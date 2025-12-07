【何啟聖專欄】《沒有人敢台獨，卻說台灣人願為台獨而戰？—戳破一場政治語言的集體幻覺》
何啟聖／資深媒體人
一位媒體人與一位政治學者之間的激烈言辭交鋒，意外觸及了一個長期被政治語言遮蔽、卻從未真正離開台灣社會深層的基本問題：台灣人究竟準備好為台獨而戰了嗎？這位媒體人語氣斬釘截鐵地宣稱：「台灣人敢為台獨而戰，只是不敢修憲。」
這句話之所以能迅速引起共鳴，是因為它聽起來像是一種英雄式的詮釋，充滿昂揚的精神象徵。但越是情緒化的結論，越需要放回現實的土地上檢驗。檢驗之後便會發現——這個論述不僅美化、簡化了台灣的政治史，更徹底錯估了台灣社會的真實意願。
我用淺易的現狀與邏輯，敘明民進黨不敢搞台獨，以及年輕人不願為台獨戰。
許多人試圖以 1996 年首次總統直選的高投票率來證明台灣人早已有「台獨意志」。但這種說法無論從歷史事實、憲政語境，或社會心理來看，都站不住腳。
1996 年的台灣仍在《國家統一綱領》的制度框架之下，那是一個政府正式主張「國家統一是共同目標」的年代。官方語言、國家政策、教育敘事、外交立場，全都在同一套邏輯裡運作：台灣在追求民主深化，同時維持未來兩岸可能走向和平統一的政治空間。那時的社會氛圍還未出現「兩國論」，也沒有今日的「天然獨」世代，更沒有將建國視為政治工程的制度設計。
在這樣的憲政環境裡，1996 年的投票行為怎麼可能被解讀成支持台獨？那一年，勝出的李登輝本人在競選與當選後都強調的是「兩岸長期仍要邁向統一」，這是公開記錄。
若 1996 年真是台獨民意的展現，那麼為何沒有任何建國工程的啟動？為何沒有獨立公投、沒有修憲、沒有法理討論？台灣人民當時拒絕的，是中國的武嚇，是飛彈恐嚇下對民主的挑釁；他們捍衛的，是第一次直選的尊嚴，而不是某種台獨意志。把那一年硬塞進台獨敘事，是對歷史的不誠實，也是政治論述的偷渡。
從 1996 拉回到當前，台灣的政治現實更足以戳破那句「台灣人願為台獨而戰」的浪漫敘事。若真如此，那麼在 2016 年後全面掌權、長期掌控行政與立法的民進黨，理應具備推動法理台獨的最佳時機與條件。
但事實卻是：八年執政完全沒有任何一項法理台獨的工程啟動。統獨被刻意從公投法中抽離，使人民沒有任何制度性平台來決定國家定位；當立委提出領土修憲案時，黨內反應不是辯論，而是強制撤案，避免觸動任何可能引發政治責任的後果；「正常國家決議」永遠停留在黨內文件與演講語言中，從未踏入立法程序。至於執政者面對國際媒體追問台獨立場時，一律以「維持現狀」作為答覆，甚至比過去馬政府時期更加謹慎。
這些跡象不但不是「願為台獨而戰」的證據，反而全面揭露出台獨在民進黨政治工程中的真正角色：它是一項政治符號，而非政治路線；是一種情緒動員，而非政策實施；是用來凝聚主體性、鞏固支持度的語言工具，但從來不是要付諸行動的國家計畫。民進黨比任何政黨都更清楚法理台獨的代價，而代價不是政權輪替，而是戰爭實質可能。正因如此，他們從不把台獨當成可落地的政策，只把它當成可操作的語言。
然而，政治人物不碰台獨，不等於人民已準備好為台獨而戰。台灣社會長期以來的民意結構，已經反覆顯示出穩定而清晰的趨勢：支持「立即獨立」的人口永遠不到一成；支持「立即統一」的人口也不到一成；最大多數永遠集中在「維持現狀」。只要問卷中把「台獨」與「戰爭風險」連結，支持度就會急速下跌。這不是恐懼，而是成熟，是台灣在地緣環境下自然形成的生存智慧。台灣人願意守護自由、抵抗壓迫，但不願意因一個沒有路徑、沒有工程、沒有社會準備的法理台獨去引爆戰爭。這不是軟弱，而是清醒。
兵役現象更把這種社會心理照得更清楚。兵役不是台獨議題的核心，但却是檢驗「願為台獨而戰」這種政治語言是否虛假的最佳證據。役期縮短時全民叫好；恢復一年義務役後最大的反彈來自最被期待「上戰場」的年輕世代。免役、替代役、體位調整依舊普遍，願意投入民防訓練的人數與社會期待完全不成比例。這些行為並非羞恥，也不是道德問題，而是台灣價值與生活優先排序的真實反映：人民希望安全，也希望穩定，更希望自己不被政治口號推上戰場。這與「願為台獨而戰」根本是兩個世界。
