【何啟聖專欄】陸配參政權爭議升溫之際，國民黨更須謹慎處理何鷹鷺 3

何啟聖／資深媒體人

鄧萬華訴願成功的消息，讓全台對「陸配參政權」的討論瞬間升溫。原本因具有中華人民共和國國籍而遭解職的她，獲訴願會撤銷原處分，使得整起事件從一個行政個案，被推升到「制度與權利」的層次。更具體地說，它成為台灣社會重新檢視陸配身分認定、國籍制度、地方參政權與政治對待的一個起點。

值得注意的是，鄧萬華並非個案。內政部透露，全台仍有五位具有中華人民共和國國籍的村里長，正等待地方政府完成解職程序。他們和鄧萬華一樣，是在台灣生活多年、在地方基層深耕、獲得鄉親信任的陸配。在這個節骨眼上，民進黨政府的處理方式遭到社會質疑，甚至有人指稱這是「制度性剝奪陸配的參政權」。

廣告 廣告

然而，偏偏就在這個氛圍最敏感的時刻，中國國民黨內部出現了中常委何鷹鷺事件。這件事若放在平時，本是國民黨考紀會的內部行政問題。然而放在此時此刻，它就不再只是黨紀問題，而是一個與「陸配參政權」高度關聯的政治訊號事件。

何鷹鷺穿著毛澤東 T 恤、發表統一言論，引來黨內討論，這在講求言論自由的民主台灣，本不值得太多驚訝。然而國民黨在處理過程中卻顯得搖擺不定：從考紀會的快速處分，到中常會的受理申訴再暫緩生效，最後又回到考紀會「再議」。這種反覆本身並非技術問題，而是內部敘事互相牴觸的結果。

國民黨近年面臨一個根本性的矛盾：它同時想要保有三種敘事——向中國大陸示好、向台灣本土靠攏、向深藍象徵致敬。這三套敘事各自有其群眾基礎，但彼此之間邏輯不合、方向相背，使得黨對任何事件都難以做出一致、連貫的處理。何鷹鷺正是被這三股敘事力量同時拉扯的人。

然而更敏感的來了：

在陸配參政權成為全國焦點的此刻，國民黨若在處理何鷹鷺時顯得沒有原則、一味反射式處罰，很容易被社會解讀為——國民黨也在限制具有中國背景者的政治參與。

這對國民黨而言，是一個極度危險的標籤。因為國民黨一向自豪自己比其他政黨更理解兩岸文化、更尊重新住民與陸配族群的歷史、也更能包容不同身份背景的人。如果國民黨在處理內部紀律時反而落入與民進黨同樣的思維模式，那麼國民黨在兩岸議題上的道德高度就會瞬間崩塌。

更遑論，國民黨近年努力建立的「友善新住民」形象，也會因此出現裂痕。

這不是替何鷹鷺辯護，而是提醒國民黨：

你不能在批判民進黨剝奪陸配參政權的同時，用模糊標準處理何鷹鷺。

更何況，在台灣社會的歷史脈絡中，「過度政治化的身分審查」是一件極易引起情緒的事情。政治人物若有不同意見，當然可以受到討論；但倘若處理方式讓人有「針對身分而非針對行為」的感覺，那就會立刻引發族群與身分的敏感反應。

台灣的民主不是靠排除誰而成熟的，而是靠擁抱多元而成長的。

何鷹鷺事件不是一件孤立的黨紀個案，而是整個台灣社會在陸配參政、兩岸認同與政治包容上必須共同面對的一面鏡子。

國民黨如果希望在這個議題上與民進黨形成清楚對比，那麼唯一能做的，就是在處理何鷹鷺時展現更高的原則性、更強的法理一致性與更清楚的政治倫理方向。否則，即便何鷹鷺最終受到處分，受傷的會是國民黨自己。

真正決定國民黨形象與未來的，不是考紀會，也不是何鷹鷺，而是國民黨如何面對這個最關鍵的問題：

在陸配參政權成為全國焦點的時刻，國民黨是否能展現比民進黨更大的包容與更高的民主成熟度？

【以上言論為第三人投書，不代表本刊立場，讀者請本於客觀事證自行評價】

照片來源：翻攝何鷹鷺抖音

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

【何啟聖專欄】高市的強硬不是保護台灣 是重塑日本國防 台灣不能誤讀

【何啟聖專欄】鞠躬不是句號──鄭麗文的和解之路 需要一個下一步

【文章轉載請註明出處】