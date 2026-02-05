【何啟聖專欄】聲望警訊與論述空缺：國民黨領導正面臨的結構挑戰 19

何啟聖／資深媒體人

近期公布的民意調查結果，為台灣政壇投下一項值得重視的警訊。國民黨主席鄭麗文信任度落至三成以下，不信任比例則突破五成，且負面評價在短期內顯著攀升。此一數據變化，已不僅是個別政治人物支持度起伏，而反映出政黨路線與公共信任之間的結構性落差。

對任何新任政黨領袖而言，上任初期往往是建立政治正當性與整合黨內共識的關鍵時刻。當社會信任快速流失，領導權威自然受到挑戰，其影響亦可能外溢至政黨整體形象與選舉動員能力。鄭麗文甫接任黨主席不久即面臨此類聲望波動，所呈現的政治訊號，值得國民黨與台灣政治環境共同檢視。

廣告 廣告

兩岸論述與安全認知的落差

近來輿論普遍將鄭麗文支持度滑落，與兩岸政策印象產生連結。其多次以歷史文化與民族情感作為兩岸論述基礎，在政治上具備動員特定支持群眾的效果，卻亦可能在高度安全焦慮的社會氛圍中，引發中間選民疑慮。

兩岸交流本質上並非安全風險來源。從國際政治經驗觀察，維持溝通管道往往是降低誤判的重要工具。然而，當交流缺乏制度性安全架構與政策論證時，便容易被簡化為政治立場象徵，並迅速成為選舉攻防焦點。

民調變化所反映的，某種程度正是兩岸論述與社會安全認知之間的落差。

國防政策爭議與安全信任的連動效應

與兩岸議題相互交織的，是近期國防預算與軍事採購攻防。台灣社會普遍支持強化防衛能力，但民主體制下的安全政策，必須同時兼顧戰力形成與制度監督。

當國防議題僅以預算增減作為政治攻防工具，卻未清楚說明戰力形成與監督機制之間的政策關係，社會便容易產生安全立場動搖的觀感。此類認知落差，往往比政策本身更具政治影響力。

國防建設若未能在戰力形成、採購效率與制度透明之間取得平衡，將難以形成長期穩定的安全共識。

論述缺席將使政黨陷入輿論壓力循環

在高度對立的政治環境中，安全政策亦是一場論述競爭。當政黨未能清楚說明兩岸交流與國家安全之間的戰略關係時，政治對手與公共輿論往往會自動將其簡化為單一政治立場。

在此敘事結構下，政黨容易成為輿論焦點，並承受持續放大的政治壓力。當政策論述不足以支撐政治路線時，外界批評往往不需額外動員，即可形成穩定負面印象。近期民調所呈現的趨勢，正反映此種政治結構風險。

聲望危機反映的是政黨戰略定位問題

對政黨而言，領導人聲望不僅是個人形象問題，更關係到政策說服能力與組織整合效能。當領導權威出現鬆動，政黨路線亦可能失去穩定指引。

台灣目前正處於複雜地緣政治環境，國家安全政策需同時整合三個面向：提升防衛能力、深化國際合作與降低衝突風險。此三者並非互斥，而需透過完整戰略論述加以整合。

若兩岸政策與國防政策未能形成一致論述架構，政黨路線便容易陷入立場對立與政策模糊之間的雙重困境。台灣政治需要制度性安全共識

台灣安全戰略不應建立在情緒動員或政治標籤之上，而需透過制度與政策形成穩定共識。兩岸互動若缺乏清楚安全底線，容易被解讀為政治冒險；國防政策若缺乏專業監督，也難以建立社會信任。

民主政治的成熟，並非消除不同路線，而在於確保各種政策選項皆能在制度與安全框架下競爭。

近期民調所反映的，不僅是單一政黨領導困境，更揭示台灣政治在安全論述上的整體課題。如何在交流與嚇阻、合作與安全之間取得平衡，將持續影響台灣未來政治版圖與國家戰略發展。

【以上言論為第三人投書，不代表本刊立場，讀者請本於客觀事證自行評價】

照片來源：中國國民黨 KMT臉書

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

【何啟聖專欄】「恩人說」的致命錯誤 鄭麗文把國民黨送進民進黨的敘事陷阱

【何啟聖專欄】在夾縫中求生，還是在格局中成局？

【文章轉載請註明出處】