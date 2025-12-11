何如芸斬斷豪門婚！嘆婚姻是「冷卻過程」：一次就夠了 柯叔元有感像修行
舞台劇《婚內失戀》從2022年開始，連續三年好評完售，2026年4月將於水源劇場加演回歸，且為「封箱演出」，此後不再加演。除了熟悉的經典的劇場卡司外，更有「星光演員場」，邀請柯叔元、何如芸、蔡昌憲、周曉涵、李玉璽（Dino）和項婕如演出。
何如芸曾與花蓮美侖飯店少東王敏錡有過一段婚姻，斷開豪門婚後重拾演藝事業。首次挑戰舞台劇演出，她坦言：「因為原著作者是鄧惠文，她是我很喜歡的作家，但婚姻就是一個冷卻的過程，如何在冷卻中不失鮮味我覺得是很需要動腦的。」
何如芸繼續提到：「對於『婚內失戀』一詞，我是好奇、有感觸還是感嘆？我想只要是結過婚的應該都算是經驗談吧！」何如芸也感性表示：「我想婚姻就是嘗試過就可以了，人生要嘗試的事情那麼多，有時候來不及重複，一次就夠了。」
與何如芸飾演一對經營30年婚姻的柯叔元表示，這個舞台劇非常寫實，但又帶有幽默感，把藝術生活化，談及婚姻他也有感而發：「原本以為婚姻就是需要用心經營，後來發現婚姻更像是一場修行，必須體諒、信任、珍惜、以愛為前提，不據理力爭，這樣子人生應該就能夠沒有遺憾了。」
李玉璽再度合作項婕如！兩人都成長了
李玉璽現實生活中與女友許允樂感情甜蜜，對於演出《婚內失戀》是否有讓自己對於婚姻有新的體悟？他提到：「感到榮幸又覺得封箱可惜，再次接演是因為很喜歡這個劇本，人身在關係裡面時總會有些盲點，讓觀眾藉由演出的形式重新審視自己正在面臨的課題，以及自己究竟想要怎麼樣的關係，我覺得非常有意義！」
與李玉璽搭檔的項婕如認為角色相當吸引她，「小柔這個角色正在學習辨識自己的界線，也在摸索「親密」與「自我」怎麼共存」。也因為想挑戰三面舞台而興奮，「之前在水源劇場看過戲，三面舞台很像在看魚缸裡的魚群，心想如果可以參與就太好了」。
對於繼戲劇《神之鄉》後再次與李玉璽搭檔，項婕如表示：「算是又重新認識了彼此，因為我們兩個人隔了一段時間，感覺都有所成長改變，跟第一次合作的時候很不一樣。這次是我第一次演繹已婚女子，很期待可以看見那些彼此還沒形成語言的隱性需求，而正在累積的小裂縫在兩人之間形成張力，可以透過互動去看兩個人如何在日常裡慢慢塑造彼此。」
