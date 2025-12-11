何如芸斷豪門婚吐心聲「試過就好」！周曉涵聽太多婚姻鬼故事會怕
舞台劇《婚內失戀》好評如潮，熟悉的經典卡司，2026年4月將於水源劇場加演回歸，且為「封箱演出」，此後不再加演。現在還有「星光演員場」，邀請柯叔元、何如芸、蔡昌憲、周曉涵、李玉璽（Dino）和項婕如出演。曾有過一段婚姻的何如芸有感而發，「我想婚姻就是嘗試過就可以了，人生要嘗試的事情那麼多，一次就夠了。」
何如芸首次挑戰舞台劇演出，她坦言：「因為原著作者是鄧惠文，她是我很喜歡的作家，但婚姻就是一個冷卻的過程，如何在冷卻中不失鮮味我覺得是很需要動腦的，對於『婚內失戀』一詞，我是好奇、有感觸還是感嘆？我想只要是結過婚的應該都算是經驗談吧。」
與何如芸飾演一對經營30年婚姻的柯叔元表示這個舞台劇非常寫實，但又帶有幽默感，把藝術生活化，談及婚姻他也有感而發，「原本以為婚姻就是需要用心經營，後來發現婚姻更像是一場修行，必須體諒、信任、珍惜、以愛為前提，不據理力爭，這樣子人生應該就能夠沒有遺憾了。」
劇中將真實呈現三對不同婚齡夫妻的日常生活，讓觀眾一次看透婚姻歷經5年、15年和30年將要面對的光景。對於演出《婚內失戀》是否有讓自己對於婚姻有新的體悟，李玉璽表示，「感到榮幸又覺得封箱可惜，再次接演是因為很喜歡這個劇本，人身在關係裡面時總會有些盲點，讓觀眾藉由演出的形式重新審視自己正在面臨的課題，以及自己究竟想要怎麼樣的關係，我覺得非常有意義。」
與李玉璽搭檔的項婕如認為角色相當吸引她，繼戲劇《神之鄉》後再次與李玉璽搭檔，項婕如表示，「算是又重新認識了彼此，感覺都有所成長改變。這次是我第一次演繹已婚女子，很期待可以看見那些彼此還沒形成語言的隱性需求，而正在累積的小裂縫在兩人之間形成張力，可以透過互動去看兩個人如何在日常裡慢慢塑造彼此。」
首次挑戰舞台劇的周曉涵，認為自己雖未進入婚姻，但對這個議題有感，「聽很多朋友抱怨，婚姻真的是愛情的墳墓，婚前婚後兩個人，婚前的優點婚後變缺點，可以生小孩但不要結婚，老公是豬隊友等等。所以抱著好奇的心情來體會一下婚內失戀的感覺。」她也坦言雖沒結過婚，但談過幾段戀愛，曾經在交往的過程中感受過「兩個人的寂寞」，「我想感覺應該是有點雷同，當然會害怕這種婚姻啊。」
蔡昌憲和周曉涵在劇中飾演一對婚姻進入磨合期的歡喜冤家，周曉涵笑說自己聽過太多朋友大大小小的「鬼故事」，「所以這應該也是為什麼我已經到了適婚年齡卻還沒結婚的原因」。同樣未進入婚姻但聽過許多故事的項婕如也有感而發，「婚內處於不同階段的朋友，都不約而同說過相愛容易相處難這句話，覺得蠻有趣的，但人跟人之間的相處本來就是這樣，有很多微妙微小的變化，是日月累積而成。所以還沒經歷過婚姻的我，對這個過程還蠻好奇的，透過這次的舞台劇，可能未來對婚姻也會有不同的看法。」
蔡昌憲談起接下舞台劇角色的心情：「我第一次看劇本時發現，我碰巧跟中班阿偉一樣，在一段穩定關係邁入第15年，所以讀著讀著就覺得這個故事散發著一股光芒，我真的很想詮釋阿偉。」
他也透露自己看到劇本一段超級有感：「我對『老公的避風港是廁所』很有感，坐上馬桶，就可以拋開一切煩惱、焦躁。對於這樣的婚姻並不會害怕，更多是在思考如果我是阿偉，能夠怎麼面對。」
《婚內失戀》改編自暢銷作家鄧惠文醫師同名著作，探討明明面對一樣的人事物，卻因為時間流逝，讓伴侶產生了婚前婚後的不同。鄧惠文醫師表示，如果在婚姻中因為對方的改變而感到不開心，可能要先自問：「我在這個改變中『貢獻』了什麼？」因此夫妻看對方最不滿意的那個點，一定是自己不能面對的點，「而對方的改變，其實可能是自己豢養出來的一種狀態。」
