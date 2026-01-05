何壽川贈高通量蛋白篩選系統 盼加速台灣新藥研發

曾深受肝病之苦的永豐餘學院院長何壽川，近年積極投入生技領域，在迎來2026年之際，何壽川慷慨捐贈台大、成大eProtein Discovery

™

高通量蛋白表達篩選系統，何壽川說：「這套系統是得到上帝旨意，才能研發成功。」

由於何壽川曾是肝病患者，近年積極投入生技領域，他這次慷慨捐贈台大、成大eProtein Discovery

™

高通量蛋白表達篩選系統，美國、英國與歐洲等多所頂尖學術機構都已導入，希望這次捐贈能讓國內兩大學術機構能和國際接軌，對接英國劍橋大學、美國哈佛大學、麻省理工學院（MIT）與柏克萊醫學院等世界頂尖學研機構，讓台灣和美、英學術機構站在同一條起跑線上進行蛋白質研究與新藥開發，甚至未來有望成為主導者的實力。

何壽川指出，隨著科技進步，人類希望能夠活得久、活得好，他過去苦於肝病時，深受台大醫院照顧，也因為有台大，他才能在此贈送eProtein Discovery

™

高通量蛋白表達篩選系統，他希望這套系統能對國內醫生研發蛋白質有幫助，加速國內新藥研發，「這套系統是得到上帝旨意，才能研發成功。」

eProtein Discovery

™

高通量蛋白表達篩選系統是由英國生技公司Nuclera研發。Nuclera執行長Michael Chen博士也特別來台出席捐贈儀式，他笑說自己爸媽是來自台灣，對台灣有感情，希望將儀器捐贈給台大、成大後，能協助學術機構在藥物標靶應用縮短開發時程，預計今年也會推出包含抗體篩選、蛋白質結合驗證 (binding validation) 等新的工作流程(Workflow)。

Nuclera為元太科技E Ink的策略夥伴，系統採用元太科技的微流體晶片，該晶片可利用數位訊號精準操控由DNA與eProtein Discovery

™

試劑的移動與混合反應，實現無細胞且自動化的蛋白質表達及特性分析，另外還搭配了小劑量的純化生產流程。Michael Chen透露，會和元太合作是因為，他早年工作時，就認識元太科技長，得知元太對於微流體的生命科學應用極感興趣，因此從2018年開始合作。

eProtein Discovery

™

高通量蛋白表達篩選系統主要是針對蛋白質篩選，由於蛋白質是生命科學與製藥研發的重要基礎，無論是新藥、疫苗、農業到材料，早期階段都仰賴取得可溶且具活性的蛋白質。藉由系統，可跳過繁瑣且耗時的細胞培養步驟，直接進入高通量蛋白質生成與分析，對於藥物早期研發極為關鍵的「從基因到蛋白質」環節，展現顯著縮短時間與提升成功率的成效。

Michael Chen指出，傳統是透過細胞培養、表達與純化優化流程，動輒需要數週甚至數月，成本高且成功率不穩。透過eProtein Discovery

™

儀器，可在單一晶片上完成所有流程，DNA快速轉化為純化且可溶的活性蛋白質，僅需48小時，大幅縮短原本須2~6周的轉換時間，同時還可測試24種DNA構建、8種表達條件，共192組篩選，加速獲取蛋白質。

此外，Michael Chen還提到，系統採用數位微流體技術（Digital Microfluidics, DMF），以電訊號精準操控數百個奈升級液滴的移動與動態配置，使DNA與eProtein Discovery

™

反應試劑在晶片上完成混合、分離與反應流程，純化後即刻輸出報告，包括產量、溶解度、可純化性等指標，協助挑選下一步試管級放大的構建。

何壽川指出，在eProtein Discovery

™

協助下，台灣學界更能縮短反覆測試的時間，於48小時內完成蛋白質的測試製造，直接把研發速度提升至全球一流水準。他同時期盼，此次捐贈能培育更多臺灣優秀青年成為蛋白質工程與生技製藥人才，讓臺灣在全球生物性浪潮中保持領先優勢。

受贈的台大醫學院院長吳明賢笑說，何壽川不僅是企業家，更是企業科學家，由於許多疾病(如癌症)都是源於蛋白質變異所造成的影響，蛋白質的相關研究是藥物研發前期重要的篩選步驟，此系統的導入將有效加速藥物研發、酵素設計或學術研究的推進。台大團隊未來也計畫運用此系統，進行肺癌、心血管疾病等重大疾病胜肽藥物的前期篩選研究，期能加速藥物研發成果的產出。

另一個捐贈單位成大則是何壽川的母校，成大表示，目前訓練階段已感受到eProtein Discovery

™

的便利，操作簡易，好用上手，即時帶來高速且高通量的效果。成大生物科技中心初步規劃，未來將朝醫療蛋白與標靶治療的研究項目前進。