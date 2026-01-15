【何啟聖專欄】當美國選擇降溫 台灣卻還在自我升高風險？ 3

何啟聖／資深媒體人

美國總統川普近日接受紐約時報專訪時，談及台灣問題，直言中國是否對台採取行動「取決於」中國國家主席習近平，但若現狀被改變，他將「非常不高興」。這番話，看似輕描淡寫，卻清楚揭示了美國當前對台海局勢的核心態度：不升高衝突、不預作承諾、把風險責任完整丟回北京。

這不是對台灣的背離，而是美國在高度不確定的國際局勢下，重新選擇「降溫管理」的戰略語言。川普拒絕正面回答一旦台海爆發衝突美國將如何因應，並非曖昧，而是刻意避免成為衝突的加速器。美國要的是現狀穩定，而不是被任何一方拖入一場不可控的戰爭。

正是在這樣的國際背景下，一個常被刻意忽略、卻極為關鍵的時間點浮現出來——中國國民黨預計於一月底舉行國共論壇。這並非偶然的政治行程，而是恰恰落在美國對中國問題明顯「降溫表態」之後的節點。

問題在於：當華府選擇降低語言強度、避免刺激北京之際，台灣內部卻仍有人試圖把所有兩岸交流一律貼上「投降」、「賣台」標籤，甚至主張全面切斷政治溝通管道。這種論述，究竟是在保護台灣，還是在把台灣一步步推向更危險的位置？

必須直言，當前台海最大的風險，不在於對話存在，而在於只剩下軍事邏輯、卻沒有政治出口。美中之間互信不足、軍事互動頻繁，而台灣若連政黨層級的對話平台都主動關閉，等同於把局勢完全交給最不穩定的力量來主導。

國共論壇的存在，並不等同於立場讓步，而是一個現實的事實：它讓北京知道，還存在不必動用武力的政治選項；也讓國際社會看到，台灣並非一味升高對抗，而是試圖管理風險。這種「降溫機制」，在當前國際結構中，反而與美國所釋放的訊號形成某種程度的呼應。

川普已經把話說得很清楚——他不接受任何一方改變現狀，但也不願為台灣開出無條件的安全保證。這正意味著，台灣不能把安全完全寄託在外部承諾上，更不能在內部政治操作中，主動拆除所有可能降低衝突的工具。

真正成熟的民主政治，不是高喊口號、彼此扣帽子，而是在風險最高的時刻，仍能為社會保留理性與選項。一月底的國共論壇，無論支持或反對，都應被放在這樣的高度來檢視，而不是淪為內部政治動員的犧牲品。

當美國選擇不把戰爭說出口，台灣是否有智慧，不要把自己逼到只剩戰爭的語言？這個問題，恐怕比任何立場表態，都更值得全體社會嚴肅面對。

