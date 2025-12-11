何如芸首度挑戰舞台劇 談婚姻曝心聲：一次就夠了

許茹芸首度挑戰舞台劇，與柯叔元搭檔演出。（圖／艾彼新創股份有限公司提供）

舞台劇《婚內失戀》改編自鄧惠文醫師的同名著作，2026年4月將於水源劇場加演回歸，且為「封箱演出」，此後不再加演。除了熟悉的經典的劇場卡司外，更有「星光演員場」，邀請了觀眾熟識的電視、電影圈演員柯叔元、何如芸、蔡昌憲、周曉涵、李玉璽和項婕如帶來的演出，令人相當期待。

曾有過一段婚姻的何如芸，首次挑戰舞台劇演出，她坦言：「因為原著作者是鄧惠文，她是我很喜歡的作家，但婚姻就是一個冷卻的過程，如何在冷卻中不失鮮味我覺得是很需要動腦的，對於『婚內失戀』一詞，我是好奇、有感觸還是感嘆？我想只要是結過婚的應該都算是經驗談吧！」她也感性表示：「我想婚姻就是嘗試過就可以了，人生要嘗試的事情那麼多，有時候來不及重複，一次就夠了。」

李玉璽與項婕如再度合作。（圖／艾彼新創股份有限公司提供）

對於繼戲劇《神之鄉》後再次與李玉璽搭檔，項婕如表示：「算是又重新認識了彼此，因為我們兩個人隔了一段時間，感覺都有所成長改變，跟第一次合作的時候很不一樣。這次是我第一次演繹已婚女子，很期待可以看見那些彼此還沒形成語言的隱性需求，而正在累積的小裂縫在兩人之間形成張力，可以透過互動去看兩個人如何在日常裡慢慢塑造彼此。」

蔡昌憲和周曉涵在劇中飾演一對婚姻進入磨合期的歡喜冤家，周曉涵認為自己雖未進入婚姻，但對這個議題有感，「聽很多朋友抱怨，婚姻真的是愛情的墳墓，婚前婚後兩個人，婚前的優點婚後變缺點，可以生小孩但不要結婚，老公是豬隊友等等。所以抱著好奇的心情來體會一下婚內失戀的感覺。」她也坦言雖沒結過婚，但談過幾段戀愛，「曾經在交往的過程中感受過『兩個人的寂寞』，我想感覺應該是有點雷同？當然會害怕這種婚姻啊！」周曉涵笑說自己聽過太多朋友大大小小的鬼故事，「所以這應該也是為什麼我已經到了適婚年齡卻還沒結婚的原因」。

蔡昌憲與周曉涵飾演婚姻進入磨合期的歡喜冤家。（圖／艾彼新創股份有限公司提供）

對於「婚內失戀」這個詞，蔡昌憲坦言一開始是好奇居多，因為比較不熟悉這個主題，他表示：「閱讀劇本的過程中，其實這些事件、狀況、對話，對身處在婚姻關係內的人都會滿有共感，並且在不同的人生階段，感受到的會不盡相同。」他也透露自己看到劇本一段超級有感，「我對『老公的避風港——廁所』很有感，坐上馬桶，就可以拋開一切煩惱、焦躁，對於這樣的婚姻並不會害怕，更多是在思考如果我是阿偉，能夠怎麼面對。」

