何如芸離婚3年崩潰大哭！再度重現「婚內失戀」情境 不忍曝悲傷心聲

記者趙浩雲／台北報導

舞台劇《婚內失戀》改編自鄧惠文醫師的同名著作，從2022年開始，連續三年好評完售，2026年4月將於水源劇場加演回歸，且為「封箱演出」，此後不再加演。何如芸和柯叔元繼《阿榮與阿玉》之後再度以舞台劇《婚內失戀》合作，當時柯叔元飾演男主角阿榮，何如芸則扮演他隱藏多年的神秘前妻「林美滿」，柯叔元夾在現任與前妻之間，為情所困。

柯叔元坦言和何如芸的緣分在二十多年前就是同一間經紀公司，20多年後因《阿榮與阿玉》重逢「這一次又可以在舞台劇相聚，表示我們的緣分持續了很久，對對方的期待，就是輕鬆自在。」何如芸表示「我跟叔元認識很久，去年合作了《阿榮與阿玉》演的也是怨偶，上一次合作叔元是前夫，這次不是過去式是現在式，過去式是很多事情沒有辦法再改變的，而現在式則是都有進步的空間。」

廣告 廣告

何如芸首次演出舞台劇。（圖／艾彼新創股份有限公司提供）

首次演出舞台劇的何如芸對於要詮釋《婚內失戀》裡的陳柔安表示相當期待「感覺是我會演的角色，我就是一個深深在婚姻裡得不到所愛的人。當初都是嫁給愛情，最後總是看不見初心離開，雖然演的是劇本，其中也藏著我的靈魂。我沒有想過我會創造出一個怎樣的『陳柔安』，但我很想認真地期待她！」

何如芸表示自己光看到這部舞台劇劇本就因看見婚內失戀過的自己而崩潰大哭，她也曾出書分享關於整理過的、離婚後的自己，她曾感性表示「我也常常問自己人生的下半場到底還可以做什麼？人生的路可以愈走愈窄，也可以愈前進愈開闊。不一定是最對的選擇，也不真的是自己最了解自己。有時候人生的演繹會像鏡子般反射出連自己都不熟悉的另一面。」因此對於挑戰舞台劇，她是抱持著嚐鮮的心情和態度來面對，她也認為這樣的劇情會讓許多婚姻中的夫妻很有共鳴。《婚內失戀4 月10日至4月26日在水源劇場演出，購票請洽 OPENTIX 售票系統。

更多三立新聞網報導

《群星會》女星76歲長這樣！陳美鳳曬兩人合照「婆媳重逢」私下相處曝光

林光寧紀念會小物曝！資深女星見蕭敬騰、Summer嘆：支持代理孕母合法

陳珮騏罕見動怒！開轟「作亂的人」秀下限 重砲下最後通牒：請自重

辛柏毅墜海失聯！台八男星不忍聲援「上尉，加油」 一排網友雙手合十

