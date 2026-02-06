【何啟聖專欄】當兩岸對話成為政治對比：台灣更需要成熟的國家戰略視野 3

何啟聖／資深媒體人

近期，總統賴清德在說明台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）成果時，提出台灣面臨兩條發展路線的對比：是「攜手美國、日本及歐洲友盟走向世界」，抑或「再度鎖進中國，推動所謂二次西進」。然而，若從時間脈絡觀察，這段談話顯然與近期國共智庫交流所釋出的兩岸對話訊號密切相關，其政治回應意味相當濃厚。

這樣的論述策略固然具有高度政治動員效果，但若作為國家戰略討論，卻容易將複雜的國際與兩岸現實，簡化為選邊站的價值對立，反而不利於台灣長期利益的理性討論。

首先，現代國際經貿體系本質上是一個高度交互依存的網絡。多數中型經濟體在安全、外交與經濟政策上，普遍採取多元布局策略。歐洲主要國家在安全體系上倚重跨大西洋聯盟，同時仍與中國大陸維持密切經貿往來；東南亞國家亦在美中競逐格局中，透過政策彈性維持多邊合作關係。

即便在地緣政治競爭加劇的當下，國際社會仍持續透過對話與經貿往來維持戰略穩定。近期美中高層仍保持溝通互動，歐洲國家亦積極推動與中國大陸的產業與貿易合作，正說明國際現實從來不是單一陣營對立，而是競爭與合作並存的複合結構。

在這樣的國際格局下，兩岸交流本身更應被視為區域安全與經濟穩定的重要機制。歷史經驗顯示，當兩岸維持制度化溝通管道時，不僅有助於降低軍事誤判風險，也能透過經貿與民間互動形成穩定力量。交流的本質，不僅在於經濟利益，更在於化解敵意、建立互信、降低衝突可能性，並在全球產業鏈分工中維持台灣競爭優勢。

將兩岸交流直接描繪為「鎖進中國」，固然有助於政治動員，卻忽略台灣經濟與區域安全的複雜現實。台灣作為高度外向型經濟體，其發展路徑本就必須同時連結全球市場與區域經濟體系。真正成熟的戰略思維，應該是在深化國際合作的同時，透過穩定兩岸關係來降低整體風險，而非將兩者對立化。

然而，若僅將問題歸因於執政論述的簡化，仍不足以完整解釋台灣公共討論長期陷入二元對立的原因。另一項不可忽視的因素，在於在野陣營未能提出具有整體性的國家戰略論述。

以國民黨為例，其長期強調兩岸交流的必要性，但較少進一步說明兩岸互動如何與國家安全、產業轉型與國際布局形成整體戰略。當論述仍停留於經濟合作層次時，便難以有效回應外界對安全風險的疑慮，也容易被簡化為單一市場導向的政策主張。

同樣地，在國際關係論述上，若未清楚說明如何深化與民主國家的合作關係，同時維持兩岸穩定互動，便容易讓政策主張被誤解為缺乏全球戰略視野。這樣的論述空缺，不僅削弱政策競爭，也使公共討論缺乏真正多元的戰略選項。

一個成熟的國家戰略，應同時兼顧三項核心目標：深化與理念相近國家的合作關係、維持兩岸和平穩定、以及強化台灣在全球產業鏈中的關鍵地位。這三者並非互斥，而是相互支撐的安全與發展架構。

民主社會需要多元政策競爭，但國家安全與經濟發展議題，更需要理性與長遠視野。當執政者將國家戰略簡化為政治對比，而在野者又未能提出完整替代方案時，最終受限的將不是政黨競爭，而是整體國家政策討論的深度。

台灣面對的挑戰，從來不是向哪一方靠攏，而是如何在多極競逐的國際環境中，維持最大的戰略彈性與政策自主。唯有建立以國家整體利益為核心的平衡戰略，方能確保安全與繁榮得以兼顧，並為下一世代留下穩定而可持續的發展空間。

【以上言論為第三人投書，不代表本刊立場，讀者請本於客觀事證自行評價】

照片來源：賴清德臉書

