何如芸重溫「婚內失戀」心碎大哭：我在婚姻裡得不到愛

何如芸再搭柯叔元，合作舞台劇《婚內失戀》。（圖／艾彼新創股份有限公司）

何如芸首度演出舞台劇，在《婚內失戀》與柯叔元詮釋一對走了30年婚姻的夫妻，兩人也將有爭吵的橋段，甚至到了無法共同生活談離婚的境界，還有了經典名言：「我們之間早就失戀了，只是到現在才能分手。」

柯叔元表示，和何如芸二十多年前曾是經紀公司同門，20多年後因《阿榮與阿玉》重逢，「這一次又可以在舞台劇相聚，表示我們的緣分持續了很久，對對方的期待，就是輕鬆自在。」何如芸則說：「我跟叔元認識很久，去年合作了《阿榮與阿玉》演的也是怨偶，上一次合作叔元是前夫，這次不是過去式是現在式，過去式是很多事情沒有辦法再改變的，而現在式則是都有進步的空間。」

劇情中這對夫妻總在答非所問，無靈魂的對談和無愛的生活。何如芸對於演出相當期待：「感覺是我會演的角色，我就是一個深深在婚姻裡得不到所愛的人。當初都是嫁給愛情，最後總是看不見初心離開，雖然演的是劇本，其中也藏著我的靈魂。我沒有想過我會創造出一個怎樣的『陳柔安』，但我很想認真地期待她！」

對於兩人要如何在已有默契的基礎下，建立新的夫妻角色，何如芸表示「我覺得拍戲要很接近生活，一定需要兩個人有相當的默契，越熟越好，但舞台劇的表演是無法鬆懈的，我自己也很期待這次舞台劇的合作跟戲劇上會有什麼不一樣的火花。」柯叔元認為這個舞台劇的劇本非常寫實、真實，他選擇用比較有趣的方式呈現給觀眾「導演也很幽默，我第一次看到這個劇本的時候就很喜歡。如芸雖然沒有舞台劇的經驗，但我想她是一個非常資深又優秀的演員，也是一個人生的實踐家，相信第一次的舞台經驗，應該會有非常驚艷的表現。」

何如芸表示，在讀劇本時，就因看見婚內失戀的自己而崩潰大哭，她也曾出書分享關於整理過的、離婚後的自己，她曾感性表示「我也常常問自己人生的下半場到底還可以做什麼？人生的路可以愈走愈窄，也可以愈前進愈開闊。不一定是最對的選擇，也不真的是自己最了解自己。有時候人生的演繹會像鏡子般反射出連自己都不熟悉的另一面。」