從歷史、政治、民意到社會行為環環檢視後，唯一能站得住腳的結論是：台灣不存在所謂的「法理台獨共識」，更不存在「願為台獨而戰」的集體意志。台灣人願意保衛家園，但不願意為政治語言殉道；願意捍衛生活方式，但不願意被捲進沒有準備、沒有工程、沒有國家承擔的冒進行動。台灣真正的集體選擇早已明確：維持現狀、避免戰爭、擴大國際空間、捍衛自由制度。
這場媒體人與學者的論辯，最終提醒台灣社會的是：政治語言可以華麗，社會現實卻無法靠激情改寫。如果政治人物自己不敢台獨，民進黨不敢修憲，國家不敢啟動制度工程，那麼說台灣人「願為台獨而戰」就只是一句懸浮在空中的修辭，而不是任何人的真實生命承諾。真正成熟的台灣，不會把未來寄託於這種浪漫幻象，而會把力量投注在守護和平、強化防衛、維繫自由與民主的務實路線上。
台灣不缺情懷，但台灣需要誠實。政治可以浪漫，國家卻不能沉醉；人民可以熱血，但不能被推向不屬於自己的戰場。真正值得台灣人一戰的，是守住這片土地的自由，而不是為政治符號所建構的幻影。
【以上言論為第三人投書，不代表本刊立場，讀者請本於客觀事證自行評價】
照片來源：賴清德臉書
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
【何啟聖專欄】兩通電話讓日相轉頭 讓台人看清國際現實的危機（上）
【何啟聖專欄】兩通電話讓日相轉頭 讓台人看清國際現實的危機（下）
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
宏都拉斯大選親中總統無望 「白蝦外交」斷支持度
即時中心／林韋慈報導宏都拉斯「棄台投中」後，白蝦出口量呈現急速下滑。根據最新統計，台灣自瓜地馬拉、巴拿馬、尼加拉瓜及沙烏地阿拉伯等四國的白蝦進口額已超越去年，顯示台灣「白蝦外交」初見成效，進口市場版圖明顯擴張。民視 ・ 19 小時前 ・ 158
中共不會等到2027才攻台？張榮恭示警：台灣情勢這樣變，才有和平機會
總統賴清德近日接受《紐約時報》專訪，被問及北京當局以2027年完成武統台灣準備為目標，賴清德表示，台灣必須做最壞的打算，最好的準備。對此，國民黨副主席張榮恭在廣播節目《飛碟午餐尹乃菁時間》表示，美國學界和軍方的判斷是2027年中國將會完成全面攻台的準備。問題在於若中國現在尚未擁有全面攻台能力，此時台灣正式宣布獨立，中國根本不會等到2027年才攻台，很可能立刻......風傳媒 ・ 19 小時前 ・ 173
日本抗中戰略被大讚！前大使曝「1手段」讓各國承認台灣
國際中心／張予柔報導日本首相高市早苗日前拋出「台灣有事」言論後，引發中國一連串施壓動作，但日本政府態度堅定，絲毫沒有退縮跡象。德國媒體近日分析指出，日本在面對中國時展現出的沉著與彈性，正成為歐洲國家研究的對象，尤其是十年前便開始布局的「降低對中依賴」戰略，更被視為重要借鏡。前日本駐澳洲大使受訪時也呼籲，西方應更緊密地展現共同立場，告訴北京「若中國對台動武『一中政策』就會立即終結」，各國就會在外交層面上承認台灣。民視 ・ 1 天前 ・ 179
鏡觀／賴總統的「準備」
賴清德有一個獨特的能力，他會讓好好的一件事變調，特別是當他認真想團結國家的時候就會出包。上次是他中途喊停的團結十講，這次則是他上週三在總統府大陣仗的「守護民主台灣國安行動方案」記者會。鏡報 ・ 11 小時前 ・ 35
共軍「百艦齊發」大規模部署東亞海域 總統府籲中方克制｜#鏡新聞
路透社4日報導，中國軍艦與海警船，最近在黃海、東海、南海及西太平洋，部署數量一度超過100艘，被認為超過自身防衛的需要，可能為區域安全帶來風險，甚至傳出演練對外國軍事目標的「模擬攻擊」 和「拒止」行動，總統府表示，賴總統已經請國防部與國安單位隨時掌握，也呼籲中國，應該克制行為。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 47
蕭美琴宜蘭行被疑假視察真輔選 他看「林國漳背心字樣」批：拿國家名氣操作選舉
