何啟聖選花蓮縣長遭「排除」？！ 藍營黨部澄清

花蓮縣 / 綜合報導

2026國民黨持續布局，不過在花蓮縣協調人選中出現爭議，資深媒體人何啟聖日前才表態，希望可以代表國民黨角逐花蓮縣長，不料昨(8)日花蓮縣黨部宣布以民調方式決定人選，但卻把他排除在外，對此何啟聖到黨中央進行陳情，期盼有轉圜餘地，組發會主委李哲華表示，因為現在還沒進入初選階段，呼籲他趕緊與縣黨部說明。

資深媒體人何啟聖說：「全民調的作法都還沒展開，那所以因此我們會，提出我們的一些看法。」資深媒體人何啟聖，現身國民黨中央陳情，只因為才剛表態，要爭取代表國民黨參選花蓮縣長，但花蓮縣黨部8日宣布，以全民調方式決定人選，但卻把他排除在外。

資深媒體人何啟聖說：「我們到中央黨部的資訊網去查，我們也沒有看到，今年的所謂的作業要點。」花蓮縣黨部認為，何啟聖戶籍不在花蓮，也沒有到縣黨部確定參選意願，所以未納入這次討論名單，對此何啟聖向縣黨部提出，具體說明恢復他參與提名權利，等三大要求，也要求黨中央好好解釋，為何2022年張善政柯志恩，提名時也還沒設籍桃園跟高雄。

組發會主委李哲華說：「還不到第二階段的初選吧，目前只是在一個協調階段，那他要把他的參選計劃，參選理念，趕快跟花蓮縣黨部做一個說明。」

根據國民黨花蓮縣黨部規劃，目前僅將就吉安鄉鄉長游淑貞，以及前花蓮市市長葉耀輝，全民調初選，但已經表態的何啟聖，尋求自救機會。立委(國)傅崐萁VS.記者說：「(希望這邊黨部可以重新評估)，(委員怎麼看)。」

傅崐萁快閃沒有多做回應，畢竟攸關誰能代表角逐「花蓮縣長」，牽動地方布局，黨中央更得小心翼翼。

