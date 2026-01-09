何啟聖挑戰傅氏王朝遭封殺 張亞中今要國民黨給答案

孫文學校總校長張亞中。 圖：黃建豪/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 前媒體人何啟聖日前宣布參選花蓮縣長，更揚言要挑戰「傅氏王朝」後，昨便發出新聞稿抗議，他遭國民黨花蓮縣黨部封殺，未被列入全民調對象，揚言今（9日）早赴國民黨中央黨部申訴。孫文學校總校長張亞中今也發聲明力挺。而國民黨團總召傅崐萁在立法院被問及此事，則不願回應。

何啟聖昨晚抗議稱，花蓮縣黨部昨召開委員會議決議，將由葉耀輝及游淑貞兩人進行全民調，決定提名人選。花蓮縣黨部的委員會議僅邀請花蓮市前市長葉耀輝與吉安鄉長游淑貞列席報告，並做成上述決議，至於他本人，則以黨籍、戶籍不在花蓮，未予列入。

何啟聖因此要求花蓮縣黨部，公開說明排除他參與提名程序之具體理由與依據，立即恢復他參與黨內提名機制之正當權利，並回歸民主政黨應有的程序正義，讓所有符合資格者，在同一制度下接受民意檢驗。

張亞中今也發聲表示，他們不接受這樣的決策。他們的不接受，並非基於個人好惡，也不是為某一特定候選人討公道。他們的不接受，是因為這樣的作法，再次動搖了一個百年政黨得以存在的根本，即公平的制度。

張亞中主張，花蓮縣黨部的作為是國民黨民主原則的倒退。何啟聖具備國民黨籍，具備法定參選資格，並已依黨章精神，主動向國民黨中央表達參選意願，願意接受公開檢驗、制度競爭。這一切，完全符合中國國民黨現行《黨員參加公職人員選舉提名辦法》的規範。然而，花蓮縣黨部卻以「黨籍、戶籍不在花蓮」為由，將其排除於提名程序之外。問題在於這樣的門檻，究竟依據何在？

張亞中表示，國民黨內提名辦法並無任何明文規定，要求參選者之黨籍或戶籍須預先設於參選地。依法，只要符合選罷法規定，於選前遷入，即具備參選資格。更何況，過往黨內徵召案例中，亦不乏跨區、甚至先徵召後入黨的前例。因此，花蓮縣黨部是選擇性適用規則，是人為設限。

他更稱，花蓮不是任何人的私有領地。中國國民黨也不應成為任何派系或家族操作的工具。如果今天的國民黨連讓人參選的勇氣都沒有，那麼就不該奢談贏回民心。孫文學校明確不接受花蓮縣黨部的決策，他們在等國民黨中央的回答。

