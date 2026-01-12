【何啟聖/專欄】給中國國民黨副秘書長兼組發會主委李哲華的公開信——《落實黨內民主 舉辦公開初選 竟是如此艱難》
【何啟聖/專欄】（雖名為給李哲華的公開信，但我希望鄭麗文主席也可以認真看完這封信。）畢竟，我膚淺了。
我曾以為，落實黨內民主、舉辦公開初選，是政黨最基本的良知；直到今日才發現，它竟如此悲壯、如此遙不可及，終究成為一個不被允許實現的幻夢。
自從我宣布參選中國國民黨花蓮縣長、爭取黨內提名，其實，我早已做足心理準備。因為，我「救黨、救花蓮、救民主」的訴求，直指花蓮長達二十三年遭傅崐萁家族壟斷的現實，阻礙花蓮的建設與發展，更藉由封閉花蓮，在其中上下其手。這不僅關乎花蓮人的民生福祉，也攸關中國國民黨改革訴求的落實，以及國家民主形象的存亡。
中國國民黨不能再被傅崐萁家族挾持地方勢力所裹脅。黨內重要人士稱其為「國民黨的病毒」，並非無的放矢，而是全國皆知的事實。然而，傅崐萁非但毫無自省、自我節制，反而變本加厲，讓自己躋身國民黨立法院黨團總召之位，進入決策樞機，參與並左右立法與提名機制。其在黨內權力之大，令人咋舌；其對國民黨所造成的危害，細思極恐。
此次，其妻徐臻蔚花蓮縣長任期屆滿，竟公然指定接班人，安排權位的繼承者──吉安鄉長游淑貞，意圖延續毫無節制、永不休止的傅氏王朝，繼續在花蓮巧取豪奪。
不忍花蓮民眾繼續受害，也為力挽政黨形象、搶救民主發展，我挺身而出，明知「上有虎，偏向虎山行」，雖千萬人，吾往矣。
我是中華民國的特戰隊員，所以，我夠剛毅；我是中國國民黨黨員，所以，我深愛它所創建的中華民國；我是總理孫中山的信徒，所以，我信仰三民主義，以民為主。我始終相信中國國民黨銳意改革的可能，我信服黨內民主的價值，也期待二〇二八年藍天重現的那一天。
因此，今年的花蓮縣長選舉，對中國國民黨而言，具有高度指標性意義。若仍由傅崐萁家族指定的接班人當選，國民黨所宣稱的改革，勢必淪為世人的嘲諷與訕笑。於是，我願成為《國王新衣》寓言中那個說出真相的小男孩，誠實指出──國王，並未穿衣。
接下來，是法理與現實上的請益。
我看到了您在接受媒體訪問時，所提及去年十一月二十六日中常會通過的「一一五年直轄市暨縣市長選舉候選人提名特別辦法」。
第一點，請教這份特別辦法，究竟於何時、以何種方式對外公布？
我透過中國國民黨官方網站，無法查得該特別辦法的全文；國民黨臉書粉絲專頁雖以「公告」為名，實際刊載的卻僅是「重點摘要」，媒體報導亦復如此。為何不能如中央常務委員、中央委員選舉一般，完整公開張貼？難道縣市長選舉的重要性，竟不及中央委員？
第二點，在資訊未完整公開的情況下，有意參選的基層黨員，如何得以理解提名制度的全貌？
您對媒體表示，「我沒有搞懂黨的提名機制」。這不僅是事實陳述，更點出了此次花蓮黨內初選爭議的核心癥結。當一份攸關黨員參選權益的特別辦法被藏著、掖著，請問，我又該如何「搞懂」？
第三點，依僅對外公布的「重點摘要」所載，非現任縣市長選區，係「先協調、再初選」。
