何啟聖選花蓮縣長自爆遭藍「封殺」 縣黨部提勝選考量：未列討論名單

國民黨花蓮縣黨部主委盧新榮說明未納入何啟聖的考量。（資料照片）

國民黨花蓮縣黨部昨決議，年底花蓮縣長選舉提名將採取「全民調」方式產生人選，並納入吉安鄉長游淑貞及前花蓮市長葉耀輝2位可能參選人。已表態爭取提名的大學教授、媒體人何啟聖，因黨籍與戶籍皆不在花蓮，未被列入民調名單，何認為遭縣黨部刻意「封殺」。對此，縣黨部主委盧新榮回應，黨部就勝選條件進行評估，何啟聖非花蓮在地人，且缺乏地方經營基礎，但對何發言與立場，予以尊重。

何啟聖指出，國民黨中央於去年11月通過2026年縣市長提名作業要點，內容著重於藍白合作與整合機制，並未明文規定參與黨內初選者須於選前10個月完成入籍。他並以2022年桃園市長選舉為例，指出當時部分參選人在提名階段戶籍尚未設於桃園，質疑花蓮縣黨部的認定標準過於嚴苛。

廣告 廣告

何啟聖表示，自己於週一公開宣布投入初選，縣黨部卻在週四即以黨籍、戶籍不符為由將其排除，事前未接獲任何提醒或說明，令他感到相當錯愕。他強調，依《公職人員選舉罷免法》規定，只要在選前4個月完成入籍即可合法參選，質疑「難道國民黨的提名辦法，要比選罷法還要嚴格？」

此外，何啟聖今也在臉書發文，強調這場縣長選舉是終結「傅氏王朝」的關鍵時刻。他表示，選擇投入黨內初選，並非為了個人政治前途，而是希望阻止花蓮政治文化持續向下沉淪，為地方帶來改變的契機。

對此，盧新榮回應指出，縣黨部並未掌握何啟聖的黨籍資料，何也未依程序正式向縣黨部提出參選申請，在缺乏相關文件與作業基礎的情況下，黨部無法將其納入提名人選的討論與評估。

盧新榮進一步說明，縣黨部辦理提名作業，主要目的在於向黨中央建議最具勝選條件的黨內人選，因此評估標準除黨籍資格外，也涵蓋地方服務經驗與實際政治實力。他直言，何啟聖並非花蓮在地人，也未長期在地方經營，縣黨部評估其在地方的支持基礎有限，但對於其個人意見與主張，黨部仍予以尊重。

【看原文連結】