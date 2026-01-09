即時中心／黃于庭報導

朝野各黨派積極布局地方大選，其中花蓮縣長徐榛蔚與國民黨團總召傅崐萁夫妻聯手，已統治花蓮逾20年之久，民進黨力推奇兵終結「傅氏王朝」；另一頭國民黨似乎陷入內戰，吉安鄉長游淑貞、花蓮市前市長葉耀輝表態參選，黨部定調2人以全民調決定人選，讓同樣有意投入選戰的媒體人何啟聖相當不滿，放話赴黨中央申訴。對此，傅崐萁稍早被問及此事的第一反應也曝光了。

國民黨花蓮縣黨部昨（8）日召開全縣委員會議，並邀請游淑貞、葉耀輝列席報告相關參選理念，最終經在場全體委員決議，定調以「全民調」提名人選。至於何啟聖則因戶籍、黨籍都不在花蓮，被排除在全民調之外。

針對上述結果，何啟聖相當不滿，「翻遍國民黨員參加公職人員選舉提名辦法，有哪條超越選罷法『選前4個月戶籍遷入』的相關規定，提早到『10個月前』遷入？又為何將我排除在全民調之外？」，他更點名桃園市長張善政，當初也是在徵召前方才完成入黨申請，如今卻用「雙重標準」處置他，叫人情何以堪？

何啟聖更痛批，他並沒有如副秘書長兼組發會主委李哲華所說，「只是在台北隔空放話」，而是將爭取提名宣言，親送副主席李乾龍辦公室；且全國平面、電子媒體，花蓮當地各網路媒體，都有參選宣言的完整報導；參選當事人葉耀輝及游淑貞也都做出回應。

接著，何啟聖將炮口對準傅家，「在花蓮地方孰人不知，國民黨的花蓮縣黨部，是由傅氏家族一手掌控」，此次將他刻意排除在全民調之外，很難不讓人有極其不堪的政治聯想，也加深了自己一定要為了剷除「傅氏王朝」，在花蓮家族壟斷長達23年政治髒污的堅定意志。

對此，傅崐萁今（9）日面對媒體詢問「怎麼看何啟聖被排除在全民調之外，他希望花蓮黨部重新評估？」，他僅「咳」了一聲並未回應；媒體又問「怎麼看何啟聖說要終結花蓮傅氏王朝？」，他仍然逕自走下樓梯，未答覆相關問題。

原文出處：快新聞／何啟聖怒喊終結傅氏王朝！踢館國民黨中央 傅崐萁尷尬反應曝光了

