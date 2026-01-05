何啟聖決志投入花蓮縣長選舉 張亞中發文致敬與祝福 7

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

今年地方公職人員選舉，花蓮縣將出現大變數，資深媒體人何啟聖今（5）日在臉書發文，決志投入花蓮縣長選舉，並主張舉辦公平、公正、公開的黨內初選的宣言，親送中國國民黨副主席兼秘書長李乾龍辦公室。孫文學校校長張亞中則隨即臉書發文力挺，表示「向大勇者何啟 致敬與祝福」。

何啟聖在決志宣言中表示，在民主時代，一個地方若長期被稱為「王國」，那不是地方的榮耀，而是民主的恥辱。花蓮，被外界稱為「花蓮王」的，不是秀麗的山海，不是璀燦的文化，而是一個政治人物的名字─傅崐萁。

廣告 廣告

多年來，傅崐萁與其妻 徐臻蔚 輪流掌控縣政與政治資源長達廿三年，縣長、立委、政治影響力彼此接力，形同家族輪替、權力世襲。而如今，更堂而皇之、毫不避諱的規劃由吉安鄉長游淑貞接班，彷彿花蓮的未來，只存在於「傅氏王朝」政治家族的行事曆當中。

何啟聖指出，而這樣的形象，不啻是對我中國國民黨宣稱銳意革新的嘲諷，更是對台灣民主發展上的嚴重戕害。

何啟聖說，強調銳意革新的中國國民黨，不應對此視如不見更要有人警醒、自覺，他要站出來挑戰的，不是某一場選舉，而是一整個把花蓮關起來的政治結構，他要做的是，打開花蓮，讓陽光照進來。

何啟聖公開要求中國國民黨：花蓮縣長提名，必須舉辦公開、公平、具競爭性的初選。不是為任何家族背書，不是為任何既定接班鋪路，而是讓所有具有民意基礎、具有政治正當性的人，站在同一個制度起跑線上。

何啟聖堅定主張，這場初選，應納入傅家屬意的接班人游淑貞，也應納入有意重回國民黨、卻被排斥，而在地方享有聲望的縣議長張峻，以及認同國民黨，願意參選的所有同志。

藉著這場公平的初選，產生真正符合民意的國民黨候選人，才能讓花蓮真正從「人治」走回「民主」，掙脫「傅氏王朝」的掌控，重回花蓮人的手中。請不要再玩來路不明的黨內參考式民調那一套「宮廷政治」的把戲。

何啟聖強調，他的參選，不是為了佔據花蓮，而是為了打開花蓮被壟斷的政治，打開被封閉的未來。花蓮不只值得乾淨的空氣與壯麗的山海，花蓮更值得清明的政治、可被監督的權力，以及不再被任何家族綁架的未來。這不是一場私人恩怨，這是一場民主的自救。所以他正式宣布投入這場改變為民主而戰。

張亞中則表示，何啟聖是衛道中學傑出校友的學弟，是他在台灣大學政治學系碩士班的學生，也是孫文學校總校長辦公室主任。他出身黃埔軍旅，曾是家喻戶曉的TVBS當家主播，歷任1111人力銀行總經理，現為致理大學教授。這是一份人人看得見的亮眼履歷。

但比履歷更珍貴的，是何啟聖始終未曾動搖的內在核心：一位知識份子的理想、一名黃埔子弟的風骨，以及一個有信仰者的正氣。他選擇走進花蓮，直面盤根錯節的結構性不義，承擔風險、承受壓力，卻不為權位，只為民主；不為個人算計，只為制度重建。

張亞中表示，他由衷認為，這是花蓮重新站起來的契機，是國民黨自我蛻變的重要起點，更是台灣民主仍能向前的明證。何啟聖選擇不退、不避，而是挺身而出。這樣的人，不只是勇敢，而是懂得為公共價值而戰的「大勇者」。他與孫文學校，全力支持何啟聖的參選，並以他的投入為榮；也誠摯呼籲所有長期支持孫文學校的朋友，能與我們一同站在他身旁，攜手追求屬於我們共同的理想與未來。

照片來源：翻攝自何啟聖臉書

更多CNEWS匯流新聞網報導：

加強車站維安巡守 移工被盤查想落跑原來已失聯

無人店模式經營賭博電玩 警偽裝賭客逮涉2案通緝犯

【文章轉載請註明出處】