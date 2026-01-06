何啟聖爭藍營花蓮縣長提名 轟傅崑萁「反映政治文化的潰爛」

何啟聖5日表態投入2026年花蓮縣長選舉，強調參選初衷是「救黨、救花蓮、救民主」。（圖：臉書）

媒體人何啟聖5日表態投入2026年花蓮縣長選舉，並親赴國民黨副主席兼秘書長李乾龍辦公室，遞交主張「公平、公正、公開黨內初選」的參選宣言，強調參選初衷是「救黨、救花蓮、救民主」，更火力全開點名傅崐萁夫妻長期掌控花蓮政壇，形同「政治王朝」。

何啟聖透過臉書表示，要「打開花蓮，終結王朝」，在民主時代，一個地方若長期被稱為「王國」，不是榮耀，而是恥辱。花蓮多年來被外界冠上「花蓮王」之名，不是因為山海之美，而是一個政治人物傅崐萁。

何啟聖痛批，傅崐萁與花蓮縣長妻子徐臻蔚輪流掌控縣政與政治資源長達23年，如今更被質疑規劃由吉安鄉長游淑貞接班，讓花蓮未來彷彿只存在於「傅氏政治家族」的行事曆中。這樣的家族政治，不僅是對國民黨宣稱改革的最大諷刺，更嚴重戕害台灣民主。他要做的是「打開花蓮，讓陽光照進來。」

何啟聖指出，傅崐萁的問題從來不是「偶發事件」，而是一整套失格的政治履歷，包括內線交易、操縱股市遭判刑定讞、花蓮理想大地土地交易爭議、震災善款用途遭質疑，甚至傳出打壓黨內監督者、假離婚進行權力布局及性騷擾指控等。即便部分案件未起訴，司法結果「不等於政治清白，道德責任不會消失」。

何啟聖續指，傅崐萁回鍋國民黨後，曾在黨內中常委選舉遭具名檢舉涉賄，卻不了了之，這正是為何連黨內同志金溥聰、徐巧芯、鍾沛君等黨內人士都曾直言傅崐萁是「國民黨的病毒」。傅崐萁在公開場合以「走政治路，沒背兩三條不會大尾」戲謔司法底線，形同合理化政治不清白，反映整個政治文化的潰爛。

何啟聖呼籲，花蓮縣長提名必須舉辦真正具競爭性的初選，不為任何家族背書，也不替既定接班鋪路。他點名，初選應納入傅家屬意人選游淑貞、在地方頗具聲望的縣議長張峻，以及所有認同國民黨理念的同志，讓候選人站在同一條制度起跑線上。

何啟聖認為，公平的初選不僅可提前為2026大選定錨，也能避免派系內鬥、金錢氾濫與社會撕裂，更可能成為花蓮史上「最乾淨的一場選舉」，讓花蓮從人治走回民主。若不切除病灶，只能一起沉淪，「傅氏王朝」已成花蓮政治的堰塞湖，不僅危害地方未來，也拖累國民黨形象，所以他站出來「為民主而戰。」