【何啟聖專欄】花放在吳石碑前 香氣飄向對岸——鄭麗文現身秋祭的思考
何啟聖／資深媒體人
馬場町的風總帶著記憶的迴聲。尤其在白色恐怖秋祭前夕，花束、名單、悼念與儀式像被重新擦亮。吳石的名字再次被置於聚光燈下，被以「受難者」之名反覆呈現。
但在台灣另一處無名的荒地，國民黨政府派往大陸的敵後特工依舊無碑、無名、無人替他們唸一段歷史。水牢裡失溫的人、刑場上倒下的人、死在荒野的影子，沒有上映、沒有紀念、沒有銘刻。
這是台灣記憶中最顯眼的斷層。
吳石的故事被敘事工程重新打磨，而檔案中的他卻顯得冰冷。
他在國防部任要職時，將國軍的海岸防線、指揮體系、補給線、弱點分布、代號名冊一項項交付中共情報系統。這類情報不是抽象，而是具體的戰場風險：哪裡能突襲、哪裡可切補給、哪裡需避實擊虛——每一項都可能牽動生死。
學界雖尚無法從現存檔案中精算出精確傷亡，但情報戰專家早已指出：此級別洩密必然帶來實質危害。那是戰史的基本常識，而非戲劇情節。
然而，同時代，另一群人卻被歷史徹底遺忘。
國民黨派往大陸的潛伏者數以萬計，殉職數千，其中不少遭受刑求、虐殺、埋入荒塚。這些人為國家與政黨付出一切，但不僅沒有紀念，連補償都靠多年訴訟才得以被看見。
在這樣的背景下，國民黨主席鄭麗文選擇在馬場町率先表態，意義自然不同於一般政客的禮貌性出席。這不只是象徵的錯置，更像是一場深層政治訊號的投射。
更關鍵的是：鄭麗文怎麼可能看不懂民進黨的敘事工程？
出身民進黨的她，最熟悉民進黨如何將白色恐怖敘事塑造成「單向受難史」——
把共諜洗成受難者，把情報危害淡化成程序瑕疵，把蔣中正歷史位置重新下修。這是一套系統化、長期運作的政治工程，而非自發性的文化流動。
她最懂這套邏輯，卻仍走入這個場景。
真正需要追問的不是她是否迷惘，而是：
她究竟想靠近哪一種未來？
在兩岸政治板塊逐漸位移的背景下，馬場町不只是追思空間，也是一個「政治姿態的櫥窗」。在這裡亮相，不只是向民進黨示意，更可能向海峽對岸遞出一封不言自明的訊函——
自己能超越藍綠框架、能在對岸眼中成為「可理解」與「可使用」的政治符號。
這一步，不像錯判，更像押注。
押注在未來可能的政治主導者、可能的兩岸重力場，押注在自己在下一個政治風向中能取得的位置。
然而，政治的靠近可以是計算，歷史的靠近卻必須是誠實。
國民黨至今未為自己的特工立碑、未整理名冊、未兌現補償，甚至連一年一度的追思也欠著。在這些空白仍未填補前，黨主席卻率先向吳石獻花，無論政治訊號如何解讀，都無可避免地割裂了自己的歷史。
在國民黨願意重新面對自己的陰影之前，任何獻給吳石的花，都會在荒塚深處的寂靜裡，留下另一道新的傷口。
【以上言論為第三人投書，不代表本刊立場，讀者請本於客觀事證自行評價】
照片來源：鄭麗文臉書
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
【何啟聖專欄】《沉默的榮耀》照出民進黨的歷史錯亂：歌頌與對抗同一個對象
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
鄭麗文出席「白色恐怖秋季慰靈」 強調「國共和解」：感謝先烈
即時中心／廖予瑄、李美妍報導今（8）日國民黨新任黨主席鄭麗文受邀出席「白色恐怖秋季慰靈大會」，在馬場町紀念公園哀悼五〇年代白色恐怖時期的政治犯。對此，她在致詞時表示，台灣在過去因為大環境背景，歷經了長年的戒嚴，「這一段和解、面對歷史的過程，舉步維艱、斷斷續續直到今天。」另外，對於傳出，活動中有「紀念共諜吳石等人」的流程，她在致詞時也表示，這場活動遭外界惡意扭曲，「從未以吳石等人作為主要祭悼對象。」民視 ・ 1 天前
鄭麗文「拜共諜」發酵！邱議瑩喊「支持柯志恩就是支持鄭麗文」 陳學聖：不知國民黨明年怎選
