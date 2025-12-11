何如芸感嘆「婚內失戀」 說出心裡話：婚姻就是嘗試過就可以了

柯叔元、何如芸、蔡昌憲、周曉涵、李玉璽與項婕如將合演舞台劇《婚內失戀》，這齣從2022年一路賣到2025、場場完售的作品，宣布此次將是最後一次加演，讓許多觀眾期待能在三面舞台前，再次看見三段不同婚齡關係的真實掙扎與細膩情感。

李玉璽與項婕如。（圖／艾彼新創股份有限公司）

作品改編自鄧惠文醫師同名著作，由吳維緯編導，透過三對婚齡5年、15年與30年的夫妻視角，把日常磨合、情緒堆疊與婚後的細小裂縫攤開給觀眾看。李玉璽這次再度回到作品中，他表示，「感到榮幸又覺得封箱可惜」，他認為劇本能讓人重新審視自己身處關係裡的盲點，「非常有意義」。

搭檔項婕如也被角色吸引，「小柔正在學習辨識自己的界線，摸索『親密』與『自我』如何共存。」她第一次挑戰三面舞台就興奮不已：「之前在水源劇場看戲時，就覺得像在看魚缸裡的魚群，如果自己能在裡面演會很酷。」

兩人繼《神之鄉》後再度合作，項婕如形容：「像重新認識彼此，我們都成長很多。」她也分享第一次演「已婚女子」的期待，希望藉由角色的細微情緒，看見未形成語言、卻在婚姻裡悄悄累積的張力。

蔡昌憲、周曉涵。（圖／艾彼新創股份有限公司）

首次挑戰舞台劇的周曉涵因「新人心態」選擇水源劇場作為處女作舞台，她飾演剛過甜蜜期、開始體會孤單感的「安安」，笑說身邊朋友的婚姻故事讓她對作品特別有感，「婚前的優點婚後都變缺點，我想感受一下所謂的『婚內失戀』到底是什麼。」

與她搭檔的蔡昌憲則意外與角色「阿偉」人生同步，「我也正好處在一段15年的穩定關係。」某些情節讓他深有共鳴，尤其是劇中提到的「老公的避風港——廁所」，他笑說：「坐上馬桶就能暫時把煩惱放下。」

柯叔元、何如芸。（圖／艾彼新創股份有限公司）

何如芸第一次演舞台劇，坦言特別想挑戰鄧惠文的作品。她感性地說：「對於『婚內失戀』一詞，我是好奇、有感觸還是感嘆？我想只要是結過婚的應該都算是經驗談吧！」，有過一段婚姻的她也感嘆，「我想婚姻就是嘗試過就可以了，人生要嘗試的事情那麼多，有時候來不及重複，一次就夠了。」

跟何如芸飾演一對的柯叔元則形容，《婚內失戀》貼近現實又不失幽默，「本以為婚姻要用心經營，後來發現更像修行，要體諒、信任、珍惜，不據理力爭，人生才能無憾。」