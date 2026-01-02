何啟聖/恐懼不是國安：賴清德為何持續散播「三張門票」的謠言

文/何啟聖（資深媒體人）

近日，賴清德在接受媒體專訪時，仍然公開引用所謂「三張門票」的說法，作為批判在野陣營與兩岸對話路線的論述前提。問題在於，這個「三張門票」早已被當事人否認，也從未獲得任何具體事證支持，卻在總統層級的訪談中被再次轉述、再度擴散。當一則已被多方指出為謠言的內容，仍被國家最高領導人反覆使用，這就不再只是媒體操作，而是一個嚴肅的政治與治理問題。

總統賴清德。（圖／中天新聞）

所謂「三張門票」，最初來自特定媒體的推測性敘事，聲稱與大陸高層會面必須以特定政治條件作為交換。然而，鄭麗文本人已多次公開否認這種說法，強調相關內容純屬捏造，與她實際表達的立場完全不符。她在外媒專訪中談的是降低敵意、避免誤判、讓兩岸互動回到理性軌道的基本方向，而不是任何形式的「密室交易」。

然而，這樣一段原本屬於風險管理與衝突避免的談話，在台灣的政治語境中，卻被刻意剪裁、扭曲、再加工，轉化成「交換條件」的陰謀版本。更值得警惕的是，當這套敘事已被指出缺乏事實基礎，卻仍被總統在受訪時沿用，等於由國家權力親自為謠言背書。

資深媒體人何啟聖。（圖／資料照）

這正好揭示了民進黨近年處理兩岸議題的一個核心邏輯：不是釐清事實，而是維持恐懼；不是降低風險，而是壟斷敘事。

只要「對話」能被描繪成「交換」，「降溫」能被等同於「讓步」，那麼任何主張理性互動的路線，都可以在第一時間被貼上危險標籤，排除出公共討論空間。

一方面，民進黨不斷放大大陸軍事演習與安全威脅，強化對抗語言；另一方面，卻將緊張升高的責任，反手推給主張對話與風險控管的一方。這樣的論述，刻意忽略了一個基本事實：過去幾年兩岸關係持續惡化，並非自然結果，而是長期政策選擇累積的產物。

當對抗被塑造成唯一選項，軍購就成了不可質疑的神聖命題；當恐懼被不斷放大，預算就永遠「不能問」，質疑者就永遠「不愛台灣」。防衛政策於是從保障安全的手段，逐漸轉化為政治動員與利益配置的工具。

在這樣的結構下，「三張門票」的謠言就顯得一點也不偶然。它的真正功能，並不是說服社會相信某件事情是真的，而是確保社會不敢再相信和平是可能的。只要成功把對話描繪成陰謀，把降溫形容為出賣，民進黨就能同時守住恐懼動員與政策免責這兩道防線。

從這個角度來看，賴清德在專訪中繼續引用「三張門票」，並不是一時失言，而是一種高度一致的政治選擇。因為一旦台灣社會開始冷靜追問——

除了不斷加碼軍購，是否還有其他降低風險的方式？

除了放大敵意，是否還有避免誤判的路徑？

那麼，長年倚賴恐懼運作的政治劇本，就將難以為繼。

說到底，民進黨真正害怕的，從來不是統一這個結果，而是和平一旦成為可以被認真討論的選項，撕裂就會失去市場，恐懼就會失去價格，而某些人的好生意，也將因此結束。

