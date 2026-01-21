政治中心／綜合報導

有意角逐國民黨花蓮縣長初選的何啟聖，今天（21日）早上，到花蓮縣議會拜會，也有意參選縣長的無黨籍議長張峻，兩人首度同框，何啟聖狂批，國民黨縣黨部百般刁難，張峻議長則說，藍營初選，遊戲已結束。

一見面，先簡單噓寒問暖，因為坐下來後，要談的是年底的花蓮縣長大位，有意角逐國民黨花蓮縣長初選的何啟聖，由孫文學校總校長張亞中陪同，拜會也有意參選的無黨籍議長張峻，兩人首度同框，張峻也非常大氣，謝謝何啟聖。花蓮縣議長張峻：「這次為了我們花蓮好，看不下去，願意來為花蓮承擔，當然有這個想法跟理念，非常非常高興，因為我覺得花蓮長期以來，一直都沒有改變，確實是真的需要有人出來改變。」

何啟聖赴花蓮議會同框張峻！ 狂批藍營縣黨部百般刁難

孫文學校校長辦公室主任何啟聖首度同框花蓮縣議長張峻。（圖／民視新聞）





張峻直言，要讓大家看到花蓮縣國民黨部，在制度上的問題並不是那麼公開，畢竟20多年來，在「傅氏王朝」的執政下，把花蓮關起來，上下其手，已經到了改革時刻。花蓮縣議長張峻：「我覺得花蓮這裡的政治環境，好像沒有理想中那麼好，我覺得應該是一個人在做決定，那就是傅萁，這個遊戲應該已經結束了。」孫文學校主任何啟聖：「我的說法應該是，游淑貞當選傅萁執政。」

何啟聖在議會遇到可能的競爭對手議員魏嘉賢，禮貌上前握手致意。（圖／民視新聞）





雙方客套完，就不開放媒體參與，何啟聖也在議會遇到可能的競爭對手議員魏嘉賢，也禮貌上前握手致意，但是想到自己本來準備遷戶口到花蓮，國民黨卻把參加初選民調的時間提早關門，把他排除在外，讓他無法接受。孫文學校校長辦公室主任何啟聖：「我覺得這個長期，23年的一些執政，確實到了一個該結束的時候，所以我希望，傅萁夫婦，能夠對於花蓮放手，不要再去把游淑貞，作為一個指定接班人。」即使國民黨已經決定由吉安鄉長游淑貞、和花蓮市前市長葉耀輝兩人，以全民調方式決定人選．但何啟聖仍力求突圍，可以想見，藍營內戰不會因為敲定人選而停止。