副總統蕭美琴5日在民進黨宜蘭縣長候選人林國漳陪同下，前往宜蘭礁溪金柑果園視察生產和經營狀況，此行被在野黨質疑目的是「假視察真輔選」。對此，媒體人黃揚明在網路節目《週末大爆卦》中直批，原來行政院是會聘請宜蘭縣長候選人擔任政務顧問的，「民進黨拿國家名氣進行選舉操作，相當過份。」黃揚明指出，林國漳視察時穿著的背心上寫的並非「宜蘭縣長參選人」，而是「行政院政務顧問」......風傳媒 ・ 19 小時前 ・ 14
蕭美琴維安勤務1天2起車禍 總統府：將持續協助受傷員警
民視新聞／顏一軒、林佳彤報導宜蘭縣礁溪派出所一名24歲林姓員警，昨（5）日晚間於頭城鎮執行副總統蕭美琴車隊交管勤務時，突遭偏移車道的自小客貨車高速衝撞受傷，所幸經治療後已脫離險境轉回台北榮總觀察，而在蕭副總統返回台北之際，大安警分局一名55歲曾姓員警騎車在協助清道期間，也與從迴轉道駛出的自小客車碰撞，造成曾員右手骨折、四肢擦挫傷。對此，總統府發言人郭雅慧今（6）回應，所幸林姓員警在搶救後恢復穩定生命徵象，政府後續會持續關心並給予協助，她也強調維安工作相當辛苦，希望所有員警都能秉持安全第一的原則。民視 ・ 20 小時前 ・ 63
高雄有望綠地變藍天？吳子嘉曝民進黨若派「這人」參選：柯志恩當選機會破5成
2026年民進黨高雄市長初選戰火越燒越旺，上周末四位參選人全力催票，邱議瑩率先打出「場面牌」，號稱動員逾5萬人，前行政院長蘇貞昌等綠營大咖也到場站台。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉在節目《新聞千里馬》表示，高雄市長選舉中，國民黨立委柯志恩不排除有當選的可能性；若民進黨提名賴瑞隆，柯志恩的當選機率就過了5成。首先討論綠營台南市長選情，吳子嘉指出，台南一個西......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 3
黨慶同框相擁掀高潮 盧秀燕籲團結挺鄭麗文、高喊2026非贏不可
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導 國民黨台中市黨部今（7）日舉辦131週年黨慶活動，台中市長盧秀燕與黨主席鄭麗文同框相擁，藍營群眾見狀情緒沸騰。盧兩度呼籲支持鄭，指出國民黨必須團結合作爭取勝利；鄭則直呼盧秀燕就是太陽，民調可見民眾對盧的帶領有多支持。 在群眾簇擁、歡呼中，盧秀燕上台致詞，首先祝福國民黨131年生日快樂，強調國民黨比任何人都更有責任保衛...匯流新聞網 ・ 4 小時前 ・ 2
柯文哲喊藍白合別重蹈3％、6％爭議 鄭麗文強調最大誠意與善意
今日是國民黨建黨131周年，苗栗縣黨部舉行黨慶暨主任委員佈達典禮，國民黨主席鄭麗文親自到場，宣布議長李文斌接任縣黨部主任委員並完成派令交付。鄭麗文表示，國民黨重視務實治理、照顧民生，每天拚建設、不搞鬥爭、不撕裂社會，希望為苗栗及全台帶來安定、安心、安全，並呼籲基層團隊以最強陣容迎接2026選舉。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
柯文哲指藍白合「別再讓3%」 鄭麗文：一定會公平
苗栗縣長鍾東錦，在今年九月重返藍營，今天（6），國民黨主席鄭麗文就往黨部，參加新任主委的布達典禮，雖然沒有談到提名問題，卻頻頻為鍾東錦打氣。而對於前民眾黨主席柯文哲提醒，藍白合不能再有「讓3%的設計」，還說國民黨「很多把戲」，鄭麗文則回應，這次一定會有公平、公開、公正的遊戲規則，「謝謝柯主席的關心」。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
不改國號！ 賴清德總統：民進黨留「中華民國」有助團結
賴清德總統出席一場白色恐怖紀念活動，致詞時提到，僅管(雷震)曾建議更改國號，但「中華民國」寫在憲法中，民進黨為了國家團結與尊重國家認同，執政後沒有更改國號。賴總統也提到，面對中國威脅，「不分政黨，要有同樣的國家認同，才有辦法團結」。 #不改國號#賴清德總統#白色恐怖紀念活動東森新聞影音 ・ 3 小時前 ・ 2
