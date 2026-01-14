何啟聖被「當塑膠」 張亞中怒轟：國民黨病得不輕！花蓮不是王的家天下

記者陳思妤／台北報導

張亞中怒轟國民黨病得不輕（資料圖／翻攝畫面）

媒體人何啟聖宣布參選爭取國民黨提名參選花蓮縣長，喊出要終結傅氏王朝，但卻被黨內封殺，全民調根本沒有列入他。對此，孫文學校總校長張亞中今（14）日開砲，國民黨把何啟聖當塑膠？國民黨真的病得不輕了，連最基本的是非與公義都分不清，為什麼一到了花蓮，黑箱反而關得更緊？花蓮屬於花蓮人，屬於台灣，不屬於任何一個「王」的家天下，國民黨也該醒醒了吧。

「國民黨把何啟聖當塑膠？」張亞中在社群平台發文表示，清晨看到擬參選花蓮縣長的葉耀輝昨天發表的聲明，其中第一段即寫道，「我是葉耀輝，今天1/13日上午10:00應花蓮縣黨部提名委員會通知，到花蓮縣黨部會議室開會，開會事由為『討論本黨花蓮縣長參選人民調方式』，出席者除了我之外，尚有吉安鄉長游淑貞」。

張亞中轟，短短幾行字，訊息卻極其清楚，何啟聖，被自己的國民黨當成不存在的人，被徹底「塑膠」了。他不禁要問，一位如此優秀、如此公開、如此坦蕩的中國國民黨黨員，為何被本黨丟在門外？何啟聖已多次、親自向黨中央報告，也明確向花蓮縣黨部表達參選花蓮縣長的意願；更透過公開聲明，清楚說明其參選動機與改革花蓮的決心。這一切，難道黨中央看不到？聽不到？還是選擇假裝不知道？

「請問，這是民主政黨該有的態度嗎？還是說，只要不在既定派系名單裡，再優秀的人都可以被當成空氣？」張亞中痛批，更諷刺的是，鄭麗文在競選黨主席時，口口聲聲要「打破黑箱政治」，強調制度透明、程序正義。那麼他想請教，為什麼一到了花蓮，黑箱反而關得更緊？說好的改革，難道只適用於口號，不適用於現實？

張亞中指出，何啟聖在參選聲明中，直指花蓮長期存在的「傅家王朝」高牆，誓言要打破家族壟斷、讓民主回到花蓮人手中。現在看來，這堵牆確實不容易推倒，因為黨中央與地方黨部，連進場比賽的門票都不給，根本不讓何啟聖靠近這堵牆。他說，必須再次強調，何啟聖，是一位無可挑剔的中國國民黨人才，且出身正規軍旅，曾是國家特種部隊「特遣隊」的一員，是在最嚴苛訓練中鍛鍊出來、敢衝、敢扛、敢負責的勇者。

「請問，這樣的人為何不能參選？請黨中央回答，大聲的回答給所有黨員聽！」張亞中說，依照中國國民黨現行規定，何啟聖完全具備參與花蓮縣長初選的一切資格。然而現在，黨中央與地方黨部卻選擇聯手忽視、刻意排除，把這樣一位難得的人才當成「塑膠」，這代表什麼？

「這代表，國民黨真的病得不輕了」，張亞中砲轟，病到耳朵聽不到基層黨員的呼聲，病到眼睛看不到真正能帶來希望的人才，病到心偏了、脈亂了，連最基本的是非與公義都分不清，新的黨主席與黨中央，還是沒有丟掉過往的滿身舊習氣。

張亞中指出，國民黨，是黨員的黨，不是任何人的私產，國民黨應該是「開大門、走大路」的政黨，不是築起高牆、設下重重枷鎖的派系組織。他說，地方黨部與黨中央，是服務黨員的平台，不是某個「王」或某個家族的政治巢穴；黨主席與地方主委，是黨員的公僕，不是黨員的主人。

張亞中請黨中央與花蓮縣黨部，認真想清楚自己的角色與責任，也請預先思考，這樣的作為，將承受多大的道德譴責與輿論反噬，「你們的所作所為，不僅有可能會丟掉花蓮的民心，也會喪送國民黨的社會形象，這對即將到來的全台灣地方選舉，有任何助益嗎？」

張亞中還直言，據他了解，這場花蓮的選舉，何啟聖一定會走下去，推倒這堵「傅家王朝」的高牆，何啟聖一定會全力以赴、毫不退縮。為什麼？因為何啟聖的骨子裡，仍然住著那個在特遣隊時期的英挺少年。他一旦認定要衝破的障礙、要推倒的高牆，就絕不會半途而廢。

最後，張亞中表示，他要再一次鄭重提醒，花蓮的好山好水，屬於花蓮人，屬於台灣，不屬於任何一個「王」的家天下，中國國民黨存在的意義，是為花蓮推出最優秀、最能贏得民心的候選人，而不是為了維持某種既得結構，犧牲民主、犧牲改革、犧牲未來，花蓮，值得更好的政治；國民黨，也該醒醒了吧。

