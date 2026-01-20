何如芸痛失父親後工作量驟減 罕吐心境「像活在地窖裡」

何如芸分享近年心境轉折。（圖／中時資料照）

56歲女星何如芸2024年3月痛失摯愛父親，父親因肺癌辭世，當時她多次透過社群平台抒發心情，也曾坦言過去不敢向爸爸說出自己離婚的事，只因擔心父親憂心，父女之情令人動容。時隔近兩年，她今（20日）再度於IG寫下長文，吐露喪父後的心境轉折。

何如芸在文中透露，「去年的工作量突然減少很多，我多了很多時間可以陪媽媽和去新加坡看孩子」，然而，看似生活步調慢了下來，內心的空缺卻始終存在，她坦言：「父親離開之後，無論做什麼，心裡總是空蕩蕩的。」

坦言過去幾年拚命投入工作，反而沒有時間好好面對自己的情緒，「沒有時間細想自己到底怎麼了？快樂不像真的快樂，傷心的時候卻是排山倒海壓頂而來，無力抗拒。」，她也有感而發說：「上天的安排永遠是最美好的。我在一次次往返新加坡和孩子們生活般的相處中，得到救贖。」

吐露歷經低潮後的醒悟，感性表示，「工作的成就感只能短暫麻醉，填滿時間空隙沒有機會覺得痛感，只有親情可以深刻撫慰人心」。回顧過去兩年，何如芸形容自己彷彿「活在地窖裡」，如今則希望重新找回那個意志力堅強、永不放棄的自己。貼文也湧入許多網友暖心留言安慰：「加油，妳是最棒的」、「把自己生活過好，陪愛妳的人」。

