與雷震的民主追求掛鉤，並進一步宣稱「留著中華民國這名字，有助團結台灣社會」，同時再度強調「台灣已是主權獨立國家，沒有宣布獨立的必要」。

乍看之下溫和、團結、歷史脈絡清楚；但稍微冷靜拆解，就會發現其中暗藏了民進黨難以直接說出口、卻一直在做的政治工程：把台獨語言保留在情緒層次，把中華民國框架保留在憲法層次。

兩邊都要，兩邊都不敢碰，避免兩邊的代價。

民進黨不敢改國號的真正原因，從來都不是「尊重憲法」，而是最赤裸、最現實的政治判斷：改國號等於宣布獨立，宣布獨立等於戰爭。

而民進黨不想戰爭，也不願為台獨付代價。

所以，台獨永遠停在語言、情緒、黨內文件、精神圖騰，但從不進入制度層次。

而中華民國，永遠停在憲法、國號、對外窗口、外交註腳，但也是民進黨不願說出口的事實依歸。

因此，民進黨今日的核心策略其實非常清楚：

用台獨動員選票，用中華民國安撫現實。

這也是為什麼賴清德這次的談話，需要更深一層拆解。

一、民進黨敢改國號嗎？答案非常簡單：不敢。

原因不是因為民進黨突然愛上憲法、擁抱中華民國，而是因為：

改國號 = 法理宣布獨立

宣布獨立 = 中華人民共和國的武統理由確立

武統理由確立 = 美國也救不了

這是一條完全不需要高深政治學的鐵律。

民進黨內部完全清楚：只要動到國號、動到領土條款、動到國家定位，就是戰爭紅線。

所以這些年來，民進黨做了什麼？

不提國號修憲

把統獨公投排除在公投法之外

對外一律「維持現狀」

對美保證「不宣布獨立」

對內用「主權獨立已經完成」的語言取代台獨工程

這不是偶然，是刻意。

民進黨不敢改國號，因為改國號不是獨派的理想問題，而是整個國家生存問題。

二、民進黨不是喊著「建國」嗎？怎會變成今天這樣？

民進黨的建國路線，本質上分成兩部分：

1.早期台灣共和國（建國派）

2. 後期「中華民國就是台灣」的語言工程

前者是夢，後者是選舉。

當年民進黨喊建國，是在一黨獨大、國民黨專制、兩岸尚未全面接軌的年代。那時喊獨立是一種抗威權的精神符號。

但今天的台獨，早已不是精神符號，而是國家安全與戰爭風險的直接計算。

民進黨如果繼續高喊建國，就要面對他們自己不敢承擔的代價。

於是什麼都變了。

台獨不再是目標，而是語言；建國不再是實踐，而是符號；國號不是要改，而是要「重新解釋」。

民進黨今天的說法很一致：

中華民國就是台灣

台灣已經是主權獨立國家

不用宣布獨立

現狀最好

這就是台獨的語言化、中華民國的功能化。兩邊的理想都沒有捨棄，但都沒有付代價。

三、賴清德是否在刻意「去台獨化」？答案：是。

賴清德曾經自稱「務實台獨工作者」。

但他上任後的一切動作，都指向非常清楚的方向：他正在努力抹淡自己的台獨色彩。

看四件事就知道：

1.對外全面使用「維持現狀」的語彙

2.刻意強調中華民國與台灣是同一國家

3.在軍事議題上完全不提「建國」、「正常國家」

4.補課做蔡英文走的「中華民國台灣路線」

更重要的是：

他不是讓民進黨變成中華民國派，而是讓中華民國變成民進黨可用的語言工具。

這不是價值，而是策略。不是信念，而是選票邏輯。

賴清德的目的，就是讓所有外界覺得他「不再是台獨」。

這是他自主削弱台獨色彩的一種政治降溫。

四、民進黨既然尊重憲法，為何不落實憲法「追求國家統一」？

這就是「民進黨式憲法尊重」的矛盾所在。

民進黨嘴上尊重憲法，但真正尊重的不是憲法精神，而是憲法的政治功能。

國號不能改——因為會爆炸

領土不能改——因為會開戰

統獨不能公投——因為會失控

國家定位不能修——因為會引爆國際危機

民進黨尊重的不是憲法，而是憲法保守帶來的安全邏輯。

至於憲法序言與增修條文所寫的「國家統一」、「結束動亂」，民進黨根本不碰，因為那又會掉入另一個代價——被主張統一的一方壓力反撲，導致選票流失。

一句話：民進黨尊重的，是憲法作為提供「現狀」的工具，而不是憲法作為國家藍圖的意義。

五、民進黨真的在努力團結台灣嗎？

從民進黨的行為看，答案其實非常清楚：

民進黨努力的是維持支持度，而不是維持團結。

團結是什麼？團結是對歷史共識的對話，是對內的和解，是內部創傷的修補、族群裂縫的縫補。

但民進黨的做法？

把中華民國變成選舉用語

把台獨變成情緒動員

把「互不隸屬」變成政治標語

把藍綠分歧當成凝聚自家選民的框架

把兩岸政策變成攻防工具

把歷史記憶做為族群操弄的素材

這不是團結，而是操作。

真正的團結不會是「大家都接受民進黨的敘事」；真正的團結應該是「不同歷史記憶的人可以共同討論國家前途」。

但民進黨作的是反過來的事：

以團結之名，要求社會接受他們的版本，這並不是和解，而是重塑。

結論：民進黨不敢改國號，也不敢建國；賴清德在去台獨化；台灣的團結仍然空洞。

賴清德的談話乍看溫和，實則是非常清楚的訊號：

1.民進黨不會推動法理台獨

2.不會改國號

3.不會修憲

4.不會觸碰領土條款

5.不會啟動建國工程

原因不是民進黨不想，而是因為民進黨深知：

這些事一做，就是戰爭；這些事不做，台獨就永遠停在語言；語言比行動安全，也更能動員選票。

至於團結，民進黨想要的團結不是多元對話，而是希望大家「用民進黨的方式團結」。

今天台灣社會面對外在威脅最需要的是「真誠的共同體重建」，但民進黨提供的，仍然是一套政治敘事，而非社會工程。

