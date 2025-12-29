何壽川集50年之力 留下永續傳家故事

永豐餘何家走過一百年，現任永豐餘何家掌門人、永豐餘學院院長何壽川在歲末年終之際，出書《循環在有無之間》，何壽川一改科學家個性，沒有先替媒體、親友上課分享循環經濟的概念，反倒是先向醫生、家人、同事道謝，「最彌足珍貴的是和大家一起經歷的時代，一起努力的過程，令人回味、緬懷。這本書希望留下公司軌跡，留下一個傳家故事。」

歲末年終之際，何壽川今（12月29日）日舉行新書《循環在有無之間》發表會時表示，「我將這份早已存在自然的演化，轉譯為產業的語言，並透過實踐去證明：順應自然才能通往永續之道。」他想藉此書出版，將永豐餘一路走來的軌跡，為同仁留下「永續傳承」的記憶與「家訓」，代代相傳、永續未來。

廣告 廣告

《循環在有無之間》新書發表會今日在誠品台北文創表演廳舉行，何壽川的夫人、信誼基金會董事長張杏如及家人，全國工業總會理事長潘俊榮、副理事長詹正田率理事們暨數十位企業大老到場力挺，產業囊括傳產農林、電子、紡織、工程，到食品、金融、服務、科技、再生能源、媒體、教育界等。

從無到有 再由有歸零

何壽川引用蘇東坡的話，蓋將自其變者而觀之，則天地曾不能以一瞬；自其不變者而觀之，則物與我皆無盡也。永豐餘雖然走了看似漫長的100年，他也工作了50多年，近一甲子，也就是一瞬而已，他也相信，國內各公司也會用專業和實踐找到各自利基，走出永續未來。

何壽川以如何在「從無到有、再由有歸零」的醣經濟循環中，形塑永豐餘永續經營，內容橫跨造紙、材料、科技、金融、再生能源領域，顯示企業如何從醣出發，才能與環境永續共生共榮。

從文化用紙，一路走向工業用紙、特殊材料、電子紙與氣候科技的關鍵技術突破，何壽川帶領永豐餘在數次困境中轉型，希望以文字呈現經驗積累，讓大眾理解永續非抽象理想，而是一條必須耐心走過、一步一腳印驗證的道路。

在限制裡找到可能

今天到場的還有知名醫界大老、肝病防治學術基金會董事長許金川，也是當年成功將何壽川生命救回的關鍵人物之一，許金川說，他最敬佩何壽川的，就是他遇到困難時，不急著抱怨、不急著推託，而是安靜把問題看清楚、把路徑想明白，然後一步一步做出答案，在 「限制」裡找到「可能」，在「看似歸零」的時刻，替團隊留下再出發的方向。

許金川說：「《循環在有無之間》寫的，正是這樣一種面對世界的方法：看見變動、承認失去，但不讓失去奪走人的志氣；接受制約、理解現實，卻仍願意用創新與行動把局面翻回來。企業如此，人生亦然。」

另外，中興大學循環經濟研究學院院長王升陽說，若要用一個關鍵詞來概括何壽川的一生，他會說是「循環」，不只是產業的循環，更是自然、科學與人文之間的深層循環。他長期關注纖維素、半纖維素與木質資源的醣化學基礎，並將其轉化為企業策略與產業實踐，開創出「醣經濟」，證明唯有理解自然運作的原理，產業才能真正走得長遠。」