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導國民黨主席鄭麗文8日出席馬場町紀念白色恐怖受難者慰靈儀式，因悼念名單中有共諜吳石而遭批評。國民黨前立委陳學聖說，鄭麗...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
諷鄭麗文走樣變「可達鴨」 學者點出國民黨論述困境
國民黨新任黨主席鄭麗文就職時宣稱要把國民黨從羊群變「獅群」；但銘傳大學傳播學者杜聖聰認為鄭麗文上任後，分不清方向，把自己走樣變「可達鴨」，每天被社群剪輯成表情包，任人調侃。諷鄭麗文是角色失位，且在政治議題上失去敘事能力，上任後是把自己放大，但對國民黨內部的本土跟中國路線的爭議，以及現階段國民黨沒有辦自由時報 ・ 21 小時前
臺東美術館推「丟掉頭腦，去海邊 Forget Your Tangal」特展
臺東美術館迎來深具身體性思考與哲學況味的當代藝術特展「丟掉頭腦，去海邊ForgetYourTangal」，八日舉行開幕，邀請大家即日至十二月七日，前往臺東美術館海舞廳，透過感官與身體，重新探索生活幽微與美好（見圖）。臺東縣政府指出，此次展覽是第二度與國家藝術文化基金會合作辦理「策展人培力@美術館」，策展人盧宏文偕同冉而山劇場共同策劃，展覽靈感源於藝術家阿道．巴辣夫．冉而山(AdawPalafLangasan)生活與藝術無以二分的創作思考。盧宏文表示，為呼應此創作精神，於展覽前仿效過往經驗，聚集參展藝術家與學員，於山海之濱參與歷時九天八夜「成人」Sakala-tamdaw(阿美族語)行為藝術暨劇場研習營，參與者不以產出作品為目的，透過勞動與共同生活，感受大自然給予和身心轉變 ...台灣新生報 ・ 1 天前
鄭麗文赴馬場町追思「大匪諜」！孫瑋芒斥：與武統中配灣灣小月同調做統戰
孫瑋芒說，灣灣小月在影片中對吳石等匪諜致悼詞時，語氣生硬，顯示是看稿念，影片有第三人稱視角，拍攝灣灣小月向馬場町土丘獻花，疑似有人合作拍片。他質疑，還有多少個灣灣小月在台灣趴趴走，敗壞著中配的形象？放言 Fount Media ・ 1 天前
鄭麗文追思共諜！黨內炸鍋：重創國民黨形象
政治中心／綜合報導國民黨主席鄭麗文11/8，出席白色恐怖秋祭追思慰靈大會，但對象包含吳石等4名共諜，鄭麗文強調，事前未接獲有關吳石等其他共諜的相關資訊，不過黨內也出現反彈聲音，國民黨不分區立委提名人丁瑀，直接痛批鄭麗文，這是踐踏中華民國尊嚴的行為。民視 ・ 17 小時前
鄭麗文追思共諜引熱議 蔣家後代蔣萬安：我們應紀念捍衛中華民國的前輩
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導新任國民黨主席鄭麗文今（8）日下午將出席馬場町白色恐怖秋祭追思會，不過今天追思名單上，出現當年中共安插在國民政府內部...FTNN新聞網 ・ 1 天前
怒撕鄭麗文！國民黨前青年部副主任轟：追思吳石是踐踏中華民國
國民黨主席鄭麗文昨天前往馬場町紀念公園出席統派團體秋祭，追思對象包括當年中共安插於國民政府內的最高階共諜吳石。國民黨不分區立委提名人、前青年部副主任丁瑀今日痛批，吳石就是歷史認證的共諜，鄭麗文非但沒有公然譴責，反而還公開出席相關紀念活動，此舉絕對是一種踐踏中華民國尊嚴的行為。自由時報 ・ 1 天前
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大EBC東森新聞 ・ 15 小時前
今日風雨越晚大！「這幾地」恐迎大豪雨 專家曝「颱風假」關鍵點
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導中度颱風鳳凰強勢襲來，根據中央氣象署資料顯示，鳳凰目前位在北緯16.7度，東經120.2度，以每小時19公里速度，向西北西進行...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
亞職交流賽》台灣大賽冠軍超強！ 猿重挫日韓奪2連勝收尾
