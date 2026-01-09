何啟聖盼張峻回國民黨、加入花蓮縣長初選 地方人士加碼喊：魏嘉賢也該列入

國民黨花蓮縣黨部決議年底花蓮縣長選舉提名人選採全民調決定，但參選人選卻只有吉安鄉長游淑貞、前花蓮市長葉耀輝2人，日前表態爭取提名、孫文學校總校長辦公室主任何啟聖，則因戶籍、黨籍都不在花蓮，未被縣黨部納入初選名單；何啟聖今（9）日至國民黨中央黨部申訴外，何也強調，希望初選能納入花蓮縣議長張峻，因為張峻只因為與傅崐萁的理念不合而離開，最終也是希望能重回國民黨；地方人士也喊出，如果張峻能夠重回國民黨，那同屬藍軍的花蓮市長魏嘉賢也該列入重回國民黨以及初選的制度中。

孫文學校也發出聲明，不接受這樣的決策，「我們的不接受，並非基於個人好惡，也不是為某一特定候選人討公道。我們的不接受，是因為這樣的作法，再次動搖了一個百年政黨得以存在的根本，即『

公平的制度』。花蓮縣黨部的作為是本黨民主原則的倒退。何啟聖具備黨籍，具備法定參選資格，並已依黨章精神，主動向黨中央表達參選意願，願意接受公開檢驗、制度競爭。這一切，完全符合中國國民黨現行《黨員參加公職人員選舉提名辦法》的規範。然而，花蓮縣黨部卻以『黨籍、戶籍不在花蓮』為由，將其排除於提名程序之外。問題在於：這樣的門檻，究竟依據何在？」​

孫文學校聲明強調，翻遍黨內提名辦法，並無任何明文規定，要求參選者之黨籍或戶籍須預先設於參選地。依法，只要符合選罷法規定，於選前遷入，即具備參選資格。更何況，過往黨內徵召案例中，亦不乏跨區、甚至先徵召後入黨的前例。因此，花蓮縣黨部是選擇性適用規則，是人為設限，排除競爭，不會帶來團結，只會坐實「內定」質疑。中國國民黨當前最迫切的課題，是重建社會信任。而信任，不可能是靠踐踏制度換來的，而是靠開放競爭、讓民意作主累積的。

