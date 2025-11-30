何壽川：近60年來 AI精進化工成為永續推手

創立百年的永豐餘，在「醣經濟」的基礎上，以化學工程為引擎，持續探索綠色能源與綠色材料的未來發展。永豐餘學院院長何壽川指出，永豐餘將迎來製漿工藝的新突破—「Electro-Kraft（超膜電製漿）」，藉由膜技術與電化學的原理應用，大幅實現製程減碳。同時，永豐餘也投入離子液體溶解纖維素的抽絲及製膜技術，目標是提供低碳材料新選項。

在台灣化學工程學會的72周年年會上，何壽川受邀以「醣經濟xAI化工：百年永豐餘的轉型」為題發表專題演講。他指出，「化工」正從傳統製造的模式，轉化為智慧型、低碳化的永續推手，永豐餘旗下的申豐特用應材已運用AI模型，即時預測SBR乳膠聚合反應的溫度與轉化率，優化製程碳足跡，成為奈米級的特化乳膠。

隨著能源與材料科技的變遷不斷轉型，企業必須將永續行動擴大至跨產業的循環價值鏈。何壽川特別提到能源循環，「一個工廠能做到沒有廢棄物，真的非常不容易」。永豐餘工業用紙新屋廠在水處理部分，利用生物技術，以厭氧菌把水裡的有機物變成沼氣，目前知道轉廢為能的績效，像是把有機物分解只需花費4小時，生產出濃度超過80％的甲烷，都是業界最好。尤其最近廚餘無法去化的問題，大家都希望把廚餘送到永豐餘來處理，這也證實永豐餘在循環經濟的獨到之處。

而「Electro-Kraft（超膜電製漿）」是製漿工藝的新突破，其結合木質素濃縮與雙極膜電透析這兩項關鍵技術，落實化學藥品循環並達成製程減碳，象徵永豐餘正為「百年製漿工藝」開創現代化的新篇章。

何壽川指出，「醣經濟」以光合作用所產生的醣類為核心，重構能源與材料體系，使植物來源的生物碳取代石化碳，開啟綠色化工的新篇章。以醣為基礎的材料，能讓能源與材料回到自然循環中，形成真正的永續化工模式。

何壽川表示，從早年的氮肥銷售、造紙工業，到今日的五大循環、醣經濟與AI化工，永豐餘始終以科學方法回應產業需求與永續的挑戰，透過跨領域合作，以期望在全球淨零競局中創造新的競爭力。