何啟聖選花蓮喊掙脫傅氏王朝 他嗆：外來者

[NOWnews今日新聞] 致理科技大學教授、資深媒體人何啟聖5日晚間正式宣布爭取國民黨提名，投入下屆花蓮縣長選舉，他表示，參選初衷是「救黨、救花蓮、救民主」，直指花蓮長期被特定政治人物把持，已形成有違民主精神的政治結構。不過國民黨花蓮縣議員吳建志說，民主不是用來清算政敵的工具，更不是外來者用來證明自己「比較高尚」的舞台。花蓮不姓傅，沒錯；但花蓮也不屬於任何空降的道德裁判。

吳建志批評，何啟聖近期高舉「救黨、救花蓮、救民主」旗號，實際上是一場以道德語言包裝的政治空降與權力指控秀，宣言看似激烈，但漏洞百出，對民主的理解停留在口號層次。他說，何啟聖並非花蓮出身，也未曾在當地長期服務，卻逕自宣稱花蓮是「民主恥辱」、「王國」、「堰塞湖」，這種行為忽略了地方選民透過選舉作出的決定。

吳建志指出，何啟聖將「反家族政治」當作政治捷徑，是對民主的輕蔑。他批評，將花蓮政治簡化為「傅氏王朝」，卻忽略公職都是經由選舉產生，而非世襲。選民投票支持某個候選人不等於被綁架，反而把選民投票結果污名化，才是真正的反民主。他強調，民主不能被外來者帶著標語簡化或貼標籤。

他也說，何啟聖大量引用陳年司法案件與媒體評語，卻避談花蓮核心問題，如政策治理、產業發展、人口流失與交通建設。他批評，這種做法只是靠「誰說過誰是病毒」來堆疊仇恨敘事，無助於地方改革，也不是具體的發展藍圖。

吳建志還批評，何啟聖假改革之名，行黨內鬥爭之實，何啟聖要求「公平初選」，卻在初選前先行定罪、全面抹黑黨內同志。真正尊重民主的人，會尊重制度結果，而不是在比賽開始前就指控對手不道德或「王朝化」，這種做法破壞制度，也影響黨內和諧。

吳建志強調，花蓮需要的是腳踏實地的治理者，而非道德救世主。他說，民主不是用來清算政敵的工具，也不是外來者證明自己「比較高尚」的舞台。他提醒何啟聖，要參選就拿出政見，要改革就尊重選民，別一邊高喊民主，一邊否定民主的結果。

