何壽川新書發表！揭百年企業實踐永續歷程

永續不再只是口號，而是一連串選擇的累積。百年投控集團學院院長何壽川，發表新書，寫出企業從無到有、再歸零的轉型軌跡，也點出「真正的改變，其實就藏在每一次抉擇之中」。

近年永續議題備受關注，「百年投控集團」學院院長何壽川，把將近一甲子的產業觀察，化為一本談「循環」的新書。回顧企業從農業起家、開啟紙業王國，再逐步走向電子紙、氣候科技的歷程。

學院院長何壽川：「我們是希望能夠把百年所經過的，所有的這些軌跡跟歷史能夠寫成文字，(傳達)師法自然，好好的能夠做，以後在百年之後繼續傳承的故事。」

書中提出「從無到有、再由有歸零」的循環思維，並整理出「五大循環」，讓資源能被系統性串聯、反覆利用，提供產業轉型的新解方。

學院院長何壽川：「從循環經濟來看，這是有無的抉擇，人生有失有得，每天都在做抉擇，這些抉擇所串聯出來的軌跡，其實就是人的一生。」

不只談企業經營，何壽川更希望透過自身經驗，讓更多人理解，永續不是遙遠的理想，而是一條需要一步一腳印完成的路。

