何壽川捐贈高通量蛋白篩選系統 盼加速台灣新藥研發

永豐餘學院院長何壽川（左四）捐贈高通量蛋白篩選系統予台灣大學，加速台灣新藥研發量能。（業者提供）

為推進國內蛋白質研究能量、強化新藥研發競爭力，永豐餘學院院長何壽川捐贈eProtein Discovery™高通量蛋白表達篩選系統，給國立成功大學與國立台灣大學，冀望加速國內生技學術研究與新藥開發前端效率，同時期盼國內大學可對接劍橋大學、哈佛大學、麻省理工學院（MIT）與柏克萊醫學院等世界頂尖學研機構，累積具備國際影響力的研究實力。

eProtein Discovery™高通量蛋白表達篩選系統由英國生技公司Nuclera研發。Nuclera執行長Michael Chen博士特別來台出席2025年12月31日與2026年1月2日的兩場捐贈儀式，見證該系統首次導入亞洲高等學術機構，並表達對台灣生技研究能量的肯定。

Nuclera為元太科技E Ink的策略夥伴，採用元太科技的微流體晶片，該晶片可利用數位訊號精準操控由DNA與eProtein Discovery™試劑的移動與混合反應，實現無細胞且自動化的蛋白質表達及特性分析，另外還搭配了小劑量的純化生產流程。

永豐餘學院院長何壽川（左三）捐贈高通量蛋白篩選系統予成功大學，厚植新藥研發實力。（業者提供）

蛋白質是生命科學與製藥研發的重要基礎，無論是新藥、疫苗、農業到材料，早期階段都仰賴取得可溶且具活性的蛋白質。傳統作法透過細胞培養、表達與純化優化流程，動輒需要數週甚至數月，成本高且成功率不穩。透過eProtein Discovery™儀器，即可在單一晶片上完成所有流程，該系統具有四大特色：

一、將DNA快速轉化為純化且可溶的活性蛋白質，僅需48小時，大幅提升原本2-6周的轉換時間。

二、同時測試24種DNA構建、8種表達條件，共192組篩選，加速獲取蛋白質。

三、採用數位微流體技術（Digital Microfluidics, DMF），以電訊號精準操控數百個奈升級液滴的移動與動態配置，使DNA與eProtein Discovery™反應試劑在晶片上完成混合、分離與反應流程。

四、純化後即刻輸出報告，包括產量、溶解度、可純化性等指標，協助挑選下一步試管級放大的構建。

永豐餘學院院長何壽川（左二）與Nuclera執行長Michael Chen（右一）參觀實驗室。（業者提供）

藉由系統，可跳過繁瑣且耗時的細胞培養步驟，直接進入高通量蛋白質生成與分析，使藥物研發早期關鍵的「從基因到蛋白質」流程大幅加速，並有效提高蛋白質篩選的成功率與研究可預測性。

永豐餘學院院長何壽川向來關注生物科技，積極推動研究能量，此次特別捐贈兩台eProtein Discovery™給兩所大學，他表示，「美國、英國與歐洲等多所學術機構已導入eProtein Discovery™系統，應用此系統，國內大學可對接劍橋大學、哈佛大學、麻省理工學院（MIT）與柏克萊醫學院等國際頂尖研究單位，同步合作交流，雙方站在同一條起跑線上進行蛋白質研究與新藥開發，甚至成為主導者的實力。」

在捐贈儀式中，何壽川看到教授與研發人員踴躍提問，與Nuclera執行長Michael Chen博士互動熱絡，認為此一交流氛圍顯示學界對蛋白質篩選工具的高度期待。

他進一步指出，透過各大學醫學院、藥學系、化學系與化工所之間的跨領域合作，共同投入生物與生化領域的創新研發，並結合人工智慧（AI）工具加速研究進程，將有助於推升台灣研究成果的國際能見度。他也期盼，此次捐贈能培育更多台灣優秀青年成為蛋白質工程與生技製藥人才，讓台灣在全球生物性浪潮中保持領先優勢。

成功大學表示，非常感謝何壽川回饋母校，提升學術與產業界的交流，培養台灣研發人才。目前的訓練階段已感受到eProtein Discovery™ 的便利，「操作簡易，好用上手，即時帶來高速且高通量的效果。」成大生物科技中心給予系統高度評價。初步規劃，未來將朝醫療蛋白與標靶治療的研究項目前進。

Nuclera執行長Michael Chen特地來台參加捐贈儀式，並發表演說與學術單位進行交流。（業者提供）

此外，儘管eProtein Discovery™在設計上特別擅長處理小至中尺寸蛋白質，但其高通量與快速篩選能力，對於工業酵素開發早期探索階段的序列篩選仍具一定程度的幫助。成大具有強大的跨領域整合能力，未來致力於導入AI進行酵素設計，為台灣在智慧醫療及永續生物化學帶來新革命。

台大醫學院也向何壽川表達感謝之意。他們表示，eProtein Discovery™可快速取得可溶性蛋白質樣品，用於酵素測試、結構生物學或結晶實驗，另外在篩選蛋白質變異體、融合標籤或截短構建，都可找到最佳表達形式，同時也能驗證不同DNA構建或突變對蛋白質活性與穩定性的影響。

由於許多疾病（如癌症）都是源於蛋白質變異所造成的影響，蛋白質的相關研究是藥物研發前期重要的篩選步驟，此系統的導入將有效加速藥物研發、酵素設計或學術研究的推進。台大團隊未來也計畫運用此系統，進行肺癌、心血管疾病等重大疾病之胜肽藥物的前期篩選研究，期能加速藥物研發成果的產出。