今年台灣大賽冠軍隊樂天桃猿展現農場潛力，張趙紘、劉子杰今天雙雙夯出2分彈，率隊以6：3勝出，連續2天重挫日職樂天金鷲、韓職KT巫師隊，以2連勝稱霸亞洲職棒交流賽。KT巫師隊2局上率先突破陳世展，靠高飛犧牲打送回第1分，隨後在一、二壘有人又被敲安，所幸靠右外野手邱鑫長傳阻殺本壘，化解危機。自由時報 ・ 15 小時前
她在零下196度「沉睡8年」！中國首例冷凍人 丈夫一句話催淚：總得有人陪她醒來
這不是科幻小說，而是一場橫跨8年的真實愛情實驗！中國首位接受「人體冷凍保存」的女性——展文蓮，在2017年因肺癌病逝後，被丈夫桂軍民以「遺體捐獻」名義送進山東銀豐生命科學研究院，沉睡在攝氏零下196度的液氮中。8年過去，妻子靜靜躺在編號「1號罐」中，而丈夫仍相信：總有一天，科學能讓愛再次甦醒。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 1 天前
泫雅唱到一半「突癱軟暈倒」！粉絲當場目擊嚇壞
娛樂中心／李明融報導南韓女星泫雅擁有亮麗的外型以及火辣身材，因此也被封為「性感小野馬」，在去年與龍俊亨完婚後，休息一段時間，而她今天（9日）現身澳門water bomb（水彈音樂節）開唱時，表演到一半突然當場無預警暈倒，工作人員見狀也立刻衝上台將她抱走，台下粉絲也瞬間嚇壞，擔心是否身體出了狀況。民視 ・ 12 小時前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 1 天前
川普關稅若違憲「股市大崩盤重演」？花旗卻曝意外結局 阮慕驊：跟我想的一樣
美國總統川普以「國家緊急狀態」為由祭出對等關稅，美國司法正針對是否違憲審理中，而美國聯邦最高法院日前舉行言詞辯論，多名大法官對合法性提出尖銳質疑，引發川普不滿。對此，財經專家阮慕驊在臉書發文指出，跟大家想的不一樣，花旗認為如果川普對等關稅被美國最高法院判違憲，會引發股市上漲，「這個看法跟我想的一樣」。阮慕驊表示，目前一般看法是，對等關稅若翻盤市場會大亂、股市......風傳媒 ・ 14 小時前
2028支持度「賴清德VS隨便誰」票數一面倒 眾評：合理
賴清德歷經大罷免32比0遭完封，又被美國智庫評為「魯莽的領導人」，內外交迫。展望2026南、高首長防守戰，尚未確定綠營候選人穩佔優勢。賴清德的2028是否有黨內挑戰者尚未見跡象，但若賴參選2028，有脆友KUSO發起「賴清德VS路邊隨便誰」投票，賴竟僅獲15％支持，引發熱議。中時新聞網 ・ 9 小時前
鳳凰最快下午轉強颱 「登台機率相當高」！粉專曝2關鍵變數
中颱鳳凰來勢洶洶，預計路徑預估有望襲台，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」最新指出，鳳凰颱風最快今（9日）下午就會成為強颱，直接襲台機率相當高，確切登陸位置則視「颱風北轉的角度」而有變數。鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前
邪惡帝國砸276億毀了棒球 美媒：道奇改變了大聯盟
杉磯道奇隊狂灑5億鎂（約166億台幣）成功毀了棒球，MLB聯盟主席曼弗雷德（Rob Manfred）表示：「（道奇與藍鳥的世界大賽）絕對是這項運動，在整年中所獲得的最大收益。」太報 ・ 19 小時前
快防颱！ 鳳凰週一午後發海警 估「台中以南」登陸
鳳凰颱風將以強颱之姿襲擊菲律賓呂宋島，隨後北轉影響台灣！氣象署預估颱風可能從台中以南登陸，再從東北部或東部出海，甚至可能消散於台灣上空。週一、週二將先出現共伴效應，北台灣及東部地區有豪雨以上等級降雨；週三、週四颱風通過時，中南部及花東地區也將有顯著雨勢。氣象專家林得恩指出，「鳳凰取自山的名字，將與中央山脈進行山山對決，但碰上中央山脈，實力差距太大，會快速減弱」，然而其威脅性仍不容小覷。民眾應及早做好防颱準備，密切關注最新氣象資訊。TVBS新聞網 ・ 14 小時前