高市早苗惹怒中共 對日軍演地點「恐怕在釣魚台」：局勢全面升溫！
日本首相高市早苗延續前任安倍晉三的安全政策，先前重申「台灣有事即日本有事」，引發中國外交部強烈抗議，甚至呼籲中國公民暫勿前往日本，使中日關係急速升溫。國防安全研究院委任副研究員揭仲指出，高市談話後的立場一度轉折，但她後續再度提及《舊金山和約》與台灣地位，引爆北京敏感神經，使台灣與周邊海域再次成為中日政治角力焦點。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 8
中國艦艇東亞海域大部署 日防長：高度關注警戒｜#鏡新聞
日中緊張之際，中國在東亞海域，百艦齊發，海上軍力部署規模，創下歷來之最。對此，日本防衛大臣小泉進次郎，昨天（12/5）表示，日本高度關注並監視，中國的軍事行動。同一時間，日本常駐聯合國代表，再度致函，聯合國秘書長古特瑞斯，就中國常駐聯合國代表，二度要求日本首相，撤回涉台言論一事，表示該主張「與事實不符，日本無法接受」。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 2
「藍白委 v.s. 賴總統」國情報告喬不攏！張景森勸1模式協調：雙方有點禮貌
總統賴清德日前提出400億美元（約1.25兆新台幣）國防特別預算，於立法院程序委員會上遭藍白黨團聯手封殺、予以「暫緩列案」；藍白立委強調，賴清德必須至立法院以「即問即答」的方式進行國情報告，朝野協調至今未達共識。前政務委員張景森直言，賴政府、國會雙方若有溝通的誠意，建議「先有點禮貌」。張景森透過臉書發文指出，依憲法增修條文，立法院確實可以邀請總統來進行報告，......風傳媒 ・ 1 小時前 ・ 1
談綠桃園市長人選進度 王義川：1、2月定案
[NOWnews今日新聞]2026年九合一選舉，民進黨桃園市長人選備受矚目，包含總統府副秘書長何志偉、立委王義川、法務部次長黃世杰都被點名。對此，王義川今（6）日上午替議員參選人張銘祐站台受訪時透露，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 4
民進黨沒改國號！賴清德曝「留中華民國助團結」 鄭麗文：應廢台獨黨綱
總統賴清德昨日出席紀念雷震等人活動時表示，自由中國雜誌創辦人雷震當年希望能改國號為「中華台灣民主國」，民進黨沒這樣做，是認為留著中華民國這名字有助團結台灣社會。對此，國民黨主席鄭麗文今（7日）表示，不要拿「中華民國」四個字玩廉價政治遊戲，呼籲賴清德廢除台獨黨綱，團結在中華民國憲法之下，支持中華民國憲法核心價值。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 3
賴總統提出維持現狀的「團結宣言」
賴清德總統昨天（6日）出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇，其致詞核心其實是三件事：一是把雷震、殷海光、傅正三位前輩的民主精神，與民進黨1999年《台灣前途決議文》、2004年《族群多元國家一體決議文》相映，說明一脈相承；二是詮釋當年雷震籌組「中華台灣黨」、國名改「中華台灣民主國」的主張，自由時報 ・ 12 小時前 ・ 18
中國戰機兩度對日本F-15雷達照射 日急抗議
[NOWnews今日新聞]中國與日本近來關係緊張，在時機敏感之際，中國航空母艦「遼寧號」自5日起在沖繩近海航行，日本防衛省表示，從「遼寧號」起飛的殲-15戰機，6日下午兩度以雷達照射正在執行任務的日本...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前 ・ 9
反共凝聚人民！賴清德籲不分政黨團結對外
[NOWnews今日新聞]總統賴清德今（6）日表示，國家主權不容讓步，要捍衛國家主權也唯有靠實力才能成功，因此希望國內一致對外，希望在面對中國未來威脅的時候，用民主來團結國家，用反共來凝聚人民力量，並...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 5