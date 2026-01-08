何如芸離婚3年見一幕崩潰大哭 「我就是1個得不到所愛的人」

何如芸光看《婚內失戀》劇本就崩潰大哭。艾彼新創股份有限公司提供



舞台劇《婚內失戀》4月將於水源劇場加演回歸、「封箱演出」，首次演出舞台劇的何如芸2022年9月離婚，她透露光看劇本就因看見婚內失戀過的自己而崩潰大哭，對於要詮釋的角色「陳柔安」，她表示相當期待，「感覺是我會演的角色，我就是1個深深在婚姻裡得不到所愛的人。當初都是嫁給愛情，最後總是看不見初心離開，雖然演的是劇本，其中也藏著我的靈魂。我沒有想過我會創造出1個怎樣的『陳柔安』，但我很想認真地期待她」。

曾出書分享關於整理過的、離婚後的自己，何如芸說：「我也常常問自己人生的下半場到底還可以做什麼？人生的路可以愈走愈窄，也可以愈前進愈開闊。不一定是最對的選擇，也不真的是自己最了解自己。有時候人生的演繹會像鏡子般反射出連自己都不熟悉的另一面。」

《婚內失戀》除經典劇場卡司外，「星光演員場」邀柯叔元、何如芸、蔡昌憲、周曉涵、李玉璽和項婕如演出，何如芸和柯叔元繼《阿榮與阿玉》後再度合作，她表示：「我跟叔元認識很久，去年合作了《阿榮與阿玉》演的也是怨偶，上1次合作叔元是前夫，這次不是過去式是現在式，過去式是很多事情沒有辦法再改變的，而現在式則是都有進步的空間。」

柯叔元（左）再搭何如芸變「怨偶現在式」。艾彼新創股份有限公司提供

在《阿榮與阿玉》中，何如芸扮演柯叔元隱藏多年的神祕前妻「林美滿」，2人到了《婚內失戀》詮釋一對走了30年婚姻的夫妻，也將有爭吵橋段，甚至到了無法共同生活談離婚的境界，還有了經典名言：「我們之間早就失戀了，只是到現在才能分手。」柯叔元透露和何如芸20多年前就同經紀公司，「這1次又可以在舞台劇相聚，表示我們的緣分持續了很久，對對方的期待，就是輕鬆自在」。

至於要如何在已有默契的基礎下建立新的夫妻角色？柯叔元笑說：「我感覺我和如芸姐的默契和人生的閱歷都非常有共鳴，所以我們就是順其自然就會有一股力量。」

何如芸則說：「我覺得拍戲要很接近生活，一定需要2個人有相當的默契，越熟越好，尤其是在演很親密的角色，例如夫妻、情侶、家人這種，因為跟叔元很熟了，所以不自覺會很放鬆，但舞台劇的表演是無法鬆懈的，我自己也很期待這次舞台劇的合作跟戲劇上會有什麼不一樣的火花。」

