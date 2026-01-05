何啟聖「挑戰傅氏王朝」宣布參選 喊話黨中央：初選應納入張峻

何啟聖認為傅崐萁家族把控花蓮23年，是「民主的恥辱」。（翻攝自何啟聖臉書）

致理科技大學教授、資深媒體人何啟聖昨（5日）晚正式宣布爭取國民黨提名，投入下屆花蓮縣長選舉。他親赴國民黨副主席李乾龍辦公室遞交參選宣言，強調此行初衷是「救黨、救花蓮、救民主」，並嚴厲抨擊傅崐萁夫婦長期把控地方資源，對花蓮，形同「權力世襲」的政治王朝；對黨，則是金溥聰、徐巧芯、鍾沛君都曾痛批的「國民黨的病毒」。

何啟聖在參選宣言中直指，花蓮被外界戲稱為「王國」，這並非地方榮耀而是「民主恥辱」，他點名現任立委傅崐萁與縣長徐榛蔚，夫妻倆輪流掌控縣政資源長達23年，如今更傳出欲扶持吉安鄉長游淑貞接班。何啟聖痛批，這種家族接力式的統治，讓花蓮彷彿只存在於「傅氏王朝」的行事曆中，成為阻礙地方發展的「政治堰塞湖」。

何啟聖更重砲抨擊傅崐萁過去的司法爭議，包括內線交易入獄、理想大地土地交易疑雲，以及地震重建善款的使用爭議。何啟聖引用黨內同志金溥聰、徐巧芯等人的話，稱傅崐萁是「國民黨的病毒」，並批評傅日前戲謔司法「沒背兩三條不會大尾」的言論，反映出權力價值觀的極度扭曲。

針對黨內提名機制，何啟聖公開要求國民黨中央必須舉辦「公平、公正、公開」的初選。他主張不應只考量親傅勢力，更應將在地方擁有高聲望、有意重回國民黨的縣議長張峻，以及所有認同黨意的優秀同志納入競爭。

最後，何啟聖坦言自己非花蓮子弟，但去年花蓮震災後看到全台志工湧入的「鏟子超人」精神，讓他深信「花蓮不姓傅」。他強調：「我要挑戰的不是一場選舉，而是把花蓮關起來的政治結構。」呼籲國民黨別再對地方壟斷視而不見，應讓陽光重新照進花蓮。





