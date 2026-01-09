何啟聖爭取藍營花蓮縣長提名遭封殺 張亞中盼公平制度：不接受縣黨部的決策

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

資深媒體人何啟聖日前表態爭取國民黨花蓮縣長提名，喊出終結「傅氏王朝」，但控訴遭花蓮縣黨部排除於機制外，理由是黨籍、戶籍不在花蓮，怒批反而坐實外界對「內定」、「封閉」、「派系壟斷」的質疑，今(9)日將向國民黨中央相關提名作業單位申訴。對此，孫文學校總校長張亞中也發表聲明表示，「明確不接受花蓮縣黨部的決策」，並全力支持何啟聖所提出的三項正當訴求。

針對花蓮縣黨部的決策，張亞中表示不接受，強調並非基於個人好惡，也不是為某一特定候選人討公道，而是因為這樣的作法，再次動搖一個百年政黨得以存在的根本，即「公平的制度」，痛批花蓮縣黨部的作為是國民黨民主原則的倒退。他認為何啟聖具備黨籍，具備法定參選資格，並已依黨章精神，主動向黨中央表達參選意願，願意接受公開檢驗、制度競爭。這一切，完全符合中國國民黨現行《黨員參加公職人員選舉提名辦法》的規範。然而，花蓮縣黨部卻以「黨籍、戶籍不在花蓮」為由，將其排除於提名程序之外，問題在於這樣的門檻，究竟依據何在？

張亞中指出，翻遍黨內提名辦法，並無任何明文規定，要求參選者之黨籍或戶籍須預先設於參選地。依法只要符合選罷法規定，於選前遷入，即具備參選資格，更何況過往黨內徵召案例中，亦不乏跨區、甚至先徵召後入黨的前例，因此花蓮縣黨部是選擇性適用規則，是人為設限；排除競爭，不會帶來團結，只會坐實「內定」質疑。國民黨當前最迫切的課題是重建社會信任，而信任，不可能是靠踐踏制度換來，而是靠開放競爭、讓民意作主累積。

張亞中認為，何啟聖所主張的，正是初選的制度競爭；他所拒絕的，是排他性門檻，是「只准特定人選參加」的封閉作法。在程序起點就排除異議與挑戰者，非但無助於整合，反而讓外界更加確信花蓮政治仍然被少數勢力壟斷，國民黨改革仍然停留在口號層次。國民黨中央如果不能及時修正，必然公信力掃地，不再受人尊重。如果今天連一位具備完整資歷、願意承擔風險、公開挑戰結構問題的黨員，都能在沒有說明、沒有程序的情況下被排除，那麼請問「中國國民黨要如何說服社會，它真的準備好改革？又要如何向年輕世代解釋，什麼叫黨內民主？」

張亞中直呼，任何一個自稱民主政黨的組織，都不應害怕競爭；真正該害怕的，是連競爭的門都不敢打開。而花蓮的問題，「是國民黨新任主席是否會改革的試金石，我們正在看，現在的黨中央能否真正與捍衛民主程序正義」。孫文學校再次強調他們要的是制度，不是踐踏制度所產生的人選；支持的是一套能讓任何人公平競逐的制度；要求的不是保證誰當選，而是保證每一位符合資格的同志，都能站在同一條起跑線上，因此全力支持何啟聖提出的三項正當訴求，包含公開說明排除其參與提名程序的具體理由與依據；立即恢復其參與黨內提名機制的基本權利；回歸民主政黨應有的程序正義，讓制度，而非少數人決定結果。

張亞中表示，花蓮不是任何人的私有領地，中國國民黨也不應成為任何派系或家族操作的工具，如果今天的國民黨，連「讓人參選」的勇氣都沒有，那麼就不該奢談「贏回民心」。孫文學校不接受這樣的決策，因為他們堅持中國國民黨，應該、也必須是一個真正的民主政黨，希望黨中央不要讓黨員失望，讓其它人瞧不起，也希望黨中央能保住民主政黨的基本底線，留住國民黨的民主臉面。

