【何啟聖專欄】鞠躬不是句號──鄭麗文的和解之路 需要一個下一步
何啟聖／資深媒體人
鄭麗文在馬場町九十度鞠躬，引起的政治震盪迄今未歇。
支持者困惑、反對者質疑、黨內反應不一。
然而比這些更重要的是一個被忽略的核心問題：
若鄭麗文說她要推動「和解」，那麼一鞠躬之後，下一步在哪裡？
台灣的歷史創傷並不因一個動作而治癒；
歷史敘事的撕裂，也不可能靠一個姿態就被縫合。
如果鄭麗文沒有提出新的路線、概念或政策，那麼這個鞠躬只會被鎖進民進黨的既有框架──變成「承認白色恐怖＝國民黨殘暴統治」的政治符碼。
但鄭麗文真正需要的，正是一個能為「和解」提供方向的動作；
而孫文學校總校長張亞中提出的「內戰傷痕紀念碑」，正好補上她在馬場町之後的那道空白。讓「和解」的敘事，更加周延。
和解不是姿勢，而是工程
在台灣，「和解」往往被簡化成一種姿態：
誰鞠躬、誰致歉、誰站在哪個碑前。
但一個成熟的社會不會把和解建築在動作上，而是建立在事實上。
真正的和解，需要有新的歷史理解、跨陣營的情感對話，以及能夠支持社會共同記憶的「公共工程」。
因此，鄭麗文若要推動和解，不能只停留在鞠躬，
而必須提出下一步──把馬場町的象徵，轉化為推動歷史理解的政策。
這就是「內戰傷痕紀念碑」的價值。
內戰傷痕，才是這段歷史正確的位置
戰後台灣的政治案件，本質上是國共內戰延續至台灣的結果。
台灣偵辦中共地下組織，大陸處決國民黨特工，兩邊都流過血。
這不是單向暴政，而是雙向內戰。
把這段歷史重新命名為「內戰傷痕」，比民進黨的「白色恐怖」更貼近事實，也更具包容性。
這種命名方式讓：
受難者的痛得到承認
歷史的脈絡回到正確位置
國民黨不再被永遠貼上「不義統治」的標籤
而由兩岸共同建立「內戰傷痕紀念碑」，則是更高層次的歷史姿態：
不是平反誰、否定誰，而是承認：我們都曾在同一場內戰中失去無數生命。
鄭麗文的下一步：將象徵動作變成歷史工程
如果鄭麗文願意此時提出：
「我支持建立兩岸共同的〈內戰傷痕紀念碑〉，讓雙方在共同的歷史傷口前，重啟理解與和解。」
她會立即從被動辯解者（為何鞠躬？向誰鞠？）
轉換為歷史主導者（我鞠躬，是為了推動跨越內戰的和解工程）。
這三件事將被她拿回主導權：
第一，改寫鞠躬的意義
她不是向台獨史觀低頭，而是向共同歷史傷痕致意。
第二，擺脫民進黨的框架
她不是承認「白色恐怖」，而是以「內戰傷痕」重塑歷史定位。
第三，提出國民黨主席應該有的高度
國民黨不是為自己的歷史辯護，而是在提出跨世代、跨海峽的和解藍圖。
結語：沒有下一步，和解就只是空話；有了下一步，鞠躬才算開始
政治裡最怕的不是爭議，而是空洞。
如果鞠躬沒有下一步，那就是失分；但若鞠躬之後接上一條新路，那就是高度。
鄭麗文若要真正推動和解、也要走出馬場町的陰影，就必須展現出一個領袖的自覺：
和解不是停在地上的那一鞠，而是走往前方的那一碑。
她若能在此時提出「內戰傷痕紀念碑」，不但為馬場町找到了新的解讀，也為台灣歷史、為兩岸和平，提出了真正值得討論的未來方向。
和解，不會因一鞠而生；但可能因一碑而成。
【以上言論為第三人投書，不代表本刊立場，讀者請本於客觀事證自行評價】
照片來源：鄭麗文臉書
【何啟聖專欄】鄭麗文不是去和解，而是補上民進黨敘事的最後一塊拼圖
【何啟聖專欄】別讓辯解取代領導──陷入防衛迴圈的鄭麗文主席請帶領全黨前進吧！
