何如芸看《婚內失戀》劇本崩潰大哭！吐離婚心情：看不見初心離開

柯叔元、何如芸在舞台劇《婚內失戀》飾演走了30年婚姻的夫妻。（艾彼新創提供）

何如芸和柯叔元繼《阿榮與阿玉》之後再度以舞台劇《婚內失戀》合作，入行多年首度演出舞台劇的何如芸表示，她是抱持著嚐鮮的心情和態度來面對，她也認為這樣的劇情會讓許多婚姻中的夫妻很有共鳴。曾有一段婚姻的她更坦言，光看到這部舞台劇劇本就因看見婚內失戀過的自己，而崩潰大哭。

何如芸也曾出書分享關於整理過的、離婚後的自己，她感性表示：「我也常常問自己人生的下半場到底還可以做什麼？人生的路可以愈走愈窄，也可以愈前進愈開闊。不一定是最對的選擇，也不真的是自己最了解自己。有時候人生的演繹會像鏡子般反射出連自己都不熟悉的另一面。」

她對舞台劇的演出方式有些想像和心得，「雖然舞台劇也需要彩排過非常多次，像拍戲時會先走位，可是舞台劇跟觀眾是很近距離的接觸而且是很即時的反應跟表演，影視劇可以重來、可以剪接，而舞台劇在現場沒有辦法預期的情緒跟反應是我很期待的，我有想像過，可能每一場演的都不會很一樣吧，因為要看對方給的情緒反應，還有演出當天我對這些台詞或對方有什麼不一樣的感覺，可能會有幾百種不一樣的互動場景，但就是因為這樣才很有趣。」

柯叔元和何如芸在《婚內失戀》詮釋一對走了30年婚姻的夫妻，也將有爭吵的橋段，甚至到了無法共同生活談離婚的境界，還有了經典名言：「我們之間早就失戀了，只是到現在才能分手。」柯叔元表示，兩人緣起20多年前就在同一間經紀公司，20多年後因《阿榮與阿玉》重逢，「這一次又可以在舞台劇相聚，表示我們的緣分持續了很久，對對方的期待，就是輕鬆自在。」

何如芸也說：「我跟叔元認識很久，去年合作了《阿榮與阿玉》演的也是怨偶，上一次合作叔元是前夫，這次不是過去式是現在式，過去式是很多事情沒有辦法再改變的，而現在式則是都有進步的空間。」首次演出舞台劇的何如芸對於要詮釋《婚內失戀》裡的陳柔安表示相當期待，「感覺是我會演的角色，我就是一個深深在婚姻裡得不到所愛的人。當初都是嫁給愛情，最後總是看不見初心離開，雖然演的是劇本，其中也藏著我的靈魂。我沒有想過我會創造出一個怎樣的『陳柔安』，但我很想認真地期待她！」

對於兩人要如何在已有默契的基礎下，建立新的夫妻角色，柯叔元笑說「我感覺我和如芸姐的默契和人生的閱歷都非常有共鳴，所以我們就是順其自然就會有一股力量。」何如芸表示「我覺得拍戲要很接近生活，一定需要兩個人有相當的默契，越熟越好，尤其是在演很親密的角色，例如夫妻、情侶、家人這種，因為跟叔元很熟了所以不自覺會很放鬆，但舞台劇的表演是無法鬆懈的，我自己也很期待這次舞台劇的合作跟戲劇上會有什麼不一樣的火花。」

