【何啟聖專欄】鄭麗文 18分鐘2737 字就職演說：真正說了什麼？

何啟聖／資深媒體人

中國國民黨新任主席鄭麗文發表的 2737 字就職演說，引發各界不同評價。有人讚其語氣激昂、姿態強勢，也有人認為完成了情緒動員的任務。然而，若撇除現場氛圍，回到文字本身檢視，這篇演說所呈現的語言結構，更值得外界正視。因為文字能隱藏，也能暴露。當我們逐句分析內容，就會發現：真正缺席的不是情緒，而是方向；不是熱情，而是政策。

首先，整篇演講以危機敘述開場。從「最壞的時代」「民主岌岌可危」到「台海兵凶戰危」，危機語彙迅速鋪陳。然而，危機描述若要具有政治意義，必須緊接著提出成因分析與治理方案。遺憾的是，這篇演說雖然強調形勢險峻，卻從未觸及問題如何形成，也沒有任何具體政策回應。危機濃度高，但方向全無，使危機敘事淪為單純的情緒召喚，而非政策論述。

其次，文本充斥大量的情緒動員語言。諸如「愈挫愈勇」、「迎向希望」、「要有志氣、有骨氣、要爭氣」等語句密度極高，語感強烈，節奏鮮明，但資訊含量極低。這類語言在造勢場合具有效果，但放在黨主席就職演說中，卻無法回應國家治理最基本的公共期待。情緒堆疊可以激發士氣，但不能替代路線；更無法回答台灣社會最關心的政策問題。

再者，演講大量使用象徵與比喻，諸如「草原上的王者」「獅群的吼聲」「藍色代表希望」等意象。這些句子雖然朗朗上口，卻與公共政策完全無涉。象徵語言若過度堆疊，反而造成內容失重，使演講呈現強烈的舞台感，而缺乏治理感。政治演說不是文學欣賞，意象越華麗，越容易掩蓋政策的缺席。

更值得注意的是，這篇演講以大量提問堆疊問題：「年輕人的未來在哪裡？」「農民的未來在哪裡？」「國民黨要如何變強？」然而，問題提出之後，並無任何分析、也無任何解方。這並非偶然，而是一種語言策略——以提問製造壓力，以留白逃避承擔。對一位政黨主席而言，提出問題卻不回答，不但無助於建立政策方向，反而凸顯準備不足。

若說演講中仍有具體內容，那麼僅限於黨務層面的安排，例如律師救援、募款機制，以及擴張黨員數量。這些措施固然與政黨運作相關，但無法取代公共政策，更無法回應台灣社會與國民黨支持者對未來路線的期待。黨主席就職演說若僅止於黨務宣示，而未提出治理藍圖，便難以承擔政黨轉型的歷史責任。

最重要的缺席，無疑是兩岸政策。2737 字的全文中，國民黨最核心、最具識別性的兩岸議題完全未出現。無九二共識，無和平論述，無危機管理，甚至無任何具體構想。這不只是內容的消失，更是定位的消失。面對當前台海局勢，國民黨如果在路線問題上不願或不敢正面表態，外界很難相信其已做好準備引領公共討論。

綜合而論，鄭麗文的就職演說展現了強烈的情緒動員力，但在文字結構上呈現出嚴重的「語意斷層」：危機敘事沒有方向，情緒語言沒有政策，象徵語言沒有資訊，提問沒有答案，黨務沒有路線，兩岸更是完全缺席。這是一篇能激動支持者的演說，但不是一篇能帶領政黨前進的演說。

在政治語言中，情緒可以製造掌聲，但不能替代思考；象徵可以營造氣氛，但不能決定未來。政黨主席的演講，最終應以內容為本，而非以情感為限。2737 字的就職演說讓我們看到的，不是國民黨的方向，而是國民黨的空白。

要重新贏回社會信任，國民黨不能只停留在情緒，而必須回到政策；不能只喊出口號，而必須面對現實；不能只激動，而必須負責。

這不只是語言的問題，也是政黨前途的問題。