其中明訂：「同一選區若有二位以上適合人選，由中央提名協調小組徵詢、評估與協調，產生最具勝選機會者；協調無結果，再依既有辦法進行初選。」請問，這是否意味著，您將「沒收」上週四（八日）花蓮縣黨部委員會議決議，以「全民調」方式決定提名人選的決定權，改由「中央」全權主導？那麼，花蓮縣黨部委員會的「全民調」決議，是否只是說說而已、毫無效力？
依民國九十六年修訂之《公職人員選舉提名辦法》第三條第二項，縣市委員會本即為縣市長候選人提名權責單位，其立法精神，是否仍然存在？
第四點，您以新竹縣為例，指出已進行過一次協調；至於誰能參與協調，則由提名協調小組認定。
請問，基於黨內民主的原則，這樣的認定，不應由全民調，至少也應由黨員投票來決定嗎？何以竟由少數委員閉門認定？這樣的作法，不正落入鄭主席在黨主席選舉時所嚴厲抨擊的「黑箱作業」、「密室協商」？
第五點，在僅公布「重點摘要」的特別辦法中，對於非連任縣市，僅載明由提名協調小組「產生最具勝選機會者」，卻未明訂必須先經提名協調小組「認定」具有勝選機會，方得參與徵詢與協調。
請問，究竟是哪一條規定，授權提名協調小組得以「認定」誰是、誰不是具有勝選機會的適當人選？
而提名協調小組成員又是憑藉什麼標準，來「認定」哪一位為具有勝選機會的適當人選？
又，該小組成員，是哪一位具有預知未來的能力？若無，這樣的制度設計，是否已然形成事實上的「黑馬排除條款」？
第六點，您表示，「協調不成就會辦初選，一旦舉辦初選，就可能不只兩個人，因為任何黨員都能領表登記。」
此說法引發諸多疑問。其一，若初選階段任何黨員皆可登記，先前在協調階段被勸退的黨員，情何以堪？其二，既然任何黨員都能登記，又如何與您先前所言，提名協調小組「認定」具有勝選機會的評估結果相互銜接？前後標準，是否自相矛盾？
我參與花蓮縣長選舉，爭取黨內提名，是為重塑政黨形象，阻斷傅崐萁家族的接班安排，洗刷傅氏王朝在花蓮所留下的民主恥辱。我誠摯期盼我所深愛的中國國民黨，若真要贏得二〇二八年大選，面對花蓮可能持續沈淪，淪為國民黨的黑金標籤、台灣民主的污點，就必須力挽狂瀾於既倒，支大廈於將傾，舉辦一場公平、公正、公開的全民調黨內初選。
同時，我仍要強調，既然本黨可以跨黨派與民眾黨合作，未來甚至可能以民調方式決定人選，那麼，更應納入曾經是國民黨員、僅因不滿傅崐萁枉法、玩法、違法作為而離開的同志。
您說，我的參選只是隔空喊話；但我於五日即將參選宣言親送副主席李乾辦公室。花蓮縣黨部表示，我黨籍、戶籍不在花蓮，排除我於初選之外；我於十二日上班當日，即刻辦理黨籍遷移。花蓮縣黨部作出全民調的決議，您卻表示，須由中央提名協調小組「評估、認定」具勝選機會者；而我親自求見，卻始終不可得。如此忽左忽右、前後不一、搖擺不定的處理方式，讓我疲於奔命、窮於應付，未免太過糟蹋人了吧！
請給我一個最簡單、最直接的說法吧。
如果，就是不准我參選花蓮縣長，甚至連參與黨內初選的機會都不給，那就請明白說清楚；不必拐彎抹角，以外界難以理解的層層框架來箝制我。
否則，就請清楚告訴我：
參選縣市長提名的程序為何？
我應遵循的制度路徑為何？
我，必定依規辦理。
最後，也想鼓勵您，去除人治，遵循制度，沒有哪麼難。落實黨內民主，舉辦初選，是國民黨改革最有力的證明。您今天對我所做的一切，都攤在全體國人的眼前，包括黨主席鄭麗文。
