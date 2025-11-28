何如芸離婚3年「為了孩子不談戀愛」！2兒一句話讓她醒悟該放手：責任完結

藝人何如芸在2022年和前夫離婚，現在獨力養育兩個兒子Brian和Bruce。為了讓孩子能擁有媽媽完整的愛，她這3年來始終沒有再談戀愛，將心思都放在照顧兒子身上，沒想到今年Brian和Bruce先後都對她說「媽媽，我希望有人可以照顧妳」，讓她忽然感慨良多。

何如芸坦言，聽到兩個兒子都說出這樣的話，其實沒有太高興的感覺，「因為聽起來像甩鍋。」隱隱約約的，她也意識到兒子對自己的需求度不再像以前那麼高，心情有點複雜：「我想我的最後一道光已悄悄消失。我有一點傷心，也有一點安心。」

何如芸預告可能會開始考慮談新的戀愛。（圖片來源：臉書 何如芸 Michelle Ho）

不過，她對此仍抱持正面態度：「如果他們可以在生活中找到令他們快樂的元素，無論人事物，我都欣然接受。」接受兒子們已經成熟獨立的事實後，她感嘆：「怎麼我有一種責任完結的放鬆感？這是對的嗎？媽媽也要去談戀愛了～」預告未來可能會開始接納新的戀情。

許多網友也留言支持「兒子們已經成熟長大了～成熟的愛，就是希望媽媽也能過得幸福」、「孩子是希望媽媽幸福快樂的，就算不去談戀愛，也要有自己的生活圈，做自己開心的事」、「只要能讓自己開心的事情就去做吧」，好友丁寧更表示「舉雙手雙腳贊成」，盼她能再找到好的對象。

