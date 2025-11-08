【何啟聖專欄】花放在吳石碑前 香氣飄向對岸——鄭麗文現身秋祭的思考

CNEWS195251108a01

何啟聖／資深媒體人

馬場町的風總帶著記憶的迴聲。尤其在白色恐怖秋祭前夕，花束、名單、悼念與儀式像被重新擦亮。吳石的名字再次被置於聚光燈下，被以「受難者」之名反覆呈現。

但在台灣另一處無名的荒地，國民黨政府派往大陸的敵後特工依舊無碑、無名、無人替他們唸一段歷史。水牢裡失溫的人、刑場上倒下的人、死在荒野的影子，沒有上映、沒有紀念、沒有銘刻。

這是台灣記憶中最顯眼的斷層。

吳石的故事被敘事工程重新打磨，而檔案中的他卻顯得冰冷。

他在國防部任要職時，將國軍的海岸防線、指揮體系、補給線、弱點分布、代號名冊一項項交付中共情報系統。這類情報不是抽象，而是具體的戰場風險：哪裡能突襲、哪裡可切補給、哪裡需避實擊虛——每一項都可能牽動生死。

學界雖尚無法從現存檔案中精算出精確傷亡，但情報戰專家早已指出：此級別洩密必然帶來實質危害。那是戰史的基本常識，而非戲劇情節。

然而，同時代，另一群人卻被歷史徹底遺忘。

國民黨派往大陸的潛伏者數以萬計，殉職數千，其中不少遭受刑求、虐殺、埋入荒塚。這些人為國家與政黨付出一切，但不僅沒有紀念，連補償都靠多年訴訟才得以被看見。

在這樣的背景下，國民黨主席鄭麗文選擇在馬場町率先表態，意義自然不同於一般政客的禮貌性出席。這不只是象徵的錯置，更像是一場深層政治訊號的投射。

更關鍵的是：鄭麗文怎麼可能看不懂民進黨的敘事工程？

出身民進黨的她，最熟悉民進黨如何將白色恐怖敘事塑造成「單向受難史」——

把共諜洗成受難者，把情報危害淡化成程序瑕疵，把蔣中正歷史位置重新下修。這是一套系統化、長期運作的政治工程，而非自發性的文化流動。

她最懂這套邏輯，卻仍走入這個場景。

真正需要追問的不是她是否迷惘，而是：

她究竟想靠近哪一種未來？

在兩岸政治板塊逐漸位移的背景下，馬場町不只是追思空間，也是一個「政治姿態的櫥窗」。在這裡亮相，不只是向民進黨示意，更可能向海峽對岸遞出一封不言自明的訊函——

自己能超越藍綠框架、能在對岸眼中成為「可理解」與「可使用」的政治符號。

這一步，不像錯判，更像押注。

押注在未來可能的政治主導者、可能的兩岸重力場，押注在自己在下一個政治風向中能取得的位置。

然而，政治的靠近可以是計算，歷史的靠近卻必須是誠實。

國民黨至今未為自己的特工立碑、未整理名冊、未兌現補償，甚至連一年一度的追思也欠著。在這些空白仍未填補前，黨主席卻率先向吳石獻花，無論政治訊號如何解讀，都無可避免地割裂了自己的歷史。

在國民黨願意重新面對自己的陰影之前，任何獻給吳石的花，都會在荒塚深處的寂靜裡，留下另一道新的傷口。

