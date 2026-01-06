何啟聖要求初選宣戰傅氏王朝 國民黨：請給黨中央多一點時間

何啟聖5日晚間透過臉書宣布將爭取國民黨花蓮縣長提名。 圖：黃建豪/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 媒體人何啟聖昨宣布參選花蓮縣長，更稱親赴國民黨副主席兼秘書長李乾龍辦公室遞交參選宣言，其參選內容不僅揚挑戰花蓮「傅氏王朝」，更公開要求國民黨必須舉辦初選。國民黨發言人、立委牛煦庭今（6日）則回應，任何一個都要因地制宜，並要先協調不成才進行初選，國民黨中央做出的最後決定必然以2026勝選為目標，希望大家給黨中央多一點時間。

何啟聖的參選宣言痛斥，在民主時代，一個地方若長期被稱為「王國」，那不是地方的榮耀，而是民主的恥辱。花蓮被外界稱為「花蓮王」的，不是秀麗的山海，不是璀燦的文化，而是一個政治人物的名字，傅崐萁。多年來，傅崐萁與其妻徐臻蔚輪流掌控縣政與政治資源長達23年，縣長、立委、政治影響力彼此接力，形同家族輪替、權力世襲。

廣告 廣告

何啟聖進一步指，如今，更堂而皇之、毫不避諱的規劃由吉安鄉長游淑貞接班，彷彿花蓮的未來只存在於「傅氏王朝」政治家族的行事曆當中，而這樣的形象，不啻是對國民黨宣稱銳意革新的嘲諷，更是對台灣民主發展上的嚴重戕害。

何啟聖也要求，國民黨就花蓮縣長提名，必須舉辦公開、公平、具競爭性的初選，他也堅定主張這場初選應納入傅家屬意的接班人游淑貞，也應納入有意重回國民黨、卻被排斥，而在地方享有聲望的花蓮縣議長張峻以及認同國民黨，願意參選的所有同志。藉著這場公平的初選，產生真正符合民意的國民黨候選人，

牛煦庭則回應，任何一個戰盤第一要因地制宜，第二要先協調，協調不成之後才有進入初選的可能性，國民黨中央包含提名小組都會盡力讓這個過程圓滿，他們尊重每一個參選同志的資格和意願，但所有過程都會按照制度來進行，如果硬要影響過程和期程，這樣反而對整體選戰的舖盤不是最有利的。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

認「國民黨變了」 黃國昌：藍白可合作 實現民進黨過去改革承諾

宣布爭取國民黨花蓮縣長提名！何啟聖：盼打開傅氏王朝「堰塞湖」