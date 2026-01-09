何啟聖質疑遭封殺 黨部：戶籍不符

國民黨花蓮縣黨部9日回應何啟聖，說明何的黨籍、戶籍都不在花蓮，無法納入全民調。（王志偉攝）

國民黨花蓮縣黨部決議，花蓮縣長選舉提名將採「全民調」產生人選，並納入吉安鄉長游淑貞、花蓮市前市長葉耀輝2人，引發被排除的資深媒體人何啟聖不滿，認為遭刻意「封殺」並於9日前往國民黨中央黨部申訴。花蓮縣黨部回應，黨部就勝選條件進行評估，何啟聖非花蓮在地人，且缺乏地方經營基礎，但尊重何的發言與立場。

何啟聖指出，國民黨中央去年11月通過2026年縣市長提名作業要點，內容並未規定參與黨內初選者須於選前10個月完成入籍，質疑花蓮縣黨部既無黨章依據，也違反民主政黨最基本的公平原則。

廣告 廣告

何啟聖表示，他周一宣布投入初選，縣黨部卻在周四即以黨籍、戶籍不符為由將他排除，令他錯愕。何強調，依《公職人員選舉罷免法》規定，只要在選前4個月完成入籍即可合法參選，「難道國民黨的提名辦法，要比選罷法還要嚴格」？

何啟聖也在臉書發文指出，選擇投入黨內初選，並非為了個人政治前途，而是希望阻止花蓮政治文化持續向下沉淪，為地方帶來改變契機。

花蓮縣黨部主委盧新榮回應，何啟聖從未向縣黨部表達要參選，黨籍、戶籍也都不在花蓮，「沒有任何東西，怎麼把他考慮進去？」在缺乏相關文件與作業基礎情況下，縣黨部無法將何納入提名人選。

盧新榮說明，黨部辦理民調，評估標準除黨籍資格，也涵蓋地方服務經驗與實際政治實力，但最後核准權仍在黨中央。

何啟聖昨傍晚與盧新榮聯繫，決定於最短時間內完成黨籍轉入花蓮縣黨部，黨部亦將討論是否將他納入縣長提名民調初選。